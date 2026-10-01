Microsoft pune capăt zvonurilor despre vânzarea Xbox. Asha Sharma: „Xbox nu este de vânzare”, în plin val de concedieri

Asha Sharma spune că Microsoft privește Xbox pe termen lung

Asha Sharma a preluat conducerea Microsoft Gaming în februarie 2026, după plecarea lui Phil Spencer, iar din aprilie titlul său oficial este CEO Xbox. La momentul numirii, Satya Nadella spunea că Microsoft ajunge la peste 500 de milioane de utilizatori activi lunar prin operațiunile sale de gaming și sublinia importanța pe termen lung a industriei pentru companie.

Acum, Sharma încearcă să închidă discuțiile despre o posibilă vânzare. „Xbox nu este de vânzare”, a spus ea, adăugând că echipa va analiza parteneriatele și modelul operațional potrivit pentru ca businessul să funcționeze. CEO-ul a precizat, de asemenea, că Xbox mai are „un drum lung” de parcurs alături de Microsoft și că strategia va fi construită cu o perspectivă pe termen lung.

Speculațiile nu au apărut însă fără un context. Potrivit informațiilor relatate în ultimele luni, în interiorul Microsoft au existat discuții despre posibilitatea reorganizării Xbox într-o structură separată. The Verge notează că Satya Nadella și directorul financiar Amy Hood ar fi analizat anterior această variantă, înainte de a susține planul de restructurare coordonat de Sharma.

Restructurările Xbox continuă, iar mii de posturi sunt vizate

Faptul că Xbox nu este de vânzare nu înseamnă că divizia va continua să funcționeze în aceeași formă. Microsoft derulează una dintre cele mai ample reorganizări din istoria recentă a brandului. Planurile prezentate în 2026 includ eliminarea a până la 3.200 de posturi pe parcursul anului fiscal 2027 și simplificarea structurii de management.

În vară, Microsoft a confirmat și desprinderea a patru studiouri din grup: Double Fine, Compulsion Games, Ninja Theory și Undead Labs. Acestea urmau fie să devină independente, fie să ajungă sub o nouă formă de proprietate. Restructurarea a fost prezentată intern drept un „reset” al Xbox, menit să reducă complexitatea organizațională și să concentreze investițiile în zonele considerate prioritare.

Schimbările au ajuns și la serviciile oferite jucătorilor. Microsoft a redus prețul Xbox Game Pass, dar a eliminat unul dintre avantajele care deveniseră definitorii pentru abonament: viitoarele jocuri Call of Duty nu mai sunt oferite automat în Game Pass chiar din ziua lansării.

La toate acestea se adaugă reorganizarea unor echipe și francize importante, ceea ce explică de ce discuțiile privind viitorul Xbox au devenit atât de intense în ultimele luni. Cu toate acestea, mesajul actual al conducerii este că restructurarea urmărește refacerea businessului, nu pregătirea lui pentru o vânzare.