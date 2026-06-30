Angajații Xbox cer protecție înaintea concedierilor masive. Sindicatul acuză Microsoft că dezvoltatorii plătesc pentru greșelile conducerii

Xbox pregătește restructurări după investiții uriașe în gaming

Semnalele privind concedierile au apărut după declarațiile noii conduceri Xbox. CEO-ul Asha Sharma și Chief Content Officer Matt Booty au transmis într-un mesaj intern că divizia a ajuns într-o poziție în care schimbările de strategie sunt necesare.

Cei doi au explicat că Xbox a investit masiv în ultimii ani, inclusiv prin achiziția Activision Blizzard King pentru aproximativ 69 de miliarde de dolari în 2023. În total, compania ar fi cheltuit peste 89 de miliarde de dolari pe investiții și susținerea studiourilor în ultimii cinci ani, în timp ce veniturile anuale ale segmentului au scăzut.

Mesajul conducerii a fost interpretat de mulți angajați ca un avertisment privind restructurările care urmau. La scurt timp după aceste declarații, au apărut informații că Microsoft ar pregăti reduceri importante de personal în luna iulie, după încheierea anului fiscal.

În același context, au apărut zvonuri privind închiderea sau vânzarea unor studiouri cunoscute, printre care Double Fine Productions, Ninja Theory și Compulsion Games.

Pentru sindicat, problema nu este doar numărul de concedieri, ci modul în care sunt luate deciziile. Frank Arace, vicepreședinte al CWA District 9, a declarat că angajații nu trebuie considerați „de unică folosință” și că impactul acestor decizii este atât uman, cât și creativ.

Dezvoltatorii Xbox spun că s-au săturat să suporte greșelile conducerii

Reprezentanții CWA susțin că industria jocurilor video nu duce lipsă de bani, indicând faptul că marile companii precum Microsoft, Sony sau Electronic Arts generează venituri uriașe. Sindicatul a criticat și faptul că Microsoft a crescut prețurile anumitor produse, în timp ce conducerea companiei beneficiază de compensații financiare foarte mari.

UVW-CWA trezorierul Sherveen Uduwana a argumentat că problema nu este lipsa resurselor, ci alegerea modului în care acestea sunt folosite.