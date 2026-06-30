Angajații Xbox cer protecție înaintea concedierilor masive. Sindicatul acuză Microsoft că dezvoltatorii plătesc pentru greșelile conducerii
Angajații din divizia de gaming a Microsoft se pregătesc pentru o nouă perioadă de incertitudine, după ce au apărut informații despre posibile concedieri masive în cadrul Xbox. Sindicatul care reprezintă o parte importantă dintre lucrătorii din industria jocurilor video cere acum transparență, negocieri reale și garanții pentru dezvoltatorii care riscă să își piardă locurile de muncă.
Communications Workers of America, organizația care reprezintă mii de angajați din industria jocurilor video, susține că dezvoltatorii nu trebuie tratați ca simple costuri care pot fi eliminate după decizii strategice luate la nivel executiv. Reprezentanții sindicatului spun că există bani pentru păstrarea echipelor, dar că prioritățile conducerii au dus la o situație în care angajații suportă consecințele, scrie Engadget.
Xbox pregătește restructurări după investiții uriașe în gaming
Semnalele privind concedierile au apărut după declarațiile noii conduceri Xbox. CEO-ul Asha Sharma și Chief Content Officer Matt Booty au transmis într-un mesaj intern că divizia a ajuns într-o poziție în care schimbările de strategie sunt necesare.
Cei doi au explicat că Xbox a investit masiv în ultimii ani, inclusiv prin achiziția Activision Blizzard King pentru aproximativ 69 de miliarde de dolari în 2023. În total, compania ar fi cheltuit peste 89 de miliarde de dolari pe investiții și susținerea studiourilor în ultimii cinci ani, în timp ce veniturile anuale ale segmentului au scăzut.
Mesajul conducerii a fost interpretat de mulți angajați ca un avertisment privind restructurările care urmau. La scurt timp după aceste declarații, au apărut informații că Microsoft ar pregăti reduceri importante de personal în luna iulie, după încheierea anului fiscal.
În același context, au apărut zvonuri privind închiderea sau vânzarea unor studiouri cunoscute, printre care Double Fine Productions, Ninja Theory și Compulsion Games.
Pentru sindicat, problema nu este doar numărul de concedieri, ci modul în care sunt luate deciziile. Frank Arace, vicepreședinte al CWA District 9, a declarat că angajații nu trebuie considerați „de unică folosință” și că impactul acestor decizii este atât uman, cât și creativ.
Dezvoltatorii Xbox spun că s-au săturat să suporte greșelile conducerii
Reprezentanții CWA susțin că industria jocurilor video nu duce lipsă de bani, indicând faptul că marile companii precum Microsoft, Sony sau Electronic Arts generează venituri uriașe. Sindicatul a criticat și faptul că Microsoft a crescut prețurile anumitor produse, în timp ce conducerea companiei beneficiază de compensații financiare foarte mari.
UVW-CWA trezorierul Sherveen Uduwana a argumentat că problema nu este lipsa resurselor, ci alegerea modului în care acestea sunt folosite.
Sindicatul are în prezent aproximativ 3.500 de membri din industria jocurilor video, iar numărul acestora a crescut în ultimii ani. În 2023, aproximativ 300 de angajați din zona de asigurare a calității de la ZeniMax Online Studios au votat pentru sindicalizare, formând la acel moment una dintre cele mai mari structuri sindicale din gaming.
Contractul lor cu Microsoft, aprobat în 2025, a inclus prevederi privind salariile minime, creșterile salariale și reguli legate de utilizarea inteligenței artificiale. Ulterior, alte echipe Xbox, inclusiv angajați de la Raven Software și echipe asociate cu Blizzard Entertainment, au urmat aceeași direcție.
Angajații spun însă că problema concedierilor rămâne nerezolvată. Morgan Goin, designer la The Elder Scrolls Online, a povestit că închiderea bruscă a studioului Arkane Austin a dus la pierderea unor beneficii acumulate de ani de zile pentru unii angajați.
Alison Veneto, editor de povești la Blizzard, a atras atenția că fiecare rundă de concedieri elimină nu doar oameni, ci și experiență acumulată în ani de dezvoltare. Potrivit ei, este dificil să creezi jocuri bune într-un mediu în care angajații nu știu dacă echipa lor va mai exista peste câteva luni.
Mesajul transmis de sindicat către Microsoft este cam așa: angajații vor negocieri reale, reguli clare pentru concedieri și protecție pentru dezvoltatori.
„Ne-am săturat să plătim pentru greșelile executivilor”, a declarat Andrew Snell, tester QA la Activision.