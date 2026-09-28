Motocicleta electrică de numai 123 kg și peste 80 CP vine într-o serie de 500 de exemplare. Titanul face diferența la Stark VARG SM Sköll
Stark Future a decis că una dintre cele mai radicale motociclete electrice de tip supermoto mai avea nevoie de două lucruri: mai puțină greutate și aproape deloc culoare. Rezultatul se numește VARG SM Sköll, o ediție limitată la numai 500 de exemplare pentru întreaga lume, construită pe baza modelului VARG SM și transformată prin utilizarea extensivă a titanului și a componentelor finisate în negru.
Din punct de vedere al performanței, baza era deja neobișnuită. Versiunea ALPHA dezvoltă 80 hp, echivalentul a puțin peste 81 CP metrici, dintr-un ansamblu care cântărește numai 123,4 kg în noua configurație. Raportul dintre putere și masă explică de ce reducerea cu încă aproximativ un kilogram poate părea aproape absurdă, dar are sens într-o ediție creată tocmai pentru cumpărătorii care caută extrema tehnică.
Numele Sköll vine din mitologia nordică și desemnează lupul care urmărește Soarele. Stark a folosit tema pentru o motocicletă aproape complet neagră, cu o singură excepție vizuală evidentă: lanțul auriu.
Aproape un kilogram este eliminat doar prin înlocuirea șuruburilor
Stark nu s-a limitat la o vopsea specială. Numeroase componente primesc tratamente negre prin anodizare, acoperire cu pulbere sau alte procese de finisare. Jugurile, coloana de direcție, bascula, carcasa motorului, invertorul, capacul portului de încărcare și chiar comutatoarele de pe ghidon urmează aceeași temă.
Reducerea masei este și mai interesantă. Scărițele produse prin imprimare 3D din titan economisesc aproximativ 140 de grame față de piesele standard.
Kitul complet de șuruburi din titan elimină încă aproximativ 900 de grame. Împreună, modificările reduc masa cu aproximativ 1,1 kg, de la 124,5 kg pentru VARG SM standard la 123,4 kg pentru Sköll.
Un kilogram poate părea insignifiant la un automobil de două tone. Pe o motocicletă de 123 kg, mai ales una care depășește 80 CP, fiecare reducere contribuie la raportul putere-greutate și la senzația de agilitate.
Bateria structurală are o capacitate de 7,2 kWh, iar motorul electric este integrat într-un ansamblu compact, cu invertor incorporat și carcasă acoperită cu fibră de carbon. Transmisia este cu o singură treaptă, deci nu există schimbător convențional.
Sköll păstrează și Dynamic Traction Control reglabil, important pe o motocicletă atât de ușoară și puternică, unde livrarea instantanee a cuplului electric poate depăși rapid aderența disponibilă.
500 de motociclete și nicio a doua serie de producție
Stark spune că va fabrica exact 500 de exemplare numerotate și că nu este planificată o nouă serie. Primele livrări sunt programate pentru octombrie 2026.
Caracterul limitat este important deoarece diferențele față de VARG SM standard nu transformă fundamental arhitectura motocicletei. Bateria, șasiul, motorul și conceptul general rămân similare. Sköll este în primul rând o versiune construită în jurul materialelor exotice, greutății și exclusivității.
Pentru un motociclist român, cifrele sunt poate mai sugestive decât finisajele. O motocicletă de aproximativ 123 kg cu peste 80 CP are o masă mult mai apropiată de cea a unor modele mici decât de cea a motocicletelor stradale de putere similară. Absența motorului termic, a cutiei de viteze convenționale și a combustibilului creează și o distribuție diferită a masei.
În oraș, motorul electric elimină schimbările de treaptă și oferă cuplul imediat. Pe un supermoto, tocmai această combinație poate fi foarte spectaculoasă, deoarece formatul este construit pentru agilitate, schimbări rapide de direcție și accelerații scurte.
Rămâne problema caracteristică motocicletelor electrice performante: bateria de 7,2 kWh este foarte mică în comparație cu cea a unei mașini, dar trebuie să furnizeze puteri foarte mari. Autonomia va varia enorm în funcție de ritmul de mers. Utilizarea urbană relaxată și exploatarea sportivă sunt două scenarii complet diferite.
Stark nu transformă Sköll într-o demonstrație de autonomie, ci într-o demonstrație de performanță și inginerie. Titanul imprimat 3D, șuruburile ușoare și finisajele speciale nu sunt necesare pentru ca VARG SM să funcționeze, dar exact acest exces tehnic definește ediția limitată.
Cu numai 500 de unități pentru toate piețele și fără o a doua producție planificată, Sköll va rămâne probabil una dintre cele mai rare interpretări ale platformei VARG. Într-o industrie în care motocicletele electrice încă încearcă să-și găsească identitatea, Stark a ales o direcție foarte clară: cât mai puțină masă, foarte multă putere și zero discreție în privința performanțelor.