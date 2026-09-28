Motocicleta electrică de numai 123 kg și peste 80 CP vine într-o serie de 500 de exemplare. Titanul face diferența la Stark VARG SM Sköll

Numele Sköll vine din mitologia nordică și desemnează lupul care urmărește Soarele. Stark a folosit tema pentru o motocicletă aproape complet neagră, cu o singură excepție vizuală evidentă: lanțul auriu.

Aproape un kilogram este eliminat doar prin înlocuirea șuruburilor

Stark nu s-a limitat la o vopsea specială. Numeroase componente primesc tratamente negre prin anodizare, acoperire cu pulbere sau alte procese de finisare. Jugurile, coloana de direcție, bascula, carcasa motorului, invertorul, capacul portului de încărcare și chiar comutatoarele de pe ghidon urmează aceeași temă.

Reducerea masei este și mai interesantă. Scărițele produse prin imprimare 3D din titan economisesc aproximativ 140 de grame față de piesele standard.

Kitul complet de șuruburi din titan elimină încă aproximativ 900 de grame. Împreună, modificările reduc masa cu aproximativ 1,1 kg, de la 124,5 kg pentru VARG SM standard la 123,4 kg pentru Sköll.

Un kilogram poate părea insignifiant la un automobil de două tone. Pe o motocicletă de 123 kg, mai ales una care depășește 80 CP, fiecare reducere contribuie la raportul putere-greutate și la senzația de agilitate.

Bateria structurală are o capacitate de 7,2 kWh, iar motorul electric este integrat într-un ansamblu compact, cu invertor incorporat și carcasă acoperită cu fibră de carbon. Transmisia este cu o singură treaptă, deci nu există schimbător convențional.

Sköll păstrează și Dynamic Traction Control reglabil, important pe o motocicletă atât de ușoară și puternică, unde livrarea instantanee a cuplului electric poate depăși rapid aderența disponibilă.