Xbox își dă seama că viitorul consolelor costă prea mult. Microsoft pregătește schimbări radicale pentru Project Helix

O consolă de lux nu mai poate salva singură Xbox

Mesajul transmis de Sharma este important tocmai pentru că nu vine din afara companiei, ci din interiorul Microsoft. Ea a spus că este greu de imaginat că publicul larg va putea cheltui „mii de dolari” pe console, mai ales într-un moment în care costurile pentru componente, memoria și stocarea cresc, iar piața hardware nu mai are aceeași energie ca în urmă cu un deceniu.

Aici apare ideea de modele de business „radical diferite”, pe care Xbox le-ar putea explora chiar din acest an. Formula este vagă, dar lasă loc pentru mai multe scenarii: abonamente mai flexibile, finanțări de tip Xbox All Access, pachete hardware plus Game Pass, dispozitive produse în parteneriat cu alți producători sau chiar o separare mai clară între consola premium și variante mai accesibile.

Project Helix a fost prezentat până acum ca următoarea mare miză hardware a Xbox, o consolă care ar trebui să ofere performanță ridicată și să ruleze atât jocuri de consolă, cât și titluri de PC. Este o direcție interesantă, mai ales pentru jucătorii care vor un ecosistem mai deschis, dar vine și cu o problemă evidentă: dacă dispozitivul devine prea scump, riscă să fie atractiv doar pentru fanii hardcore, nu pentru mase.

Pentru Xbox, asta ar fi periculos. Microsoft nu are luxul de a vinde o consolă foarte scumpă doar pe baza loialității publicului, mai ales când PlayStation 5 domină generația actuală, iar Xbox Series X și Series S au rămas în urmă la capitolul vânzări. O consolă excelentă tehnic, dar greu de cumpărat, nu rezolvă problema de fond.

Microsoft recunoaște că Xbox nu este într-o formă bună

Sharma a fost neobișnuit de directă și când a vorbit despre starea actuală a businessului Xbox. Compania a admis că divizia nu este „particular sănătoasă”, iar alte informații apărute recent indică probleme serioase: venituri în scădere, presiune pe costuri, vânzări de console sub așteptări și posibile concedieri în perioada următoare.

În acest context, strategia exclusivităților revine în discuție. După ani în care Microsoft a împins tot mai multe jocuri către alte platforme, Xbox pare să revină la ideea că un ecosistem are nevoie și de conținut propriu, greu de găsit în altă parte. Gears of War: E-Day va fi exclusiv pe consola Xbox, iar Clockwork Revolution va apărea doar pe Xbox și PC. Este o schimbare importantă, dar și riscantă.

Riscul vine din faptul că o exclusivitate vinde bine când platforma are suficient public. Dacă baza de console Xbox rămâne mult sub cea PlayStation, un joc exclusiv poate deveni mai degrabă o declarație de strategie decât o garanție de succes comercial. Microsoft trebuie să găsească un echilibru între dorința de a-și face consola relevantă și nevoia de a vinde jocuri pe cât mai multe platforme.