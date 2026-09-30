Ce se poate întâmpla cu copiii care primesc smartphone la 12 ani. Un nou studiu ridică semne de întrebare serioase

Din cei 8.957 de participanți, 6.225, adică aproximativ 69,5%, aveau propriul smartphone la vârsta de 12 ani. Cercetătorii au urmărit apoi comportamentele și preocupările legate de alimentație, greutate și imagine corporală până când participanții au ajuns la aproximativ 14 ani.

Aproape un sfert dintre cei care aveau smartphone au raportat cel puțin un simptom

Diferențele observate între cele două grupuri au fost semnificative. La 14 ani, 24,2% dintre adolescenții care dețineau smartphone la 12 ani au raportat cel puțin un simptom asociat tulburărilor alimentare, comparativ cu 15,5% dintre cei care nu aveau propriul smartphone la aceeași vârstă.

După ajustarea rezultatelor pentru mai mulți factori demografici, familiali și de sănătate mintală, cercetătorii au constatat că deținerea unui smartphone la 12 ani era asociată cu un risc cu 67% mai mare de simptome de binge eating, adică episoade de consum alimentar excesiv, și cu un risc cu 50% mai mare de comportamente compensatorii nepotrivite pentru prevenirea creșterii în greutate.

Unul dintre cele mai puternice rezultate a fost legat de imaginea corporală. Adolescenții care aveau smartphone la 12 ani prezentau aproximativ de două ori mai multe șanse de a-și lega valoarea personală de propria greutate corporală, comparativ cu cei care nu dețineau telefon. Pentru apariția oricărui simptom de tulburare alimentară, riscul ajustat era cu 49% mai mare.

Autorii au analizat simptome precum mâncatul compulsiv, preocuparea excesivă pentru creșterea în greutate și diferite comportamente prin care adolescenții încearcă să compenseze ceea ce au mâncat. Important este că aceste manifestări nu reprezintă automat diagnostice de tulburare alimentară, ci semne care pot indica un risc și care merită urmărite.

Rețelele sociale ar putea fi una dintre explicații

Studiul nu stabilește ce anume din experiența smartphone-ului ar putea explica asocierea. Cercetătorii discută însă mai multe mecanisme posibile, iar unul dintre cele mai evidente este accesul constant și personalizat la rețele sociale și conținut axat pe aspectul fizic.

Jason Nagata, autorul principal al cercetării și specialist în medicină pentru adolescenți la University of California, San Francisco, explică faptul că smartphone-ul poate oferi unui copil acces permanent la imagini idealizate, influenceri, filtre și mesaje concentrate pe greutate și aspect fizic. Expunerea repetată la astfel de conținut poate favoriza comparația socială și nemulțumirea față de propriul corp, două elemente deja asociate în literatura de specialitate cu comportamente alimentare problematice.