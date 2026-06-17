Franța pune lacăt pe produsele nesigure în era cuantică. Din 2027, criptarea rezistentă la computerele viitorului devine obligatorie
Franța face un pas important în pregătirea pentru una dintre cele mai mari amenințări tehnologice ale următorului deceniu: computerele cuantice capabile să spargă metodele clasice de criptare. Agenția franceză de securitate cibernetică ANSSI a anunțat că va opri certificarea produselor de securitate care nu includ criptare rezistentă la atacuri cuantice, o decizie care va afecta instituțiile publice, operatorii critici și companiile care lucrează cu statul francez.
Măsura urmează să intre în vigoare din 2027, conform Reuters, iar mesajul transmis companiilor este clar: până în 2030, produsele cumpărate de organizații ar trebui să fie deja pregătite pentru era post-cuantică. Cu alte cuvinte, Franța nu mai tratează criptarea post-cuantică drept un subiect de cercetare sau o preocupare îndepărtată, ci ca pe o cerință reală de securitate națională.
De ce computerele cuantice sperie guvernele și companiile
Computerele cuantice nu sunt încă suficient de puternice pentru a sparge pe scară largă criptarea folosită astăzi, dar riscul este deja considerat major. Problema nu este doar ce se va întâmpla în viitor, ci și ce se întâmplă acum. Atacatorii pot colecta astăzi date criptate, le pot stoca ani la rând și le pot decripta mai târziu, când tehnologia cuantică va deveni suficient de matură.
Acest scenariu este cunoscut în industria de securitate drept „harvest now, decrypt later”, adică „colectează acum, decriptează mai târziu”. Pentru date sensibile, cum ar fi informații guvernamentale, secrete industriale, date bancare, infrastructură critică sau comunicații strategice, riscul este enorm. O informație care trebuie să rămână secretă 10, 20 sau 30 de ani poate deveni vulnerabilă dacă este protejată doar cu sisteme gândite pentru amenințările actuale.
Samih Souissi, șef de cabinet în cadrul ANSSI, a explicat la conferința France Quantum că această tranziție nu este doar o problemă tehnică. Este vorba și despre guvernanță, planificare industrială, reglementare și suveranitate. Cu alte cuvinte, statul francez nu vrea să aștepte apariția unui atac major pentru a schimba regulile jocului.
Decizia ANSSI este importantă pentru că certificarea agenției este necesară pentru produsele folosite în administrația franceză și în infrastructura critică. Asta înseamnă că măsura va funcționa, în practică, ca o eliminare treptată a soluțiilor de securitate care nu sunt pregătite pentru viitorul cuantic.
O piață uriașă pentru companiile de securitate
Schimbarea anunțată de Franța creează deja presiune asupra companiilor din domeniul tehnologiei. Băncile, serviciile publice, furnizorii de cloud și operatorii de infrastructură trebuie să își auditeze sistemele, să identifice produsele vulnerabile și să stabilească ce trebuie schimbat. Nu este o operațiune simplă, pentru că criptarea este prezentă în aproape toate straturile infrastructurii digitale moderne.
Pascal Brier, directorul de inovație al Capgemini, a spus că cererea este deja în creștere, pe măsură ce băncile și serviciile publice încep să evalueze impactul tranziției. Piața criptării post-cuantice ar putea deveni foarte mare, mai ales dacă și alte state europene vor adopta reguli similare.
Franța investește deja masiv în tehnologiile cuantice, printr-un plan de 3 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Obiectivul nu este doar protejarea infrastructurii digitale, ci și consolidarea poziției Europei într-o competiție globală în care China și Statele Unite avansează rapid.
Totuși, companiile europene se confruntă cu o provocare suplimentară: trebuie să respecte cerințe diferite venite din mai multe direcții. Fanny Bouton, șefa diviziei de quantum de la OVHcloud, a explicat că industria trebuie să își auditeze produsele și să securizeze toate datele deținute pentru a se conforma cerințelor ANSSI. În același timp, firmele europene trebuie să țină cont și de standardele Comisiei Europene și de cele americane stabilite de NIST.
Blockchainul și semnăturile digitale ar putea fi printre primele ținte
Unul dintre cele mai sensibile puncte ale tranziției este zona semnăturilor digitale. IBM a avertizat că amenințarea ar putea deveni reală până la mijlocul anilor 2030, în timp ce specialiștii Qperfect susțin că algoritmul ECDSA, folosit inclusiv în blockchain, ar putea fi printre primele sisteme afectate de computerele cuantice suficient de puternice.
Această observație este importantă pentru că multe tehnologii moderne depind de semnături digitale: criptomonede, certificate digitale, autentificare, sisteme de plăți, comunicații securizate și infrastructuri critice. Dacă un astfel de algoritm devine vulnerabil, efectele pot fi mult mai mari decât o simplă actualizare software.
Decizia Franței arată că statele nu mai vor să aștepte momentul în care computerele cuantice vor deveni o amenințare practică. Trecerea la criptarea post-cuantică va fi costisitoare, lentă și complicată, dar amânarea ar putea fi și mai periculoasă.
Prin această măsură, ANSSI transformă criptarea rezistentă la atacuri cuantice dintr-o recomandare tehnică într-o condiție de acces pe piața publică și strategică. Pentru companii, mesajul este simplu: produsele de securitate care nu sunt pregătite pentru era cuantică riscă să devină rapid depășite, indiferent cât de sigure par astăzi.