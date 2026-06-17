Franța pune lacăt pe produsele nesigure în era cuantică. Din 2027, criptarea rezistentă la computerele viitorului devine obligatorie

De ce computerele cuantice sperie guvernele și companiile

Computerele cuantice nu sunt încă suficient de puternice pentru a sparge pe scară largă criptarea folosită astăzi, dar riscul este deja considerat major. Problema nu este doar ce se va întâmpla în viitor, ci și ce se întâmplă acum. Atacatorii pot colecta astăzi date criptate, le pot stoca ani la rând și le pot decripta mai târziu, când tehnologia cuantică va deveni suficient de matură.

Acest scenariu este cunoscut în industria de securitate drept „harvest now, decrypt later”, adică „colectează acum, decriptează mai târziu”. Pentru date sensibile, cum ar fi informații guvernamentale, secrete industriale, date bancare, infrastructură critică sau comunicații strategice, riscul este enorm. O informație care trebuie să rămână secretă 10, 20 sau 30 de ani poate deveni vulnerabilă dacă este protejată doar cu sisteme gândite pentru amenințările actuale.

Samih Souissi, șef de cabinet în cadrul ANSSI, a explicat la conferința France Quantum că această tranziție nu este doar o problemă tehnică. Este vorba și despre guvernanță, planificare industrială, reglementare și suveranitate. Cu alte cuvinte, statul francez nu vrea să aștepte apariția unui atac major pentru a schimba regulile jocului.

Decizia ANSSI este importantă pentru că certificarea agenției este necesară pentru produsele folosite în administrația franceză și în infrastructura critică. Asta înseamnă că măsura va funcționa, în practică, ca o eliminare treptată a soluțiilor de securitate care nu sunt pregătite pentru viitorul cuantic.

O piață uriașă pentru companiile de securitate

Schimbarea anunțată de Franța creează deja presiune asupra companiilor din domeniul tehnologiei. Băncile, serviciile publice, furnizorii de cloud și operatorii de infrastructură trebuie să își auditeze sistemele, să identifice produsele vulnerabile și să stabilească ce trebuie schimbat. Nu este o operațiune simplă, pentru că criptarea este prezentă în aproape toate straturile infrastructurii digitale moderne.

Pascal Brier, directorul de inovație al Capgemini, a spus că cererea este deja în creștere, pe măsură ce băncile și serviciile publice încep să evalueze impactul tranziției. Piața criptării post-cuantice ar putea deveni foarte mare, mai ales dacă și alte state europene vor adopta reguli similare.

Franța investește deja masiv în tehnologiile cuantice, printr-un plan de 3 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Obiectivul nu este doar protejarea infrastructurii digitale, ci și consolidarea poziției Europei într-o competiție globală în care China și Statele Unite avansează rapid.