Microsoft pregătește gadgeturile care nu mai au nevoie de aplicații. Project Solara aduce agenții AI direct pe dispozitive

Ce este Project Solara

Potrivit The Verge, Project Solara este un sistem de operare pentru dispozitive cu agenți AI, bazat pe Microsoft Device Ecosystem Platform, o variantă de Android adaptată pentru astfel de gadgeturi. Microsoft a arătat două concepte: un dispozitiv de birou, asemănător unui mic ecran inteligent, și un badge purtabil pentru muncă, cu funcții AI.

Platforma este gândită pentru experiențe „agent-first”, adică pentru situații în care utilizatorul nu interacționează în primul rând cu aplicații, ci cu agenți digitali care pot înțelege contextul și pot executa sarcini. Este aceeași direcție în care Microsoft împinge deja și Windows, prin funcțiile automatizate ale Copilot în Windows 11.

De ce contează pentru viitorul gadgeturilor

Project Solara nu este prezentat ca un produs pe care îl cumperi mâine din magazin. Dispozitivele arătate de Microsoft sunt, mai degrabă, modele de referință pentru parteneri hardware și companii care vor să testeze acest nou tip de interacțiune cu AI-ul.

Miza este însă importantă: Microsoft vrea să nu rateze următorul val de dispozitive inteligente. După telefon, laptop, ceas și boxă smart, următoarea etapă ar putea fi gadgetul care nu cere aplicații, ci primește obiective. Tu îi spui ce vrei, iar agentul AI încearcă să rezolve sarcina în fundal.

De la chatbot la agent digital

Diferența față de chatboturile obișnuite este esențială. Un chatbot răspunde la întrebări. Un agent AI ar trebui să poată face pași concreți: să caute informații, să transcrie, să rezume, să organizeze, să pregătească un document sau să declanșeze o acțiune într-un sistem.

Aici se leagă foarte bine și explicația despre diferența dintre un agent AI și un chatbot. Project Solara arată că marile companii tech nu se mai gândesc la AI doar ca la o fereastră de conversație, ci ca la un strat nou de control pentru dispozitive.

Întrebarea mare: câtă încredere îi dai unui gadget AI

Dacă un astfel de dispozitiv ajunge pe birou sau prins de haine, apar și întrebări sensibile. Ce ascultă? Ce vede? Ce păstrează? Cine controlează datele? Microsoft vorbește despre securitate și administrare enterprise, dar aceste promisiuni vor conta doar dacă utilizatorii și companiile au încredere în sistem.