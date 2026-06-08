România intră în era calculului cuantic. La Iași va fi instalat unul dintre cele mai avansate sisteme IBM din Europa

Un proiect care poate schimba poziția României pe harta tehnologiei europene

Sistemul care va ajunge la Iași este IBM Quantum System Two, una dintre cele mai moderne platforme dezvoltate de compania americană pentru cercetare și aplicații cuantice. Potrivit planurilor anunțate de dezvoltatori, instalarea fizică a echipamentului ar urma să aibă loc în cursul anului 2026, în cadrul noului campus construit în zona Bucium.

Accesul la resursele cuantice nu va fi limitat doar la cercetătorii din Iași. Universități, institute de cercetare și organizații din întreaga țară vor putea utiliza infrastructura pentru dezvoltarea de proiecte experimentale și aplicații practice.

Campusul este gândit ca un ecosistem tehnologic complet. Pe lângă infrastructura dedicată calculului cuantic, proiectul include laboratoare de cercetare, spații pentru colaborare între mediul academic și companii, centre de formare profesională, săli de conferințe și facilități dedicate inteligenței artificiale.

Inițiatorii proiectului susțin că una dintre principalele mize este formarea unei noi generații de specialiști într-un domeniu aflat încă la început, dar considerat de mulți experți drept una dintre tehnologiile care vor influența decisiv economia următoarelor decenii.

Universități importante din România sunt deja implicate în dezvoltarea inițiativei, colaborarea urmând să faciliteze accesul studenților și cercetătorilor la instrumente care până acum erau disponibile doar în câteva centre tehnologice de elită din lume.

De ce este atât de important calculul cuantic

Spre deosebire de computerele convenționale, care procesează informația folosind biți cu valori de 0 sau 1, sistemele cuantice utilizează qubiți. Abordarea permite efectuarea unor calcule extrem de complexe prin explorarea simultană a unui număr foarte mare de posibilități.

Din acest motiv, calculatoarele cuantice sunt văzute ca o soluție pentru probleme care depășesc capacitățile sistemelor clasice. Cercetătorii estimează că astfel de tehnologii ar putea accelera descoperirea unor noi medicamente, dezvoltarea materialelor avansate, optimizarea rețelelor energetice și logistice sau îmbunătățirea sistemelor de inteligență artificială.