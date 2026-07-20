Microsoft aduce Copilot și în Outlook Classic, chiar dacă aplicația nu mai primește funcții noi
Microsoft continuă strategia de integrare a inteligenței artificiale în produsele sale, iar următoarea aplicație vizată este Outlook Classic. Deși compania a redus semnificativ dezvoltarea versiunii clasice a clientului de e-mail, preferată în continuare de multe companii, utilizatorii vor primi o nouă funcție bazată pe Copilot, activată implicit pentru cei eligibili.
Schimbarea confirmă direcția Microsoft din ultimii ani: chiar și aplicațiile considerate „în mentenanță” vor primi funcții AI, în timp ce dezvoltarea caracteristicilor tradiționale trece pe plan secund. Pentru mulți utilizatori care au rămas fideli Outlook Classic tocmai pentru experiența sa familiară, decizia nu va fi neapărat una bine primită, scrie Windows Latest.
Copilot va putea scrie și rescrie e-mailuri direct în Outlook Classic
Potrivit informațiilor publicate în portalul destinat administratorilor Microsoft, până la sfârșitul lui 2026 va începe distribuirea unei noi experiențe de redactare a mesajelor bazată pe Copilot.
Noua funcție va fi disponibilă în Outlook Classic, New Outlook, versiunea web și aplicațiile mobile. Odată activată, utilizatorii vor putea genera un e-mail de la zero, rescrie un mesaj deja redactat, modifica tonul acestuia sau îl vor putea extinde direct din fereastra de compunere. Integrarea va fi mult mai profundă decât până acum, Copilot urmând să fie accesibil direct în zona de redactare a mesajelor, fără pași suplimentari.
Funcția nu va fi disponibilă pentru toată lumea
Noua experiență nu va ajunge automat la toți abonații Microsoft 365. Pentru utilizarea instrumentelor AI este necesară o licență Microsoft 365 Copilot, care costă mai mult decât abonamentul standard.
Cu toate acestea, Microsoft promovează tot mai agresiv varianta Copilot a abonamentului Microsoft 365, iar odată ce un utilizator sau o companie trece la această licență, funcțiile AI vor fi activate în mod implicit.
Cei care nu doresc să folosească redactarea asistată de inteligență artificială vor trebui să dezactiveze manual opțiunea sau să solicite administratorului IT să limiteze accesul la această funcție.
Outlook Classic rămâne popular în mediul de business
Deși Microsoft încurajează migrarea către New Outlook, foarte multe organizații continuă să folosească Outlook Classic datorită compatibilității cu extensiile existente, stabilității și modului de lucru cunoscut de angajați.
Compania a confirmat că Outlook Classic nu mai primește funcții importante în afara actualizărilor de securitate și a remedierilor de erori, însă integrarea Copilot reprezintă o excepție.
În același timp, Microsoft recomandă dezvoltatorilor să renunțe treptat la extensiile COM și să adopte noile add-in-uri bazate pe tehnologii web, semn că viitorul platformei este orientat spre noua versiune Outlook.
Alte schimbări importante pregătite de Microsoft
Pe lângă integrarea Copilot în Outlook Classic, Microsoft pregătește și alte modificări pentru noul Outlook. Printre acestea se numără eliminarea funcției Meeting Insights, care va fi înlocuită cu rezumate și recomandări generate de Copilot. Compania susține că noua soluție va oferi informații mai utile și va reduce confuziile create de vechiul sistem.
Totodată, Microsoft promite îmbunătățiri de performanță pentru New Outlook. În prezent, aplicația poate deschide un e-mail primit prin notificările din Windows 11 cu până la 10 secunde mai lent decât Outlook Classic, însă această problemă ar fi fost deja rezolvată intern și urmează să fie corectată printr-un viitor update.
Pe lista noutăților se mai află gruparea inteligentă a notificărilor, suport extins pentru fișierele PST, funcții avansate de Mail Merge și o integrare mai bună cu Microsoft Planner.