Microsoft aduce Copilot și în Outlook Classic, chiar dacă aplicația nu mai primește funcții noi

Copilot va putea scrie și rescrie e-mailuri direct în Outlook Classic

Potrivit informațiilor publicate în portalul destinat administratorilor Microsoft, până la sfârșitul lui 2026 va începe distribuirea unei noi experiențe de redactare a mesajelor bazată pe Copilot.

Noua funcție va fi disponibilă în Outlook Classic, New Outlook, versiunea web și aplicațiile mobile. Odată activată, utilizatorii vor putea genera un e-mail de la zero, rescrie un mesaj deja redactat, modifica tonul acestuia sau îl vor putea extinde direct din fereastra de compunere. Integrarea va fi mult mai profundă decât până acum, Copilot urmând să fie accesibil direct în zona de redactare a mesajelor, fără pași suplimentari.

Funcția nu va fi disponibilă pentru toată lumea

Noua experiență nu va ajunge automat la toți abonații Microsoft 365. Pentru utilizarea instrumentelor AI este necesară o licență Microsoft 365 Copilot, care costă mai mult decât abonamentul standard.

Cu toate acestea, Microsoft promovează tot mai agresiv varianta Copilot a abonamentului Microsoft 365, iar odată ce un utilizator sau o companie trece la această licență, funcțiile AI vor fi activate în mod implicit.

Cei care nu doresc să folosească redactarea asistată de inteligență artificială vor trebui să dezactiveze manual opțiunea sau să solicite administratorului IT să limiteze accesul la această funcție.

Outlook Classic rămâne popular în mediul de business

Deși Microsoft încurajează migrarea către New Outlook, foarte multe organizații continuă să folosească Outlook Classic datorită compatibilității cu extensiile existente, stabilității și modului de lucru cunoscut de angajați.

Compania a confirmat că Outlook Classic nu mai primește funcții importante în afara actualizărilor de securitate și a remedierilor de erori, însă integrarea Copilot reprezintă o excepție.