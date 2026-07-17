Mozilla acuză Microsoft că împinge utilizatorii spre Edge. Ce se întâmplă când încerci să schimbi browserul în Windows 11

Mozilla spune că Windows 11 îți îngreunează alegerea altui browser

Potrivit raportului, Microsoft folosește mai multe metode pentru a încuraja utilizarea Edge. Printre acestea se numără mesaje formulate astfel încât să te facă să renunți la instalarea unui browser concurent, notificări repetate care recomandă Edge și opțiuni preselectate în favoarea browserului propriu.

Raportul susține și că Edge rămâne fixat implicit în bara de activități, iar în anumite situații, cum ar fi trecerea de la Windows 10 la Windows 11, acesta poate redeveni browserul implicit chiar dacă anterior ai ales altul.

Autorii mai critică și faptul că unele linkuri deschise din Copilot sunt direcționate către Edge, indiferent de browserul pe care l-ai setat ca implicit.

Europa pare să beneficieze de un tratament diferit

Un aspect remarcat de cercetători este diferența dintre utilizatorii din Spațiul Economic European și cei din alte regiuni.

În țările din Uniunea Europeană, unde legislația obligă marile companii tehnologice să ofere mai multă libertate de alegere, multe dintre aceste practici sunt absente sau au fost limitate.

De exemplu, anumite mesaje care încearcă să descurajeze descărcarea Google Chrome nu mai apar pentru utilizatorii europeni. Autorii raportului consideră că acest lucru demonstrează că intervenția autorităților poate avea efecte reale asupra modului în care sunt proiectate sistemele de operare.

Microsoft nu a comentat acuzațiile

Raportul mai susține că o serie de solicitări privind acordul pentru diferite funcții din Windows și Edge ar putea contribui la colectarea unor date folosite pentru personalizarea serviciilor și a reclamelor Microsoft.