Mozilla acuză Microsoft că împinge utilizatorii spre Edge. Ce se întâmplă când încerci să schimbi browserul în Windows 11
Dacă ai încercat vreodată să instalezi Chrome, Firefox sau un alt browser pe Windows 11, probabil ai observat că Microsoft face tot posibilul să te convingă să rămâi la Edge. Acum, Mozilla susține că aceste practici nu sunt întâmplătoare și acuză compania că folosește tactici de design menite să influențeze alegerea utilizatorilor.
Acuzațiile apar într-un nou raport comandat de Mozilla și realizat de doi cercetători independenți. Documentul analizează experiența utilizatorilor din mai multe țări și concluzionează că Windows 11 continuă să favorizeze browserul Edge în detrimentul alternativelor, scrie Tech Radar.
Mozilla spune că Windows 11 îți îngreunează alegerea altui browser
Potrivit raportului, Microsoft folosește mai multe metode pentru a încuraja utilizarea Edge. Printre acestea se numără mesaje formulate astfel încât să te facă să renunți la instalarea unui browser concurent, notificări repetate care recomandă Edge și opțiuni preselectate în favoarea browserului propriu.
Raportul susține și că Edge rămâne fixat implicit în bara de activități, iar în anumite situații, cum ar fi trecerea de la Windows 10 la Windows 11, acesta poate redeveni browserul implicit chiar dacă anterior ai ales altul.
Autorii mai critică și faptul că unele linkuri deschise din Copilot sunt direcționate către Edge, indiferent de browserul pe care l-ai setat ca implicit.
Europa pare să beneficieze de un tratament diferit
Un aspect remarcat de cercetători este diferența dintre utilizatorii din Spațiul Economic European și cei din alte regiuni.
În țările din Uniunea Europeană, unde legislația obligă marile companii tehnologice să ofere mai multă libertate de alegere, multe dintre aceste practici sunt absente sau au fost limitate.
De exemplu, anumite mesaje care încearcă să descurajeze descărcarea Google Chrome nu mai apar pentru utilizatorii europeni. Autorii raportului consideră că acest lucru demonstrează că intervenția autorităților poate avea efecte reale asupra modului în care sunt proiectate sistemele de operare.
Microsoft nu a comentat acuzațiile
Raportul mai susține că o serie de solicitări privind acordul pentru diferite funcții din Windows și Edge ar putea contribui la colectarea unor date folosite pentru personalizarea serviciilor și a reclamelor Microsoft.
Trebuie însă menționat că documentul a fost comandat de Mozilla, dezvoltatorul Firefox, chiar dacă analiza a fost realizată de doi cercetători independenți.
În același timp, criticii Microsoft recunosc că și Google încearcă frecvent să își promoveze propriul browser Chrome prin diferite notificări și recomandări. Diferența este că Microsoft controlează și sistemul de operare Windows, ceea ce îi oferă mai multe modalități prin care poate influența alegerea browserului implicit.
Deocamdată, Microsoft nu a oferit un răspuns oficial la concluziile noului raport. Rămâne de văzut dacă acuzațiile vor atrage atenția autorităților de reglementare din afara Uniunii Europene sau dacă vor determina compania să modifice modul în care promovează Edge în Windows 11.