Microsoft renunță la suportul OneDrive pentru unele PC-uri cu Windows 10. Ce trebuie să faci până pe 15 august

Dacă ai Windows 10 22H1, OneDrive nu va mai primi suport

Microsoft a confirmat că, începând cu 15 august 2026, aplicația OneDrive nu va mai fi compatibilă oficial cu Windows 10 versiunea 22H1.

Asta nu înseamnă că sincronizarea fișierelor se va opri în ziua respectivă. Cel mai probabil vei putea continua să îți încarci și descarci documentele din cloud, însă Microsoft nu va mai garanta funcționarea corectă a aplicației.

Mai important este faptul că nu vei mai primi actualizări de securitate, funcții noi sau corecții pentru eventualele probleme care apar după această dată. Dacă OneDrive începe să dea erori, este foarte posibil ca acestea să nu mai fie remediate.

Ce trebuie să faci pentru a evita problemele

Dacă vrei să folosești OneDrive fără astfel de limitări, soluția este simplă: actualizează calculatorul la Windows 10 22H2. Microsoft a confirmat că această versiune va continua să beneficieze de suport pentru OneDrive până pe 10 octombrie 2028. Astfel, vei primi în continuare actualizări de securitate, îmbunătățiri de performanță și eventualele funcții noi pe care compania le va introduce.

Poți verifica dacă actualizarea este disponibilă accesând Setări > Windows Update, apoi alegând opțiunea de verificare a actualizărilor.

De ce nu este bine să amâni actualizarea

Dacă folosești OneDrive pentru a salva documente importante, fotografii sau copii de rezervă ale fișierelor, lipsa suportului poate deveni o problemă în timp.

Chiar dacă serviciul continuă să sincronizeze fișierele, orice vulnerabilitate descoperită după 15 august poate rămâne nerezolvată. În plus, dacă apare o incompatibilitate între OneDrive și alte componente Windows, este puțin probabil ca Microsoft să mai lanseze o soluție pentru versiunea 22H1.