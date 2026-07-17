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TEHNOLOGIE

Microsoft renunță la suportul OneDrive pentru unele PC-uri cu Windows 10. Ce trebuie să faci până pe 15 august

Microsoft renunță la suportul OneDrive pentru unele PC-uri cu Windows 10. Ce trebuie să faci până pe 15 august
Microsoft renunță la suportul OneDrive pentru unele PC-uri cu Windows 10 / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Dacă încă folosești Windows 10 pe o versiune mai veche, este momentul să verifici ce ediție ai instalată. Microsoft a anunțat că OneDrive va înceta să mai primească suport pe una dintre versiunile sistemului de operare, iar această schimbare poate avea efecte asupra modului în care îți sincronizezi fișierele în cloud.

Vestea bună este că aplicația nu va înceta să funcționeze imediat. Totuși, dacă rămâi pe aceeași versiune de Windows, vei pierde accesul la actualizările de securitate, funcțiile noi și remedierile de erori. În timp, asta poate însemna probleme de compatibilitate și un risc mai mare pentru datele tale, scrie publicația suedeză PC för Alla.

Dacă ai Windows 10 22H1, OneDrive nu va mai primi suport

Microsoft a confirmat că, începând cu 15 august 2026, aplicația OneDrive nu va mai fi compatibilă oficial cu Windows 10 versiunea 22H1.

Asta nu înseamnă că sincronizarea fișierelor se va opri în ziua respectivă. Cel mai probabil vei putea continua să îți încarci și descarci documentele din cloud, însă Microsoft nu va mai garanta funcționarea corectă a aplicației.

Mai important este faptul că nu vei mai primi actualizări de securitate, funcții noi sau corecții pentru eventualele probleme care apar după această dată. Dacă OneDrive începe să dea erori, este foarte posibil ca acestea să nu mai fie remediate.

Ce trebuie să faci pentru a evita problemele

Dacă vrei să folosești OneDrive fără astfel de limitări, soluția este simplă: actualizează calculatorul la Windows 10 22H2. Microsoft a confirmat că această versiune va continua să beneficieze de suport pentru OneDrive până pe 10 octombrie 2028. Astfel, vei primi în continuare actualizări de securitate, îmbunătățiri de performanță și eventualele funcții noi pe care compania le va introduce.

Poți verifica dacă actualizarea este disponibilă accesând Setări > Windows Update, apoi alegând opțiunea de verificare a actualizărilor.

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De ce nu este bine să amâni actualizarea

Dacă folosești OneDrive pentru a salva documente importante, fotografii sau copii de rezervă ale fișierelor, lipsa suportului poate deveni o problemă în timp.

Chiar dacă serviciul continuă să sincronizeze fișierele, orice vulnerabilitate descoperită după 15 august poate rămâne nerezolvată. În plus, dacă apare o incompatibilitate între OneDrive și alte componente Windows, este puțin probabil ca Microsoft să mai lanseze o soluție pentru versiunea 22H1.

Practic, calculatorul tău nu va înceta să funcționeze, însă vei folosi o aplicație care nu mai este întreținută oficial. Din acest motiv, dacă ai rămas la Windows 10 22H1, merită să faci actualizarea cât încă este disponibilă. În doar câteva minute poți păstra accesul la cele mai noi funcții OneDrive și, mai ales, la actualizările care îți protejează fișierele și contul Microsoft.

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