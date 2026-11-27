Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, producătorul american le-a cerut partenerilor săi, printre care Dell și Super Micro, să oprească livrările de servere către Malaysia, Singapore, Thailanda și Indonezia, pentru o perioadă nedeterminată.

Decizia evidențiază dificultățile întâmpinate de autoritățile americane în încercarea de a controla accesul la tehnologiile avansate, într-o industrie în care puterea de calcul poate fi utilizată de la distanță, indiferent de locul în care se află fizic echipamentele.

Cum au reușit companiile chineze să utilizeze cipurile Nvidia fără să le importe

Restricțiile americane privind exportul de semiconductori avansați către China au fost introduse pentru a limita accesul Beijingului la tehnologii considerate strategice. Acestea vizează în special procesoarele utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor complexe de inteligență artificială.

Totuși, companiile chineze au continuat să beneficieze de performanțele echipamentelor Nvidia prin intermediul centrelor de date din alte țări. Practic, acestea puteau închiria capacitate de procesare fără să fie nevoie ca echipamentele să ajungă fizic pe teritoriul Chinei.

Potrivit estimărilor organizației americane de cercetare Institute for Progress, centrele de date accesate de la distanță ar asigura aproximativ 24% din capacitatea de calcul destinată inteligenței artificiale de care beneficiază China.

Departamentul Comerțului din SUA a eliminat această portiță legislativă la începutul lunii noiembrie 2026, extinzând controalele asupra accesului la tehnologiile avansate.

Nu este primul caz în care firmele chineze au identificat modalități de a ocoli restricțiile americane privind cipurile Nvidia. Investigațiile publicate în ultimele luni au evidențiat complexitatea relațiilor comerciale dintre producătorii americani și intermediarii asiatici.

Nvidia verifică partenerii comerciali din Asia de Sud-Est

Suspendarea livrărilor ar trebui să ofere companiei Nvidia timpul necesar pentru a verifica dacă partenerii regionali respectă cerințele actualizate ale autorităților americane.

Decizia ar putea afecta inclusiv companiile care desfășoară activități comerciale legitime în Malaysia, Singapore, Thailanda și Indonezia. Aceste țări au devenit destinații importante pentru investițiile în infrastructură digitală, beneficiind de interesul tot mai mare pentru serviciile cloud și inteligența artificială.

Singapore, în particular, a intrat recent în atenția autorităților americane. Statele Unite au deschis o investigație privind posibila implicare a unei companii din Singapore în transferul ilegal de cipuri Nvidia către China.

Pentru producătorii de servere precum Dell și Super Micro, suspendarea comenzilor introduce un nou element de incertitudine într-o perioadă în care cererea pentru infrastructura AI rămâne ridicată. Eventualele întârzieri ar putea afecta calendarul unor proiecte de extindere a centrelor de date din regiune.

Deocamdată, nu este cunoscută durata suspendării și nici valoarea comenzilor afectate. Măsura relatată de presa americană nu reprezintă însă o interdicție generală asupra tuturor produselor Nvidia comercializate în cele patru țări.

Războiul tehnologic dintre SUA și China intră într-o nouă etapă

Pentru Nvidia, situația este complicată de necesitatea de a respecta legislația americană fără să piardă oportunități comerciale importante pe piața internațională. China reprezintă una dintre cele mai mari piețe tehnologice din lume, iar limitarea accesului la aceasta favorizează dezvoltarea unor alternative locale.

Huawei, de exemplu, a dezvoltat deja sisteme de calcul pentru inteligența artificială care rivalizează cu produsele Nvidia, în încercarea de a reduce dependența industriei chineze de tehnologiile americane.

Pe termen lung, restricțiile tot mai severe ar putea accelera investițiile Beijingului în proiectarea și producția propriilor semiconductori. În același timp, furnizorii internaționali de servicii cloud s-ar putea confrunta cu obligații suplimentare privind verificarea identității clienților și destinația resurselor informatice pe care le comercializează.

Noua decizie a Nvidia arată că disputa tehnologică dintre Washington și Beijing nu mai privește exclusiv exportul unor componente fizice. Miza a devenit accesul la puterea de calcul, indiferent de locul în care sunt instalate serverele. Iar într-o economie globală construită în jurul serviciilor digitale, controlarea acestui acces se dovedește mult mai dificilă decât oprirea unor transporturi de echipamente la frontieră.