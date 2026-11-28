Europenii ar urma să controleze și algoritmul aplicației

În declarația comună publicată de guvernul austriac, cei doi oficiali arată că TikTok ajunge la aproximativ 200 de milioane de persoane în Europa. Popularitatea aplicației, mai ales în rândul tinerilor, îi conferă un rol important în felul în care circulă informațiile și se formează opiniile.

Propunerea privește atât proprietarii afacerii, cât și controlul tehnic. Algoritmul selectează și ordonează clipurile recomandate, iar cei doi oficiali vor ca responsabilitatea pentru funcționarea sa, aprobarea actualizărilor și accesul la date să fie în Europa. Weimer invocă riscuri de securitate, iar Pröll consideră că platforma a devenit parte a infrastructurii de care depinde dezbaterea democratică.

Ideea unui control european asupra TikTok a mai fost discutată în acest an. Următorul pas anunțat este reuniunea miniștrilor europeni responsabili de telecomunicații, programată pe 2 decembrie la Bruxelles, unde Austria va încerca să atragă noi susținători.

TikTok respinge propunerea și invocă investițiile în protecția datelor

Compania consideră că inițiativa este lipsită de fundament. În răspunsul citat de Euronews, TikTok susține că propunerea ignoră obligațiile deja impuse prin Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept DSA, și prin regulile europene de protecție a datelor, GDPR.

Platforma invocă și Project Clover, programul de securitate a datelor pentru care a anunțat o investiție de 12 miliarde de euro. TikTok afirmă că activitatea sa europeană este administrată de companii înregistrate în Irlanda și Marea Britanie, supuse legislației europene.

Tot compania precizează că ByteDance, grupul chinez care deține TikTok, are un acționariat majoritar format din investitori instituționali internaționali și că guvernul Chinei nu deține acțiuni în acesta. Aceste argumente reprezintă răspunsul platformei la preocupările exprimate de cele două guverne.

Ancheta europeană și precedentul din Statele Unite

Discuția vine după ce, pe 6 noiembrie, Comisia Europeană a formulat concluzii preliminare privind recomandările TikTok. Instituția susține că secțiunea „For You” poate expune repetat oamenii la conținut potențial dăunător, inclusiv despre sănătatea mintală și imaginea corporală. Procedura privește respectarea DSA și nu reprezintă, în sine, o hotărâre privind proprietarii aplicației.