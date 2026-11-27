Atacurile cibernetice intră într-o nouă etapă, în care viteza inteligenței artificiale poate depăși capacitatea de reacție a echipelor de securitate. Microsoft avertizează că mai multe grupări de hackeri susținute de China și Coreea de Nord utilizează ARTEX, un instrument bazat pe agenți AI, pentru automatizarea unor operațiuni informatice complexe împotriva companiilor și instituțiilor din întreaga lume.

Potrivit unui raport publicat de echipa Microsoft Threat Intelligence, pe 25 noiembrie 2026, tehnologia poate permite compromiterea unor sisteme insuficient protejate în doar câteva minute. Printre țintele campaniilor asociate acestui instrument se numără instituții financiare, furnizori de servicii cloud și organizații guvernamentale.

Problema nu este neapărat apariția unor tehnici de atac necunoscute până acum, ci capacitatea inteligenței artificiale de a automatiza operațiuni care necesitau anterior intervenție umană și resurse considerabile.

Ce este ARTEX și de ce a devenit atât de popular în rândul hackerilor

ARTEX a fost lansat public în iulie 2026, sub forma unui instrument open-source destinat inițial testării securității informatice. Acesta utilizează agenți de inteligență artificială pentru a identifica vulnerabilități și pentru a automatiza anumite operațiuni care necesitau, în mod tradițional, intervenția specialiștilor.

În noiembrie, compania chineză de securitate cibernetică ThreatBook și-a revendicat paternitatea proiectului. Deși codul sursă original a fost eliminat de pe GitHub în octombrie, numeroase versiuni modificate continuă să circule pe internet.

Potrivit companiei Infrawatch, există peste 130 de variante ale ARTEX, acesta fiind unul dintre cele mai răspândite instrumente de securitate ofensivă bazate pe agenți AI.

Principalul avantaj pentru atacatori este viteza. Inteligența artificială poate reduce semnificativ timpul necesar desfășurării unor operațiuni informatice și poate automatiza activități repetitive. Recent, specialiștii Amazon au documentat inclusiv cazuri în care hackerii au folosit inteligența artificială pentru a prelua controlul serverelor în doar 11 minute.

Microsoft precizează că ARTEX nu introduce tehnici de atac fundamental noi. Pericolul provine din automatizarea acestora și din posibilitatea desfășurării simultane a unui număr mare de operațiuni.

Grupări de hackeri din China și Coreea de Nord, implicate în atacuri internaționale

Printre grupările identificate de Microsoft se numără Salt Typhoon, asociată anterior cu atacuri asupra operatorilor americani de telecomunicații AT&T și Verizon, dar și asupra unor sisteme guvernamentale din Statele Unite.

Compania a identificat utilizarea ARTEX și în campanii atribuite grupărilor chineze Crystal Typhoon și Storm-0940, precum și grupărilor nord-coreene Onyx Sleet și Pearl Sleet. Instrumentul este utilizat inclusiv de infractori cibernetici motivați financiar, fără legături directe cunoscute cu autoritățile guvernamentale.

În cazul atacului asupra furnizorului de software ConnectWise, activitatea hackerilor a permis tentative de autentificare în peste 2.250 de medii Microsoft 365 aparținând unor organizații.

Au fost documentate și atacuri asupra unor bănci din Coreea de Sud, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, precum și campanii care au vizat instituții financiare din India și furnizori britanici de servicii digitale.

Nici instituțiile europene nu au fost ocolite. Recent, Comisia Europeană a confirmat furtul unor date personale în urma unui atac cibernetic asistat de AI, incident care evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii informatice utilizate de organizațiile publice.

Cum se pot apăra companiile în fața atacurilor cibernetice automatizate

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC) avertizează că instrumentele precum ARTEX sunt atractive pentru infractori datorită vitezei, capacității de adaptare și costurilor relativ reduse de operare.

Există însă și un dezavantaj pentru atacatori. Activitatea intensă a acestor instrumente poate genera numeroase semnale de alarmă în sistemele de monitorizare, ceea ce facilitează identificarea unor comportamente suspecte.

Dacă administrezi infrastructura informatică a unei companii, instalează rapid actualizările de securitate, activează autentificarea multifactor și limitează privilegiile acordate conturilor angajaților. Monitorizează permanent activitatea neobișnuită și verifică periodic dacă informațiile confidențiale ale organizației sunt expuse accidental pe internet.

În plus, pregătește proceduri clare pentru gestionarea incidentelor, astfel încât echipa responsabilă să poată interveni imediat după identificarea unei amenințări.

Avertismentul Microsoft vine după ce FBI și Amazon Web Services au semnalat, la rândul lor, intensificarea criminalității informatice asistate de inteligența artificială. În acest context, una dintre cele mai mari provocări pentru companii va fi reducerea intervalului dintre detectarea unui atac și intervenția efectivă.

Dacă hackerii pot automatiza în câteva minute operațiuni care necesitau anterior ore sau zile, organizațiile nu își mai permit să depindă exclusiv de intervenția manuală a specialiștilor. Inteligența artificială devine astfel nu doar o amenințare pentru securitatea informatică, ci și o componentă tot mai importantă a mecanismelor de apărare.