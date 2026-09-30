OpenAI lansează Dots, agenții AI care pot lucra singuri în cloud cât timp tu îți vezi de treabă

Ce poate face un Dot fără să primească fiecare pas al unei sarcini

Ideea din spatele Dots este apropiată de cea a unui asistent care poate continua o activitate pe cont propriu. OpenAI spune că agenții pot fi conectați la peste 4.000 de aplicații prin ecosistemul de pluginuri, ceea ce le permite să folosească instrumentele necesare pentru diferite tipuri de activități.

Compania oferă și câteva exemple din propria utilizare internă. Un Dot poate urmări conversațiile din Slack și poate începe să investigheze automat o problemă tehnică atunci când este menționat un bug. În alt scenariu, agentul poate construi o aplicație funcțională după ce primește un nou design.

Un alt exemplu este cel al unei facturi care nu fusese trimisă. Dot-ul a identificat situația fără să primească o comandă explicită pentru această verificare și a pregătit factura, lăsând aprobarea finală în seama persoanei responsabile.

Când nu are o sarcină activă, Dots pot face ceea ce OpenAI numește „proactive research”. Pentru acest tip de activitate, agenții folosesc conexiuni read-only către instrumentele pe care persoana le-a conectat.

Agenții pot învăța preferințele persoanei care îi folosește

OpenAI susține că Dots nu sunt gândiți ca agenți care execută aceeași comandă într-un mod identic de fiecare dată. Aceștia pot primi feedback și își pot ajusta comportamentul pe măsură ce lucrează cu aceeași persoană.

Interacțiunea poate avea loc prin ChatGPT, Slack sau Teams, iar persoana poate pune întrebări, poate cere modificări sau poate transmite feedback în timpul unei activități. OpenAI spune că este posibilă inclusiv o conversație vocală cu agentul.

Un aspect important este controlul asupra acțiunilor automate. Dots respectă aceleași permisiuni și mecanisme de control folosite de ChatGPT și pot fi configurate cu reguli proprii. Astfel, anumite acțiuni pot fi lăsate să se desfășoare automat, în timp ce altele pot necesita aprobarea explicită a persoanei.