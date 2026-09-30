OpenAI lansează Dots, agenții AI care pot lucra singuri în cloud cât timp tu îți vezi de treabă
OpenAI face un pas spre un model în care AI-ul nu mai așteaptă fiecare comandă, ci poate continua să lucreze după ce îi dai o sarcină. Compania a prezentat Dots, agenți AI concepuți să ruleze în fundal, să învețe din feedback și să ducă la capăt anumite activități fără ca persoana care i-a configurat să fie permanent în fața ecranului.
Dots au fost anunțați în cadrul DevDay 2026 și sunt alimentați de GPT-6 Astra. Potrivit OpenAI, fiecare agent are propriul computer în cloud, pe care îl poate folosi pentru a executa sarcinile primite. După configurare, Dots pot fi accesați prin ChatGPT, Slack sau Microsoft Teams, scrie 9to5Google.
Ce poate face un Dot fără să primească fiecare pas al unei sarcini
Ideea din spatele Dots este apropiată de cea a unui asistent care poate continua o activitate pe cont propriu. OpenAI spune că agenții pot fi conectați la peste 4.000 de aplicații prin ecosistemul de pluginuri, ceea ce le permite să folosească instrumentele necesare pentru diferite tipuri de activități.
Compania oferă și câteva exemple din propria utilizare internă. Un Dot poate urmări conversațiile din Slack și poate începe să investigheze automat o problemă tehnică atunci când este menționat un bug. În alt scenariu, agentul poate construi o aplicație funcțională după ce primește un nou design.
Un alt exemplu este cel al unei facturi care nu fusese trimisă. Dot-ul a identificat situația fără să primească o comandă explicită pentru această verificare și a pregătit factura, lăsând aprobarea finală în seama persoanei responsabile.
Când nu are o sarcină activă, Dots pot face ceea ce OpenAI numește „proactive research”. Pentru acest tip de activitate, agenții folosesc conexiuni read-only către instrumentele pe care persoana le-a conectat.
Agenții pot învăța preferințele persoanei care îi folosește
OpenAI susține că Dots nu sunt gândiți ca agenți care execută aceeași comandă într-un mod identic de fiecare dată. Aceștia pot primi feedback și își pot ajusta comportamentul pe măsură ce lucrează cu aceeași persoană.
Interacțiunea poate avea loc prin ChatGPT, Slack sau Teams, iar persoana poate pune întrebări, poate cere modificări sau poate transmite feedback în timpul unei activități. OpenAI spune că este posibilă inclusiv o conversație vocală cu agentul.
Un aspect important este controlul asupra acțiunilor automate. Dots respectă aceleași permisiuni și mecanisme de control folosite de ChatGPT și pot fi configurate cu reguli proprii. Astfel, anumite acțiuni pot fi lăsate să se desfășoare automat, în timp ce altele pot necesita aprobarea explicită a persoanei.
OpenAI spune că poate fi urmărit inclusiv computerul din cloud al unui Dot în timp ce agentul lucrează. În anumite situații, agentului îi poate fi acordat și acces la computerul persoanei.
Dots sunt disponibili pentru anumite abonamente ChatGPT
Noua funcție este disponibilă începând de acum pentru clienții Pro și Business Premium. Clienții Enterprise pot testa Dots dacă administratorii spațiului de lucru aprobă accesul.
Pentru aceste planuri este inclus câte un Dot, iar OpenAI afirmă că în viitor va fi posibilă adăugarea altora. Crearea unui agent se face din aplicația ChatGPT pentru desktop sau din browser. După ce Dot-ul a fost configurat, acesta poate fi accesat și din aplicația mobilă.
Lansarea vine într-un moment în care OpenAI își extinde rapid gama de instrumente orientate către agenți AI. La DevDay 2026, compania a prezentat și GPT-6.1 Sol, noul nivel ChatGPT Pro de 500 de dolari pe lună, GPT-6 Astra Ultrafast, actualizări pentru Codex, Decisions API și Agents API cu Computer Use.
OpenAI a anunțat totodată Codex în cloud, noi pluginuri ChatGPT și ChatGPT Space, un spațiu în care oamenii și Dots pot lucra împreună. Compania pregătește și funcția „Private Intelligence” pentru companii, în timp ce integrarea @ChatGPT în Slack și Microsoft Teams extinde accesul la aceste instrumente direct în aplicațiile folosite pentru muncă.