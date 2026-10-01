A făcut un crocodil cu AI și a pus autoritățile pe fugă. „Gluma” care îl poate costa ani de închisoare în Singapore

Un crocodil inexistent a oprit activitățile pe apă

Totul a început pe 20 august 2026, când agenția națională pentru apă PUB a fost informată că un crocodil ar fi fost observat în Pandan Reservoir. Alerta era însoțită de o fotografie, iar autoritățile au tratat situația ca pe un potențial pericol real. PUB și National Parks Board au început operațiuni de căutare și capturare, iar publicului i s-a recomandat să fie precaut în zonă. Singapore Police Force

Activitățile pe apă au fost suspendate, iar Singapore Rowing Association și Singapore Canoe Federation au fost anunțate să își oprească temporar operațiunile. Pandan Reservoir este folosit pentru activități recreative și sportive, astfel încât fotografia falsă nu a rămas doar o postare fără consecințe. Abia în ziua următoare, PUB a stabilit că imaginea nu era autentică și a sesizat poliția. Activitățile au fost reluate pe 22 august. The Straits Times

Potrivit investigației preliminare, în spatele imaginii s-ar afla Ye Lin, un cetățean din Myanmar în vârstă de 30 de ani. Poliția susține că el ar fi generat fotografia cu ajutorul inteligenței artificiale și ar fi trimis-o unui coleg. Documentele judiciare citate de presa locală indică faptul că ar fi fost folosită aplicația Gemini. CNA

Fenomenul imaginilor false a devenit tot mai greu de gestionat pe măsură ce modelele generative au început să producă rezultate fotorealiste. Playtech a scris inclusiv despre metodele prin care poți identifica o fotografie generată de AI, de la verificarea sursei până la căutarea inversă a imaginii și analiza detaliilor care nu se potrivesc.

Problema s-a complicat când ar fi încercat să șteargă urmele

Pentru procurori, problema nu se oprește la fotografia cu crocodilul. Ye Lin este acuzat și că, pe 21 august, ar fi șters de pe telefon imaginea modificată digital și istoricul asociat aplicației Gemini. Autoritățile consideră că aceste acțiuni ar fi reprezentat o încercare de a ascunde ceea ce făcuse. The Straits Times

De aici vine și cea de-a doua acuzație, cea de obstrucționare a cursului justiției. Pentru comunicarea unui mesaj fals, legislația din Singapore prevede o pedeapsă de până la trei ani de închisoare, o amendă de până la 10.000 de dolari singaporezi sau ambele. Obstrucționarea justiției poate fi pedepsită cu până la șapte ani de închisoare și amendă. Singapore Police Force

Adunate pur teoretic, pedepsele maxime cu închisoarea prevăzute pentru cele două infracțiuni ajung la zece ani, însă asta nu înseamnă că aceasta va fi sentința finală. Instanța trebuie să decidă separat asupra acuzațiilor și eventualelor pedepse. Potrivit The Straits Times, Ye Lin a declarat prin intermediul unui interpret că intenționează să pledeze vinovat și că nu va angaja un avocat. Cazul urmează să revină în instanță în noiembrie. The Straits Times