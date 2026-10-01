Cât timp stau elevii români la școală într-un an. Diferențele față de copiii din țările OECD
Elevii din România petrec mai puțin timp la cursuri decât copiii din numeroase state dezvoltate, iar diferența este vizibilă mai ales în ciclul primar. Cele mai recente date comparative disponibile arată că numărul anual de ore obligatorii de instruire este considerabil mai mic în România decât media înregistrată în statele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
Diferențele nu se rezumă însă la numărul de ore. Elevii români din ciclul primar au și mai multe săptămâni de vacanță într-un an, în timp ce cheltuielile pentru educație rămân sub nivelurile medii ale statelor OECD. Datele oferă astfel o imagine mai amplă asupra modului în care este organizată școala românească în comparație cu sistemele educaționale ale statelor dezvoltate.
Câte ore de școală au elevii români într-un an
Diferența cea mai mare apare în învățământul primar. Un elev din România beneficiază de aproximativ 540 de ore de instruire obligatorie într-un an, în timp ce media OECD este de aproximativ 804 ore. Rezultă un decalaj de peste 260 de ore într-un singur an școlar.
Privită pe parcursul întregului ciclu primar, diferența devine și mai evidentă. Datele OECD arată că timpul total obligatoriu de instruire pentru elevii din ciclul primar din România este printre cele mai reduse dintre țările pentru care există informații comparabile.
Situația se schimbă însă în gimnaziu, unde distanța față de media internațională se reduce. Elevii români au aproximativ 834 de ore obligatorii de instruire pe an, comparativ cu 909 ore, media OECD. Diferența este astfel de aproximativ 75 de ore anual.
Elevii din România au și vacanțe mai lungi
Numărul mai mic de ore de instruire trebuie privit și în legătură cu structura anului școlar. La nivelul învățământului primar, vacanțele și celelalte pauze școlare din România însumează aproximativ 16,6 săptămâni pe an.
Media statelor OECD este de aproximativ 13,5 săptămâni, ceea ce înseamnă o diferență de peste trei săptămâni.
Numărul de ore petrecute la școală nu reprezintă însă, de unul singur, un indicator al calității educației. Contează modul în care este folosit timpul de la clasă, pregătirea profesorilor, dimensiunea claselor, programa, resursele disponibile și capacitatea elevilor de a transforma orele de curs în competențe reale.
De altfel, comparațiile OECD trebuie privite în acest context. Sistemele educaționale sunt organizate diferit, iar un număr mai mare de ore nu garantează automat rezultate școlare mai bune.
Românii au mai puține ore, dar mult timp este dedicat materiilor de bază
Un alt indicator interesant este modul în care sunt împărțite orele disponibile. În România, aproximativ 46% din timpul de instruire din ciclul primar este alocat matematicii și citirii, scrierii și literaturii. Media OECD pentru aceste discipline fundamentale este de aproximativ 41%.
La gimnaziu, aceste domenii reprezintă aproximativ 29% din timpul de instruire în România, comparativ cu 27% la nivelul OECD. Cu alte cuvinte, chiar dacă elevii români au mai puține ore în total, o proporție ceva mai mare din timpul disponibil este orientată către disciplinele de bază.
Datele sunt importante inclusiv în contextul discuțiilor despre programele școlare și volumul de materie. Numărul efectiv de ore trebuie analizat împreună cu ceea ce elevii trebuie să învețe în timpul disponibil și cu rezultatele obținute la finalul fiecărui ciclu de învățământ.
Și profesorii români petrec mai puține ore la catedră
Raportul OECD publicat la finalul lunii septembrie 2026 aduce date și despre timpul de predare al profesorilor. În România, un profesor din învățământul primar are, în mod tipic, aproximativ 692 de ore de predare pe an, comparativ cu o medie OECD de 770 de ore.
Diferența este mai pronunțată în gimnaziu. Profesorii din România au aproximativ 519 ore de predare anual, în timp ce media OECD este de aproximativ 710 ore. Aceste cifre se referă la timpul efectiv de predare prevăzut și nu reprezintă întregul program de lucru al profesorilor. Pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor și alte responsabilități profesionale nu sunt incluse în timpul de predare.
Datele arată astfel că diferențele dintre România și statele OECD apar atât în cazul timpului petrecut de elevi la cursuri, cât și în organizarea activității cadrelor didactice.
Cât investește România în educația unui elev
Comparația devine și mai relevantă atunci când este luată în calcul finanțarea. Potrivit datelor prezentate odată cu analiza OECD, România cheltuiește pentru educație semnificativ mai puțin per elev decât media statelor dezvoltate.
Diferențele de finanțare influențează resursele disponibile în școli, infrastructura, personalul și posibilitățile sistemului de a oferi servicii educaționale suplimentare.
Prin urmare, faptul că elevii români au mai puține ore de instruire nu poate fi analizat separat de celelalte caracteristici ale sistemului. Durata anului școlar, vacanțele, modul în care este împărțit timpul între discipline, finanțarea și resursele școlilor contribuie împreună la experiența educațională a unui copil.
Cifrele OECD scot însă în evidență o diferență clară: mai ales în ciclul primar, copiii din România beneficiază de considerabil mai puține ore obligatorii de instruire într-un an decât media OECD, iar pe parcursul mai multor ani de școală acest decalaj se acumulează.