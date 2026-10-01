Cât timp stau elevii români la școală într-un an. Diferențele față de copiii din țările OECD

Câte ore de școală au elevii români într-un an

Diferența cea mai mare apare în învățământul primar. Un elev din România beneficiază de aproximativ 540 de ore de instruire obligatorie într-un an, în timp ce media OECD este de aproximativ 804 ore. Rezultă un decalaj de peste 260 de ore într-un singur an școlar.

Privită pe parcursul întregului ciclu primar, diferența devine și mai evidentă. Datele OECD arată că timpul total obligatoriu de instruire pentru elevii din ciclul primar din România este printre cele mai reduse dintre țările pentru care există informații comparabile.

Situația se schimbă însă în gimnaziu, unde distanța față de media internațională se reduce. Elevii români au aproximativ 834 de ore obligatorii de instruire pe an, comparativ cu 909 ore, media OECD. Diferența este astfel de aproximativ 75 de ore anual.

Elevii din România au și vacanțe mai lungi

Numărul mai mic de ore de instruire trebuie privit și în legătură cu structura anului școlar. La nivelul învățământului primar, vacanțele și celelalte pauze școlare din România însumează aproximativ 16,6 săptămâni pe an.

Media statelor OECD este de aproximativ 13,5 săptămâni, ceea ce înseamnă o diferență de peste trei săptămâni.

Numărul de ore petrecute la școală nu reprezintă însă, de unul singur, un indicator al calității educației. Contează modul în care este folosit timpul de la clasă, pregătirea profesorilor, dimensiunea claselor, programa, resursele disponibile și capacitatea elevilor de a transforma orele de curs în competențe reale.

De altfel, comparațiile OECD trebuie privite în acest context. Sistemele educaționale sunt organizate diferit, iar un număr mai mare de ore nu garantează automat rezultate școlare mai bune.