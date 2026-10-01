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de Ana Ionescu
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Program nou pentru sănătatea fizică și emoțională a elevilor. Ce vor învăța copiii, părinții și profesorii

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Program nou pentru sănătatea fizică și emoțională a elevilor. Ce vor învăța copiii, părinții și profesorii
Un nou program dedicat sănătății copiilor și adolescenților ajunge în școlile din România

Un nou program dedicat sănătății copiilor și adolescenților ajunge în școlile din România. Proiectul „Să creștem generații sănătoase” pune accent atât pe sănătatea fizică a elevilor, cât și pe cea emoțională, iar activitățile nu îi vizează doar pe copii. Părinții și profesorii sunt, la rândul lor, implicați în demers.

Programul a fost lansat joi, 1 octombrie, la Vaslui, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai instituțiilor locale, ai Inspectoratului Școlar Județean și specialiști implicați în proiect. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie și prevenirea unor probleme care pot avea efecte pe termen lung asupra dezvoltării elevilor.

Ce vor învăța elevii în cadrul noului program

Una dintre direcțiile proiectului este educarea copiilor în privința unui stil de viață sănătos. Elevii vor primi informații adaptate vârstei despre alimentație, mișcare și obiceiurile care îi pot ajuta să își protejeze sănătatea.

Programul acordă însă atenție și componentei emoționale. Organizatorii vorbesc despre o abordare integrată, care nu separă sănătatea fizică de starea psihică și emoțională a copilului. Activitățile sunt gândite astfel încât informațiile să poată fi înțelese și aplicate în viața de zi cu zi, nu doar prezentate teoretic.

Inițiativa apare într-un context în care specialiștii atrag atenția asupra problemelor legate de stilul de viață al copiilor și adolescenților, inclusiv supraponderabilitatea și obezitatea. Tocmai de aceea, prevenția și formarea unor deprinderi sănătoase de la vârste mici reprezintă unele dintre obiectivele proiectului.

Părinții și profesorii sunt implicați în activități

O particularitate a programului este faptul că responsabilitatea pentru sănătatea copilului nu este plasată exclusiv asupra elevului. În activități sunt implicați și adulții care petrec cel mai mult timp în jurul lui: familia și cadrele didactice.

Părinții vor avea acces la informații care îi pot ajuta să susțină acasă obiceiurile sănătoase ale copiilor. În același timp, profesorii sunt incluși în program pentru ca mesajele transmise elevilor să poată fi continuate și consolidate în mediul școlar.

Această colaborare între copil, familie și școală este importantă mai ales atunci când este vorba despre schimbarea unor obiceiuri. O lecție despre alimentație sau echilibru emoțional are un impact limitat dacă regulile și exemplele din viața de zi cu zi transmit un mesaj complet diferit.

De ce sănătatea emoțională devine o temă importantă în școli

Pe lângă alimentație și activitate fizică, proiectul introduce în discuție sănătatea emoțională a elevilor. Școala este unul dintre mediile în care copiii petrec o mare parte din zi, iar presiunea rezultatelor, relațiile cu ceilalți copii și schimbările specifice fiecărei vârste pot influența starea lor emoțională.

Prin includerea acestei componente, programul urmărește o perspectivă mai largă asupra sănătății copilului. Nu este suficient ca un elev să cunoască regulile unei alimentații echilibrate sau importanța mișcării, dacă nu învață și să își recunoască emoțiile și să ceară ajutor atunci când are nevoie.

Proiectul „Să creștem generații sănătoase” este derulat în parteneriat cu instituții din domeniul educației și sănătății, iar lansarea de la Vaslui face parte din extinderea inițiativei la nivelul comunităților școlare.

Școala, familia și specialiștii lucrează împreună

Mesajul central al programului este că sănătatea copiilor nu poate fi tratată separat de mediul în care aceștia cresc. Alimentația, mișcarea, echilibrul emoțional și comportamentele zilnice sunt influențate atât de familie, cât și de școală.

Implicarea simultană a elevilor, părinților și profesorilor poate ajuta la transformarea informațiilor primite în obiceiuri concrete. Copiii pot înțelege de ce anumite alegeri sunt importante, părinții pot afla cum să le susțină acasă, iar profesorii pot contribui la consolidarea lor în mediul școlar.

Programul lansat la 1 octombrie pune astfel accentul nu doar pe intervenția atunci când apar probleme, ci mai ales pe prevenție și educație. Obiectivul este ca elevii să dobândească de timpuriu informațiile și deprinderile de care au nevoie pentru a avea grijă atât de sănătatea fizică, cât și de cea emoțională.

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