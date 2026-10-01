De unde vor veni gazele românilor în această iarnă. Romgaz face anunțul înainte de sezonul rece

„Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producţie internă. Romgaz dă peste 80% din acest gaz şi în acest an, la un preţ reglementat. Nu văd o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru non-casnici, pentru industrie este o problemă care există de mai mulţi ani. Suntem pur şi simplu legaţi de preţurile europene. Este o competiţie în acest moment între preţurile din Asia de Sud-Est şi preţurile europene”, a spus Răzvan Popescu.

Ponderea de peste 80% se referă la gazele destinate consumatorilor casnici, nu la întregul consum de gaze al României. Directorul general a prezentat separat problema industriei, pentru care expunerea la prețurile externe continuă să reprezinte o dificultate.

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Avizele pot dura mai mult decât forarea unei sonde

Dincolo de aprovizionarea din această iarnă, șeful Romgaz a vorbit despre timpul necesar pentru dezvoltarea unor noi surse de producție. Potrivit acestuia, obținerea aprobărilor poate prelungi proiectele mult peste durata lucrărilor propriu-zise.

„Timpul este un obstacol pentru că orice investiţie în petrol şi gaze durează. Reuşim să livrăm Neptun Deep într-un termen mai scurt decât se aştepta. Dar, în acelaşi timp, trebuie să luăm în calcul că pentru orice sondă forată on-shore avem un termen de foraj de până la şase luni pentru o sondă mai adâncă. Însă, toate avizele necesare pentru a putea fora o sondă pot dura şi trei ani”, a explicat Răzvan Popescu.

Directorul general a criticat lipsa unui punct unic unde companiile să depună documentele necesare și de unde să primească răspunsurile instituțiilor implicate. În descrierea sa, procedurile administrative reprezintă unul dintre principalele obstacole pentru realizarea investițiilor.

Nici încheierea forajului nu înseamnă că sonda poate începe imediat să livreze gaze. Infrastructura de suprafață necesară exploatării trece, la rândul ei, printr-un proces de avizare și aprobare.

„Timpul, în acest moment, este cumva cel mai mare duşman al proiectelor energetice, cât şi volatilitatea preţurilor din piaţă”, a afirmat șeful Romgaz.

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Peste 200 de milioane de euro anual pentru menținerea producției

Romgaz investește anual peste 200 de milioane de euro pentru a menține producția la un nivel adecvat, potrivit directorului general. Efortul este necesar deoarece multe dintre zăcămintele companiei sunt exploatate de zeci de ani și înregistrează un declin natural al producției.