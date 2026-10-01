Google lansează Gemini 4 Argon, un AI cu 1 milion de tokeni și „puteri” avansate pentru programare și securitate

Gemini 4 Argon poate procesa până la 1 milion de tokeni

Una dintre cele mai importante schimbări aduse de noul model este extinderea limitei de output la 1 milion de tokeni, de la 64.000 de tokeni în cazul modelului anterior. Google susține că această capacitate îi permite lui Argon să lucreze mai mult timp asupra aceleiași probleme și să abordeze sarcini care necesită sute de mii de tokeni într-un singur parcurs.

Modelul este deja folosit intern de mii de angajați Google pentru sarcini de programare, cercetare și redactare. Compania oferă câteva exemple pentru a ilustra modul în care Gemini 4 Argon este folosit în proiecte complexe.

În cercetarea pentru calcul cuantic, Argon a contribuit la optimizarea resurselor necesare unor algoritmi, măsurate prin combinația dintre numărul de qubiți și porți. Într-un caz prezentat de Google, modelul a depășit cu 40% rezultatul de referință publicat anterior, într-un interval de câteva minute.

Un alt proiect a vizat eficiența memoriei în centrele de date Google. Agenții Argon au analizat date de profilare provenite din întreaga infrastructură și au identificat și aplicat automat optimizări. După implementare, acestea au eliberat peste 300 TiB de memorie, iar Google estimează economii totale cuprinse între 500 TiB și 1 PiB.

AI-ul poate lucra la proiecte software de sute de mii de linii

Gemini 4 Argon este folosit și pentru migrarea unor baze de cod C/C++ către Rust. Proiectele variază de la zeci de mii de linii de cod din biblioteci precum re2 și libgav1 până la peste 800.000 de linii în cazul kernelului Fuchsia Zircon.

Google precizează că aceste modificări sunt supuse unor verificări automate și manuale, testelor de emulare și analizelor înainte de a ajunge în producție, având în vedere importanța sistemelor implicate.

În cazul libgav1, software open source dezvoltat de Google pentru decodarea video, agenții Argon au lucrat pornind de la o versiune Rust existentă și au înlocuit 32.000 de linii de cod SIMD. Modelul a realizat mai multe runde de experimente ghidate de profilare, a analizat rezultatele compilatorului și a produs cod Rust sigur care permite compilatorului să realizeze automat vectorizarea.