Mașina electrică veche ar putea ajunge prea scumpă de reparat. Bosch avertizează că bateria poate costa mai mult decât valorează automobilul

Bateria poate transforma o mașină funcțională într-una prea scumpă de reparat

Bosch atrage atenția că industria trebuie să găsească soluții prin care bateriile să poată fi reparate la prețuri rezonabile, nu doar înlocuite complet. Un acumulator nou reprezintă una dintre cele mai scumpe componente ale unei mașini electrice, iar pentru un EV vechi costul total al pieselor și manoperei poate depăși valoarea reziduală a automobilului.

Aici apare paradoxul: mașina poate avea caroseria, suspensia, motorul electric și restul sistemelor într-o stare suficient de bună pentru a mai circula ani întregi, dar o defecțiune localizată a bateriei poate transforma reparația într-o investiție greu de justificat. Playtech a explicat anterior cât de importantă este starea bateriei atunci când cumperi o mașină electrică second-hand, tocmai pentru că aceasta poate schimba complet costurile reale de proprietate.

Bosch încearcă deja să promoveze o abordare mai modulară. Compania oferă soluții prin care anumite module uzate ale unei baterii de înaltă tensiune pot fi înlocuite fără schimbarea întregului pachet. Astfel de intervenții necesită însă personal specializat și pregătire pentru lucrul cu sisteme de înaltă tensiune, ceea ce limitează în continuare numărul atelierelor capabile să le realizeze.

Mașinile electrice nu au neapărat baterii care „mor” rapid

Avertismentul Bosch nu trebuie interpretat drept dovada că acumulatorii mașinilor electrice se defectează după câțiva ani. Date recente arată chiar contrariul. Un studiu bazat pe peste 500.000 de teste a analizat cum îmbătrânesc bateriile mașinilor electrice până la rulaje de aproximativ 150.000 de kilometri și a constatat diferențe importante între modele, fără ca degradarea severă să fie regula.

La fel, un studiu britanic bazat pe 47,4 milioane de inspecții tehnice a arătat că mașinile electrice cu rulaj mare pot trece inspecțiile mai des decât automobilele pe benzină. Prin urmare, problema indicată de Bosch este în primul rând una economică și de reparabilitate: dacă apare o defecțiune, trebuie să existe o metodă accesibilă de a remedia componenta afectată.

Situația poate deveni și mai complicată la mașinile plug-in hybrid. Acestea combină un motor termic cu o baterie mai mică, utilizată adesea prin cicluri frecvente de încărcare și descărcare. În plus, proprietarul trebuie să întrețină două sisteme de propulsie, ceea ce poate crea facturi importante pe măsură ce automobilul îmbătrânește.

Service-urile independente ar putea deveni esențiale

Una dintre soluțiile pe termen lung ar putea fi dezvoltarea unei piețe independente pentru repararea bateriilor. Dacă service-urile vor putea diagnostica precis un acumulator și înlocui doar modulul, celula sau componenta electronică defectă, costurile ar putea fi mult mai mici decât în situația în care reprezentanța schimbă întregul pachet.