Mașina electrică veche ar putea ajunge prea scumpă de reparat. Bosch avertizează că bateria poate costa mai mult decât valorează automobilul
Mașinile electrice sunt adesea prezentate drept mai simple din punct de vedere mecanic și mai ieftin de întreținut decât automobilele cu motoare termice. Odată cu îmbătrânirea primelor generații de EV-uri, industria începe însă să se confrunte cu o problemă diferită: ce se întâmplă atunci când o componentă a bateriei de înaltă tensiune se defectează, iar reparația ajunge să coste cât mașina sau chiar mai mult? Rupert Hoellbacher, șeful diviziei Bosch Mobility Aftermarket, avertizează că prețurile mari ale reparațiilor și înlocuirii acumulatorilor ar putea scurta durata de utilizare a automobilelor electrice, potrivit Automobilwoche.
Problema nu este neapărat că bateriile EV se defectează frecvent. Din contră, numeroase studii indică faptul că acumulatorii moderni pot rezista mult timp și pot păstra o parte importantă din capacitate după sute de mii de kilometri. Riscul apare atunci când o mașină veche, a cărei valoare de piață a scăzut puternic, are nevoie de o intervenție costisitoare asupra sistemului de înaltă tensiune. În acel moment, proprietarul poate ajunge la concluzia că reparația nu mai are sens economic.
Bateria poate transforma o mașină funcțională într-una prea scumpă de reparat
Bosch atrage atenția că industria trebuie să găsească soluții prin care bateriile să poată fi reparate la prețuri rezonabile, nu doar înlocuite complet. Un acumulator nou reprezintă una dintre cele mai scumpe componente ale unei mașini electrice, iar pentru un EV vechi costul total al pieselor și manoperei poate depăși valoarea reziduală a automobilului.
Aici apare paradoxul: mașina poate avea caroseria, suspensia, motorul electric și restul sistemelor într-o stare suficient de bună pentru a mai circula ani întregi, dar o defecțiune localizată a bateriei poate transforma reparația într-o investiție greu de justificat. Playtech a explicat anterior cât de importantă este starea bateriei atunci când cumperi o mașină electrică second-hand, tocmai pentru că aceasta poate schimba complet costurile reale de proprietate.
Bosch încearcă deja să promoveze o abordare mai modulară. Compania oferă soluții prin care anumite module uzate ale unei baterii de înaltă tensiune pot fi înlocuite fără schimbarea întregului pachet. Astfel de intervenții necesită însă personal specializat și pregătire pentru lucrul cu sisteme de înaltă tensiune, ceea ce limitează în continuare numărul atelierelor capabile să le realizeze.
Mașinile electrice nu au neapărat baterii care „mor” rapid
Avertismentul Bosch nu trebuie interpretat drept dovada că acumulatorii mașinilor electrice se defectează după câțiva ani. Date recente arată chiar contrariul. Un studiu bazat pe peste 500.000 de teste a analizat cum îmbătrânesc bateriile mașinilor electrice până la rulaje de aproximativ 150.000 de kilometri și a constatat diferențe importante între modele, fără ca degradarea severă să fie regula.
La fel, un studiu britanic bazat pe 47,4 milioane de inspecții tehnice a arătat că mașinile electrice cu rulaj mare pot trece inspecțiile mai des decât automobilele pe benzină. Prin urmare, problema indicată de Bosch este în primul rând una economică și de reparabilitate: dacă apare o defecțiune, trebuie să existe o metodă accesibilă de a remedia componenta afectată.
Situația poate deveni și mai complicată la mașinile plug-in hybrid. Acestea combină un motor termic cu o baterie mai mică, utilizată adesea prin cicluri frecvente de încărcare și descărcare. În plus, proprietarul trebuie să întrețină două sisteme de propulsie, ceea ce poate crea facturi importante pe măsură ce automobilul îmbătrânește.
Service-urile independente ar putea deveni esențiale
Una dintre soluțiile pe termen lung ar putea fi dezvoltarea unei piețe independente pentru repararea bateriilor. Dacă service-urile vor putea diagnostica precis un acumulator și înlocui doar modulul, celula sau componenta electronică defectă, costurile ar putea fi mult mai mici decât în situația în care reprezentanța schimbă întregul pachet.
Bosch oferă deja echipamente de diagnoză, instruire pentru tehnicieni și kituri destinate reparării anumitor baterii de înaltă tensiune. Compania argumentează că automobilele trebuie să rămână reparabile pe întreaga durată de viață. Altfel, tranziția către electrificare riscă să creeze mașini care sunt tehnic capabile să mai circule, dar sunt abandonate din cauza unei singure facturi prea mari.
Pentru piața second-hand, problema va deveni tot mai relevantă pe măsură ce actualele EV-uri ies din garanțiile producătorilor. Dacă te gândești să cumperi un astfel de automobil, kilometrajul nu ar trebui să fie singurul criteriu. Playtech a explicat și cum poți evalua bateria unei mașini electrice second-hand, fiind importante istoricul de service, starea de sănătate a acumulatorului și eventuala garanție rămasă.
Adevărata provocare pentru industria auto nu pare, așadar, să fie doar construirea unor baterii care rezistă mult, ci și posibilitatea de a le repara fără ca proprietarul să fie pus în situația de a alege între o factură uriașă și trimiterea unei mașini încă utilizabile la dezmembrări.