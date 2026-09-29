China a pornit un parc eolian uriaș în largul mării. 33 de turbine gigant de 18 MW funcționează împreună
China a pus în funcțiune integral unul dintre cele mai spectaculoase proiecte eoliene offshore construite până acum. Parcul Yangjiang Fanshi, amplasat în largul provinciei Guangdong, are o capacitate totală de 2 GW și include 131 de turbine, dintre care 33 sunt modele gigantice de câte 18 MW. Potrivit IFLScience, niciun alt parc eolian offshore nu reunește în prezent atât de multe turbine de această putere într-un singur proiect comercial.
China General Nuclear Power Corporation, compania care dezvoltă proiectul, a anunțat intrarea în exploatare la capacitate maximă pe 24 septembrie 2026. Fanshi este format din două secțiuni de câte 1 GW, Fanshi I și Fanshi II, iar cel mai îndepărtat punct al parcului se află la aproximativ 81 de kilometri de coastă. În zonă, adâncimea apei ajunge până la 53 de metri.
Turbinele de 18 MW au rotoare cu diametrul de 292 de metri
Cele 33 de turbine de 18 MW sunt elementul care transformă Fanshi într-un proiect ieșit din comun. Fiecare are un rotor cu diametrul de 292 de metri, iar o singură pală măsoară aproximativ 143 de metri. Suprafața acoperită de rotor în timpul unei rotații ajunge la aproximativ 66.000 de metri pătrați, echivalentul a circa nouă terenuri de fotbal.
La funcționare la putere maximă, o singură rotație a rotorului poate produce aproximativ 43 kWh de energie electrică. Potrivit CGN, o astfel de turbină poate ajunge la o producție anuală de până la 56 de milioane de kWh. Dimensiunile implică și provocări majore de construcție: greutatea totală ridicată la instalarea unei turbine depășește 1.500 de tone, iar centrul butucului se află la aproape 172 de metri deasupra nivelului mării.
Turbinele Fanshi nu sunt însă cele mai puternice construite vreodată. În China au fost deja instalate experimental modele cu capacități și mai mari, inclusiv o turbină de 26 MW. Performanța noului proiect vine din folosirea la scară comercială a zeci de unități de 18 MW simultan, nu din stabilirea unui record absolut pentru o singură turbină. China a mai impresionat în trecut cu turbine eoliene gigantice, pe măsură ce producătorii locali au crescut constant dimensiunile și puterea echipamentelor.
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Parcul poate produce 6,6 miliarde de kWh într-un an
Întregul complex Fanshi ar urma să livreze anual în rețea peste 6,6 miliarde de kWh, adică aproximativ 6,6 TWh de electricitate. Energia va fi folosită în regiunea Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, una dintre cele mai importante zone economice și industriale ale Chinei.
CGN estimează că producția parcului poate evita anual arderea a aproximativ 1,92 milioane de tone de cărbune standard și poate reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 5,1 milioane de tone. Aceste cifre sunt estimări ale companiei bazate pe cantitatea de energie pe care proiectul ar trebui să o producă.
Dimensiunea mai mare a turbinelor are și un avantaj economic. Pentru aceeași capacitate totală, sunt necesare mai puține puncte de instalare în largul mării, ceea ce poate reduce numărul fundațiilor, lungimea cablurilor submarine și suprafața utilizată. Astfel, dezvoltatorii încearcă să scadă costurile unei industrii în care construcția și mentenanța offshore sunt considerabil mai dificile decât în cazul turbinelor eoliene amplasate pe uscat.
Proiectul include și prima stație intermediară de compensare reactivă de 500 kV construită în China pentru un parc eolian offshore. Rolul acesteia este să ajute la transportul stabil al electricității pe distanța mare dintre turbine și rețeaua de pe uscat, reducând problemele provocate de pierderile și variațiile de tensiune.
China își extinde rapid producția de energie eoliană
Fanshi este doar o parte din expansiunea masivă a energiei regenerabile din China. La sfârșitul anului 2025, țara avea aproximativ 640 GW de capacitate eoliană conectată la rețea, dintre care circa 47 GW proveneau din instalații offshore. În august 2026, capacitatea eoliană totală ajunsese deja la aproximativ 693 GW, în creștere cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Ritmul de dezvoltare este vizibil și în proiecte mai neobișnuite. În acest an, China a testat inclusiv o centrală eoliană gonflabilă care funcționează la aproximativ 2.000 de metri altitudine, în încercarea de a exploata vânturile mai puternice de la înălțime.
Extinderea vine însă și cu provocări pe termen lung. Pe măsură ce primele generații de echipamente ajung la sfârșitul duratei de exploatare, China trebuie să găsească soluții pentru milioanele de tone de panouri solare și componente ale turbinelor eoliene care vor fi scoase din uz.
Odată cu intrarea Fanshi în exploatare, capacitatea eoliană offshore instalată în orașul Yangjiang a depășit 8 GW. Potrivit CGN, acesta a devenit astfel orașul de nivel prefectural cu cea mai mare capacitate eoliană offshore din China. Iar cele 33 de turbine uriașe de 18 MW arată direcția în care se îndreaptă industria: mai puține turbine, dar mult mai mari și capabile să producă mai multă energie din fiecare punct de instalare.