China a pornit un parc eolian uriaș în largul mării. 33 de turbine gigant de 18 MW funcționează împreună

Turbinele de 18 MW au rotoare cu diametrul de 292 de metri

Cele 33 de turbine de 18 MW sunt elementul care transformă Fanshi într-un proiect ieșit din comun. Fiecare are un rotor cu diametrul de 292 de metri, iar o singură pală măsoară aproximativ 143 de metri. Suprafața acoperită de rotor în timpul unei rotații ajunge la aproximativ 66.000 de metri pătrați, echivalentul a circa nouă terenuri de fotbal.

La funcționare la putere maximă, o singură rotație a rotorului poate produce aproximativ 43 kWh de energie electrică. Potrivit CGN, o astfel de turbină poate ajunge la o producție anuală de până la 56 de milioane de kWh. Dimensiunile implică și provocări majore de construcție: greutatea totală ridicată la instalarea unei turbine depășește 1.500 de tone, iar centrul butucului se află la aproape 172 de metri deasupra nivelului mării.

Turbinele Fanshi nu sunt însă cele mai puternice construite vreodată. În China au fost deja instalate experimental modele cu capacități și mai mari, inclusiv o turbină de 26 MW. Performanța noului proiect vine din folosirea la scară comercială a zeci de unități de 18 MW simultan, nu din stabilirea unui record absolut pentru o singură turbină. China a mai impresionat în trecut cu turbine eoliene gigantice, pe măsură ce producătorii locali au crescut constant dimensiunile și puterea echipamentelor.

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Parcul poate produce 6,6 miliarde de kWh într-un an

Întregul complex Fanshi ar urma să livreze anual în rețea peste 6,6 miliarde de kWh, adică aproximativ 6,6 TWh de electricitate. Energia va fi folosită în regiunea Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, una dintre cele mai importante zone economice și industriale ale Chinei.

CGN estimează că producția parcului poate evita anual arderea a aproximativ 1,92 milioane de tone de cărbune standard și poate reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 5,1 milioane de tone. Aceste cifre sunt estimări ale companiei bazate pe cantitatea de energie pe care proiectul ar trebui să o producă.

Dimensiunea mai mare a turbinelor are și un avantaj economic. Pentru aceeași capacitate totală, sunt necesare mai puține puncte de instalare în largul mării, ceea ce poate reduce numărul fundațiilor, lungimea cablurilor submarine și suprafața utilizată. Astfel, dezvoltatorii încearcă să scadă costurile unei industrii în care construcția și mentenanța offshore sunt considerabil mai dificile decât în cazul turbinelor eoliene amplasate pe uscat.