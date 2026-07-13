Mașina electrică second-hand: cum evaluezi bateria unui EV fără instrumente de laborator

Vârsta produce degradare chiar și atunci când mașina circulă puțin. Fenomenul se numește îmbătrânire calendaristică și este accelerat de temperaturile ridicate și de perioadele lungi petrecute la un nivel mare de încărcare. Un EV cu 25.000 de kilometri, ținut ani întregi în soare la 100%, nu este automat o achiziție mai sigură decât unul cu 100.000 de kilometri și un regim echilibrat de utilizare.

Întreabă unde și cum a fost încărcată mașina. Răspunsul nu poate fi verificat întotdeauna, dar istoricul aplicațiilor, facturile de încărcare și datele contului asociat automobilului pot oferi indicii. Încărcarea rapidă frecventă nu înseamnă că bateria este compromisă. Datele Geotab arată însă că utilizarea intensivă a stațiilor DC de mare putere poate accelera degradarea, mai ales în combinație cu temperaturi ridicate.

Verifică termenii exacți ai garanției, nu doar afirmația că bateria este garantată opt ani. Multe mărci oferă o acoperire de aproximativ opt ani sau 160.000 de kilometri, dar condițiile diferă. Unele garantează remedierea defectelor electrice, iar altele includ explicit un prag minim al capacității, frecvent în jur de 70%. Garanția se poate termina la atingerea kilometrajului chiar dacă mașina are numai cinci ani.

Pragul de 70% nu înseamnă că o baterie cu 72% este într-o stare bună pentru orice cumpărător. Înseamnă doar că se poate afla încă deasupra limitei stabilite contractual. Dacă modelul oferea 400 de kilometri în condițiile tale de utilizare când era nou, o capacitate de 72% poate reduce autonomia practică spre 290 de kilometri înainte de a lua în calcul frigul sau autostrada. Prețul trebuie să reflecte această diferență.

Solicită raportul de service și verifică dacă bateria a fost reparată, înlocuită sau deschisă. Repararea unui modul nu este automat un motiv să renunți la mașină, dacă lucrarea a fost efectuată autorizat și este documentată. Lipsa facturilor, urmele de intervenție improvizată sau diferențele dintre informațiile vânzătorului și istoricul reprezentanței sunt însă semnale de risc.

Inspectează partea inferioară a mașinii. Carcasa bateriei poate fi lovită de borduri, pietre, obiecte căzute pe șosea sau de ridicarea incorectă pe elevator. Zgârieturile superficiale pe elementele de protecție nu indică neapărat o problemă, dar deformările, fisurile, șuruburile lipsă, urmele de lichid și materialul de etanșare aplicat neuniform necesită o verificare profesională.

Un impact poate deteriora carcasa fără să genereze imediat un avertisment pe bord. În interior există module, conducte de răcire, cabluri de înaltă tensiune și senzori. Infiltrațiile sau deformările pot produce probleme la mult timp după accident. Verifică istoricul daunelor și evită mașinile reconstruite după accidente serioase dacă nu există documente clare privind inspecția bateriei.

Nu confunda bateria de 12 volți cu bateria de tracțiune. O baterie auxiliară slabă poate produce erori ciudate, imposibilitatea pornirii sistemului și mesaje alarmante, chiar dacă acumulatorul de înaltă tensiune este sănătos. În același timp, schimbarea bateriei de 12 volți nu rezolvă o pierdere reală a capacității de tracțiune. Cele două sisteme trebuie evaluate separat.

Cum iei decizia fără să te bazezi pe un singur procent SoH

Unele automobile afișează direct starea de sănătate, altele oferă informația prin meniul de service, o aplicație sau o interfață de diagnoză. Valoarea SoH pare verdictul ideal: 93% este bine, 78% este slab. În practică, producătorii nu folosesc întotdeauna aceeași definiție și aceeași metodă de calcul.

SoH poate reprezenta capacitatea rămasă, energia utilizabilă, puterea disponibilă sau o combinație de parametri. Tampoanele software pot fi modificate prin actualizări, iar bateria poate ascunde o parte din degradare prin eliberarea treptată a unei rezerve care nu era accesibilă atunci când mașina era nouă. Două vehicule cu același procent afișat nu sunt neapărat comparabile.

Un studiu publicat în 2026, realizat pe peste 1.100 de automobile de la cinci producători, a ridicat semne de întrebare asupra preciziei valorilor SoH furnizate de sistemele de management. Cercetătorii au găsit diferențe reale de capacitate între mașini pe care indicatorii interni nu le reflectau întotdeauna corect. Concluzia practică este că un raport BMS trebuie tratat ca o piesă din dosar, nu ca înlocuitor pentru testul de drum.

Nu accepta nici un certificat generic care spune doar că bateria este „în parametri”. Cere procentajul, metoda de testare, data, kilometrajul și condițiile în care a fost măsurat. Un test efectuat cu un an înainte poate fi util pentru observarea evoluției, dar nu descrie obligatoriu starea actuală. Un document care confirmă doar că bateria se află peste pragul de garanție poate ascunde o capacitate de 71-75%.

Construiește decizia din mai multe indicii: capacitatea aproximată prin consum, uniformitatea procentajului, curba de încărcare, lipsa erorilor, istoricul de service, starea carcasei, garanția rămasă și autonomia de care ai nevoie. Dacă toate aceste elemente indică aceeași direcție, riscul este mult mai mic decât atunci când te bazezi pe cifra afișată de vânzător într-o aplicație.

Compară rezultatul și cu prețul. O baterie la 82% nu face automat mașina inutilizabilă. Pentru navetă urbană, 200 de kilometri de autonomie pot fi mai mult decât suficienți. Problema apare dacă plătești prețul unui exemplar cu 95% capacitate sau dacă autonomia rămasă nu acoperă traseele tale de iarnă. Degradarea trebuie transformată într-un criteriu de negociere, nu doar într-un motiv de teamă.

Calculează autonomia în cel mai dificil scenariu realist. Dacă testul sugerează 55 kWh utilizabili și modelul consumă iarna pe autostradă 23 kWh la 100 de kilometri, autonomia teoretică completă este de aproximativ 239 de kilometri. Cum nu vei circula în mod normal de la 100 la 0%, distanța confortabilă dintre opriri va fi mai mică. Acesta este numărul relevant pentru utilizarea ta, nu autonomia de vară afișată într-un anunț.

Înaintea achiziției, cere totuși o inspecție într-un service care cunoaște modelul, chiar dacă nu folosește un laborator de baterii. Citirea erorilor memorate, verificarea diferențelor de tensiune dintre module, inspecția sistemului de răcire și confirmarea campaniilor de rechemare pot descoperi probleme pe care testul de drum nu le arată. Costul verificării este mic în raport cu riscul financiar al unei baterii deteriorate.

Piața europeană ar trebui să devină mai transparentă începând cu 18 februarie 2027, când pașaportul digital devine obligatoriu pentru bateriile vehiculelor electrice introduse pe piață conform regulamentului european. Acesta va oferi acces la mai multe informații despre baterie, trasabilitate și stare, dar nu va rezolva retroactiv toate lipsurile automobilelor fabricate anterior.

Până atunci, cea mai bună protecție este o verificare construită din date care se confirmă reciproc. Nu întreba doar câți kilometri arată mașina la 100%. Măsoară energia folosită, urmărește comportamentul procentajului, testează ambele tipuri de încărcare, verifică istoricul și raportează capacitatea rămasă la nevoile tale reale.

O mașină electrică second-hand cu bateria degradată moderat poate fi o achiziție foarte bună, dacă prețul este corect și autonomia rămasă este suficientă. Riscul major nu este că orice acumulator vechi va ceda, ci că vei cumpăra un exemplar fără să înțelegi câtă energie mai poate stoca și cum se comportă atunci când este solicitat. Fără instrumente de laborator nu poți obține precizie absolută, dar poți aduna suficiente dovezi pentru a evita cele mai costisitoare surprize.