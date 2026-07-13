Mașina electrică second-hand: cum evaluezi bateria unui EV fără instrumente de laborator
Cumpărarea unei mașini electrice second-hand vine cu o teamă pe care automobilele pe benzină sau motorină nu au creat-o niciodată în aceeași formă: posibilitatea ca cea mai scumpă componentă a vehiculului să fie degradată, fără ca problema să poată fi observată printr-o simplă privire sub capotă. La un motor termic poți asculta zgomotele, poți verifica fumul, scurgerile, compresia sau istoricul schimburilor de ulei. La un automobil electric, bateria de tracțiune este închisă într-o carcasă montată sub podea și controlată de un sistem electronic care nu oferă întotdeauna toate informațiile relevante proprietarului.
Teama nu înseamnă că bateriile mașinilor electrice trebuie considerate consumabile care ajung inevitabil la final după câțiva ani. Datele colectate din zeci de mii de automobile arată că acumulatorii moderni rezistă, în general, mai bine decât presupun mulți cumpărători. Geotab a identificat în analiza sa publicată în 2026 o degradare medie de aproximativ 2,3% pe an, dar această valoare nu trebuie aplicată mecanic fiecărei mașini. Unele baterii pierd mai puțin, altele semnificativ mai mult, în funcție de chimie, temperatură, încărcare rapidă, kilometraj și calitatea sistemului termic.
Pentru cumpărător, problema reală este variația dintre două exemplare aparent identice. Două mașini fabricate în același an, cu același număr de kilometri și aceeași baterie declarată în fișa tehnică pot avea capacități utilizabile diferite. Una poate fi încărcată aproape exclusiv lent, păstrată într-un garaj și utilizată într-un climat temperat. Cealaltă poate fi fost mașină de ridesharing, încărcată zilnic la stații rapide și lăsată frecvent cu bateria la 100% în soare.
O verificare de laborator, cu descărcare controlată, măsurarea tensiunii fiecărui modul și analizarea rezistenței interne, ar oferi cea mai precisă imagine. Înaintea unei achiziții obișnuite nu ai însă acces la asemenea condiții. Poți obține totuși suficiente indicii printr-un test de drum bine pregătit, analiza consumului, o sesiune de încărcare, documentele mașinii și observarea comportamentului termic.
Scopul nu este să calculezi starea bateriei cu precizie de o zecimală, ci să identifici diferența dintre uzura normală și un exemplar care ascunde o problemă costisitoare. O abatere de două sau trei procente poate proveni din temperatură sau din modul în care sistemul estimează nivelul de încărcare. O pierdere mare de autonomie, o încărcare instabilă, diferențe bruște ale procentajului sau limitări de putere merită însă investigate înainte de semnarea contractului.
De ce autonomia afișată nu este un test al sănătății bateriei
Primul lucru pe care îl vede cumpărătorul este autonomia estimată pe instrumentarul de bord. Dacă mașina arată 380 de kilometri la 100%, iar modelul promitea 450 de kilometri când era nou, concluzia pare simplă: bateria a pierdut aproape 16% din capacitate. În cele mai multe situații, acest calcul este greșit.
Autonomia afișată este o estimare bazată pe consumul recent, temperatură, climatizare, viteză și stil de condus. Dacă proprietarul anterior a circulat pe autostradă, a folosit intens încălzirea sau a condus agresiv, mașina va prezice o distanță mai mică. După câteva zile de trafic urban și temperaturi blânde, valoarea poate crește fără ca bateria să fi recuperat vreo parte din capacitate.
Nici comparația directă cu autonomia WLTP nu este relevantă. Valoarea de omologare este obținută într-un ciclu standardizat, la viteze și temperaturi controlate. În viața reală, un SUV electric poate consuma cu 30-50% mai mult pe autostradă iarna decât în testul WLTP. Diferența nu reprezintă automat degradare, ci poate fi efectul aerodinamicii, al vitezei și al energiei folosite pentru încălzirea habitaclului și a bateriei.
Pentru o verificare mai utilă, pornește cu bateria la un nivel cunoscut și urmărește energia consumată pe o distanță suficient de mare. Ideal este să folosești cel puțin 40-50% din capacitate, deoarece o variație de numai 5-10% este prea mică pentru un calcul convingător. Sistemele de estimare a nivelului de încărcare nu sunt perfect liniare, iar rotunjirea procentajului poate produce erori mari pe un interval scurt.
Presupune că începi testul la 80% și îl termini la 30%. Ai folosit, conform afișajului, jumătate din bateria utilizabilă. Dacă meniul călătoriei arată un consum total de 29 kWh, poți aproxima o capacitate utilizabilă de 58 kWh. Împarți energia consumată la proporția de baterie folosită: 29 kWh împărțit la 0,5. Dacă modelul avea când era nou aproximativ 64 kWh utilizabili, rezultatul sugerează o capacitate rămasă în jur de 90%.
Calculul este o aproximare, nu un certificat. Computerul de bord poate avea o marjă de eroare, procentajul bateriei poate fi rotunjit, iar sistemul păstrează tampoane de protecție la partea superioară și inferioară. Totuși, un test efectuat pe un interval mare poate identifica o diferență serioasă. Dacă obții constant 45 kWh dintr-o baterie care ar trebui să ofere 64 kWh utilizabili, nu mai este vorba despre o abatere produsă doar de climatizare.
Nu folosi energia indicată de stația de încărcare drept echivalent perfect al energiei intrate în baterie. Între priză și celule apar pierderi în cabluri, redresor, electronica de putere, răcire și încălzire. La AC, diferența poate deveni vizibilă, mai ales la puteri mici și temperaturi scăzute. Dacă stația arată 40 kWh, bateria poate fi primit mai puțin. Pentru estimarea capacității, energia consumată raportată de mașină în timpul mersului este de obicei un reper mai bun.
Verifică dacă procentajul scade uniform. O baterie sănătoasă nu trebuie să piardă brusc 5 sau 10 puncte procentuale în câțiva kilometri, în condiții normale. Salturile pot indica o estimare incorectă a nivelului de încărcare, celule dezechilibrate sau un modul care ajunge mai repede la limita de tensiune. O singură fluctuație nu confirmă o defecțiune, dar repetarea fenomenului este un motiv pentru o diagnoză într-un service specializat.
Ce îți arată testul de drum și comportamentul la încărcare
Începe testul cu mașina rece, nu după ce vânzătorul a condus-o sau a încărcat-o timp de o oră. Pornirea la rece îți permite să observi dacă apar avertizări, limitări de putere sau erori care dispar după încălzire. Verifică pe bord dacă sunt afișate mesaje despre sistemul electric, bateria de înaltă tensiune, răcire, încărcare sau necesitatea unei vizite la service.
Accelerează ferm într-o zonă sigură și urmărește dacă puterea este livrată constant. O baterie foarte rece poate limita temporar performanța, ceea ce este normal. Într-o zi cu temperaturi moderate, o reducere severă a puterii la un nivel rezonabil de încărcare poate indica însă o problemă termică, o diferență între module sau o rezistență internă crescută.
Observă și frânarea regenerativă. Când bateria este aproape plină sau foarte rece, recuperarea energiei poate fi limitată în mod normal. Dacă regenerarea rămâne slabă după ce nivelul a coborât și acumulatorul s-a încălzit, cauza poate fi o setare a mașinii, dar merită verificată. Sistemul poate limita curentul de încărcare în mers atunci când detectează că bateria nu îl poate accepta în siguranță.
Un zgomot de ventilator sau funcționarea pompelor după un drum solicitant nu reprezintă automat un defect. Mașina poate răci bateria chiar și după oprire. În schimb, ventilatoarele care funcționează permanent la intensitate mare, avertizările de temperatură și reducerea repetată a puterii pot indica probleme ale circuitului de răcire, nivel insuficient al lichidului, senzori defecți sau radiatoare obturate.
Sesiunea de încărcare DC este unul dintre cele mai bune teste practice. Ajungi la un încărcător rapid cu bateria, ideal, între 10 și 30%, după ce ai condus suficient pentru a o aduce la o temperatură potrivită. Verifică înainte care era curba normală de încărcare pentru modelul respectiv când era nou. Nu compara un automobil limitat constructiv la 50 kW cu unul modern care acceptă peste 200 kW.
Puterea inițială nu spune întreaga poveste. Urmărește dacă încărcarea crește normal, se menține și apoi scade gradual. Întreruperile repetate, variațiile mari fără o explicație evidentă sau o putere mult sub nivelul normal pot indica o problemă, dar trebuie exclusă mai întâi stația. Încearcă alt conector sau alt încărcător dacă rezultatul pare neobișnuit, deoarece stațiile pot împărți puterea, pot avea cabluri supraîncălzite sau pot fi limitate de rețea.
O baterie degradată nu încarcă obligatoriu foarte lent. Pierderea capacității și creșterea rezistenței interne sunt fenomene legate, dar nu identice. Mașina poate păstra o curbă de încărcare decentă și totuși să ofere mai puțină energie totală. Invers, un acumulator cu o capacitate încă bună poate încărca lent din cauza temperaturii, unei actualizări software sau unei strategii conservatoare introduse de producător.
La încărcarea AC, verifică dacă mașina acceptă puterea pentru care a fost proiectată. Dacă modelul are un încărcător intern trifazat de 11 kW, dar primește constant doar 3,6 kW la o stație despre care știi că funcționează corect, poate exista o problemă la încărcătorul de bord sau la una dintre faze. Această defecțiune nu înseamnă neapărat că bateria este degradată, dar poate genera o reparație costisitoare după cumpărare.
Inspectează portul de încărcare, capacele și pinii. Urmele de supraîncălzire, plasticul deformat, coroziunea sau un conector care nu se fixează corect trebuie analizate. Verifică toate cablurile incluse în vânzare și pornește cel puțin o sesiune AC și una DC dacă mașina le permite. Un test de drum fără testarea încărcării este echivalentul cumpărării unui automobil termic fără a verifica dacă poate fi alimentat normal.
Istoricul, garanția și caroseria bateriei spun mai mult decât kilometrajul
Kilometrajul este relevant, dar nu poate fi folosit singur pentru a evalua bateria. Un automobil cu 150.000 de kilometri parcurși în trei ani pe trasee lungi poate avea mai puține cicluri complete decât o mașină urbană cu baterie mică, încărcată și descărcată profund aproape zilnic. O baterie de 80 kWh folosită pentru 40 kWh între încărcări trece prin cicluri echivalente mai lente decât una de 30 kWh exploatată aproape integral.
Vârsta produce degradare chiar și atunci când mașina circulă puțin. Fenomenul se numește îmbătrânire calendaristică și este accelerat de temperaturile ridicate și de perioadele lungi petrecute la un nivel mare de încărcare. Un EV cu 25.000 de kilometri, ținut ani întregi în soare la 100%, nu este automat o achiziție mai sigură decât unul cu 100.000 de kilometri și un regim echilibrat de utilizare.
Întreabă unde și cum a fost încărcată mașina. Răspunsul nu poate fi verificat întotdeauna, dar istoricul aplicațiilor, facturile de încărcare și datele contului asociat automobilului pot oferi indicii. Încărcarea rapidă frecventă nu înseamnă că bateria este compromisă. Datele Geotab arată însă că utilizarea intensivă a stațiilor DC de mare putere poate accelera degradarea, mai ales în combinație cu temperaturi ridicate.
Verifică termenii exacți ai garanției, nu doar afirmația că bateria este garantată opt ani. Multe mărci oferă o acoperire de aproximativ opt ani sau 160.000 de kilometri, dar condițiile diferă. Unele garantează remedierea defectelor electrice, iar altele includ explicit un prag minim al capacității, frecvent în jur de 70%. Garanția se poate termina la atingerea kilometrajului chiar dacă mașina are numai cinci ani.
Pragul de 70% nu înseamnă că o baterie cu 72% este într-o stare bună pentru orice cumpărător. Înseamnă doar că se poate afla încă deasupra limitei stabilite contractual. Dacă modelul oferea 400 de kilometri în condițiile tale de utilizare când era nou, o capacitate de 72% poate reduce autonomia practică spre 290 de kilometri înainte de a lua în calcul frigul sau autostrada. Prețul trebuie să reflecte această diferență.
Solicită raportul de service și verifică dacă bateria a fost reparată, înlocuită sau deschisă. Repararea unui modul nu este automat un motiv să renunți la mașină, dacă lucrarea a fost efectuată autorizat și este documentată. Lipsa facturilor, urmele de intervenție improvizată sau diferențele dintre informațiile vânzătorului și istoricul reprezentanței sunt însă semnale de risc.
Inspectează partea inferioară a mașinii. Carcasa bateriei poate fi lovită de borduri, pietre, obiecte căzute pe șosea sau de ridicarea incorectă pe elevator. Zgârieturile superficiale pe elementele de protecție nu indică neapărat o problemă, dar deformările, fisurile, șuruburile lipsă, urmele de lichid și materialul de etanșare aplicat neuniform necesită o verificare profesională.
Un impact poate deteriora carcasa fără să genereze imediat un avertisment pe bord. În interior există module, conducte de răcire, cabluri de înaltă tensiune și senzori. Infiltrațiile sau deformările pot produce probleme la mult timp după accident. Verifică istoricul daunelor și evită mașinile reconstruite după accidente serioase dacă nu există documente clare privind inspecția bateriei.
Nu confunda bateria de 12 volți cu bateria de tracțiune. O baterie auxiliară slabă poate produce erori ciudate, imposibilitatea pornirii sistemului și mesaje alarmante, chiar dacă acumulatorul de înaltă tensiune este sănătos. În același timp, schimbarea bateriei de 12 volți nu rezolvă o pierdere reală a capacității de tracțiune. Cele două sisteme trebuie evaluate separat.
Cum iei decizia fără să te bazezi pe un singur procent SoH
Unele automobile afișează direct starea de sănătate, altele oferă informația prin meniul de service, o aplicație sau o interfață de diagnoză. Valoarea SoH pare verdictul ideal: 93% este bine, 78% este slab. În practică, producătorii nu folosesc întotdeauna aceeași definiție și aceeași metodă de calcul.
SoH poate reprezenta capacitatea rămasă, energia utilizabilă, puterea disponibilă sau o combinație de parametri. Tampoanele software pot fi modificate prin actualizări, iar bateria poate ascunde o parte din degradare prin eliberarea treptată a unei rezerve care nu era accesibilă atunci când mașina era nouă. Două vehicule cu același procent afișat nu sunt neapărat comparabile.
Un studiu publicat în 2026, realizat pe peste 1.100 de automobile de la cinci producători, a ridicat semne de întrebare asupra preciziei valorilor SoH furnizate de sistemele de management. Cercetătorii au găsit diferențe reale de capacitate între mașini pe care indicatorii interni nu le reflectau întotdeauna corect. Concluzia practică este că un raport BMS trebuie tratat ca o piesă din dosar, nu ca înlocuitor pentru testul de drum.
Nu accepta nici un certificat generic care spune doar că bateria este „în parametri”. Cere procentajul, metoda de testare, data, kilometrajul și condițiile în care a fost măsurat. Un test efectuat cu un an înainte poate fi util pentru observarea evoluției, dar nu descrie obligatoriu starea actuală. Un document care confirmă doar că bateria se află peste pragul de garanție poate ascunde o capacitate de 71-75%.
Construiește decizia din mai multe indicii: capacitatea aproximată prin consum, uniformitatea procentajului, curba de încărcare, lipsa erorilor, istoricul de service, starea carcasei, garanția rămasă și autonomia de care ai nevoie. Dacă toate aceste elemente indică aceeași direcție, riscul este mult mai mic decât atunci când te bazezi pe cifra afișată de vânzător într-o aplicație.
Compară rezultatul și cu prețul. O baterie la 82% nu face automat mașina inutilizabilă. Pentru navetă urbană, 200 de kilometri de autonomie pot fi mai mult decât suficienți. Problema apare dacă plătești prețul unui exemplar cu 95% capacitate sau dacă autonomia rămasă nu acoperă traseele tale de iarnă. Degradarea trebuie transformată într-un criteriu de negociere, nu doar într-un motiv de teamă.
Calculează autonomia în cel mai dificil scenariu realist. Dacă testul sugerează 55 kWh utilizabili și modelul consumă iarna pe autostradă 23 kWh la 100 de kilometri, autonomia teoretică completă este de aproximativ 239 de kilometri. Cum nu vei circula în mod normal de la 100 la 0%, distanța confortabilă dintre opriri va fi mai mică. Acesta este numărul relevant pentru utilizarea ta, nu autonomia de vară afișată într-un anunț.
Înaintea achiziției, cere totuși o inspecție într-un service care cunoaște modelul, chiar dacă nu folosește un laborator de baterii. Citirea erorilor memorate, verificarea diferențelor de tensiune dintre module, inspecția sistemului de răcire și confirmarea campaniilor de rechemare pot descoperi probleme pe care testul de drum nu le arată. Costul verificării este mic în raport cu riscul financiar al unei baterii deteriorate.
Piața europeană ar trebui să devină mai transparentă începând cu 18 februarie 2027, când pașaportul digital devine obligatoriu pentru bateriile vehiculelor electrice introduse pe piață conform regulamentului european. Acesta va oferi acces la mai multe informații despre baterie, trasabilitate și stare, dar nu va rezolva retroactiv toate lipsurile automobilelor fabricate anterior.
Până atunci, cea mai bună protecție este o verificare construită din date care se confirmă reciproc. Nu întreba doar câți kilometri arată mașina la 100%. Măsoară energia folosită, urmărește comportamentul procentajului, testează ambele tipuri de încărcare, verifică istoricul și raportează capacitatea rămasă la nevoile tale reale.
O mașină electrică second-hand cu bateria degradată moderat poate fi o achiziție foarte bună, dacă prețul este corect și autonomia rămasă este suficientă. Riscul major nu este că orice acumulator vechi va ceda, ci că vei cumpăra un exemplar fără să înțelegi câtă energie mai poate stoca și cum se comportă atunci când este solicitat. Fără instrumente de laborator nu poți obține precizie absolută, dar poți aduna suficiente dovezi pentru a evita cele mai costisitoare surprize.