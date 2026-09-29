Decizie CCR privind concediul de risc maternal. Ce a stabilit Curtea pentru femeile asigurate pe cont propriu

„Curtea Constituțională a stabilit că excluderea persoanelor încadrate în ipoteza art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 de la dreptul la concediu și indemnizația de risc maternal încalcă obligațiile constituționale ce revin statului, ce decurg din dispozițiile art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății și ale art. 47 privind nivelul de trai”, se arată în comunicatul Curții.

Comunicatul de presă CCR complet poate fi citit AICI.

Potrivit CCR, forma în care o femeie își desfășoară activitatea profesională nu justifică excluderea ei de la această măsură de protecție. Indemnizația are rolul de a înlocui temporar venitul pe care nu îl mai poate obține atunci când continuarea activității ar prezenta riscuri pentru sănătatea sa sau a copilului. Curtea a considerat că limitarea dreptului la salariate a creat o diferență de tratament discriminatorie.

Cine poate fi vizat de hotărâre

Categoria analizată nu cuprinde orice persoană care plătește contribuții la sănătate. Este vorba despre persoanele care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzut de OUG nr. 158/2005. Aici pot intra femei care lucrează independent și se asigură în condițiile stabilite de ordonanță.

Dreptul lor la concediu și indemnizație de risc maternal figurează deja în legislație. Legea nr. 342/2023 a completat art. 31 din OUG nr. 158/2005 astfel încât beneficiare să fie și persoanele asigurate prin contract. Aceeași lege a introdus regula pentru calculul indemnizației în cazul lor, pe baza veniturilor lunare asigurate înscrise în contract.

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Cât durează concediul și cum se calculează indemnizația

Concediul de risc maternal este distinct de concediul de maternitate. El urmărește protejarea femeii însărcinate, a celei care a născut recent sau care alăptează, precum și a copilului, atunci când activitatea profesională prezintă riscuri. Durata poate fi de cel mult 120 de zile, acordate integral sau fracționat, în condițiile legii.

Potrivit art. 31 din OUG nr. 158/2005, indemnizația de risc maternal reprezintă 75% din baza de calcul și se acordă fără condiție de stagiu de asigurare. Pentru persoanele asigurate prin contract, Legea nr. 342/2023 stabilește cum se determină această bază din veniturile asigurate înscrise în contract. Procentul de 75% nu înseamnă, așadar, aceeași sumă pentru toate beneficiarele.