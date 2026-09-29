IRCC crește de la 1 octombrie. Cu cât se măresc ratele și soluția prin care poți plăti cu sute de lei mai puțin
Românii care au credite cu dobândă variabilă legată de IRCC vor vedea o nouă modificare a ratelor de la 1 octombrie 2026. După patru scăderi consecutive, indicele urcă de la 5,56% la 5,57%. Creșterea este însă atât de mică încât, pentru un credit ipotecar obișnuit, înseamnă doar câțiva lei în plus. Mult mai importantă pentru bugetul familiei poate fi diferența dintre dobânda variabilă actuală și ofertele de refinanțare cu dobândă fixă.
Cât crește rata de la 1 octombrie
IRCC urcă cu numai 0,01 puncte procentuale. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani și cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, rata crește cu aproximativ 2 lei pe lună.
Pentru un împrumut mai mare, de 500.000 de lei, pe aceeași perioadă, diferența este de aproximativ 3 lei lunar.
„Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro.
IRCC rămâne, de altfel, sub maximul de 6,06% înregistrat în 2025.
De ce IRCC reacționează cu întârziere
IRCC este indicele folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate consumatorilor după introducerea sa în 2019. Dobânda efectivă a creditului este formată, de regulă, din IRCC plus marja fixă stabilită de bancă prin contract. Important este că IRCC nu arată situația din piață din ziua în care se modifică rata.
Valoarea de 5,57% aplicabilă din octombrie a fost calculată folosind valorile zilnice din trimestrul al doilea al anului. Din această cauză, schimbările dobânzilor din economie ajung cu întârziere în ratele populației.
Cum ai putea scădea rata cu sute de lei
Pentru cine plătește deja o dobândă variabilă mare, diferența de 2-3 lei provocată de noul IRCC este aproape irelevantă. Mult mai interesantă poate fi refinanțarea. Să luăm exemplul din analiza MrFinance.ro: credit de 350.000 de lei pe 30 de ani, cu o marjă bancară de 2,5%.
Cu IRCC de 5,57%, dobânda variabilă totală ajunge la aproximativ 8,07%. Rata estimată este de circa 2.585 de lei. Dacă același sold ar putea fi refinanțat în condițiile exemplului la o dobândă fixă de 4,70%, rata ar fi în jur de 1.815 lei.
Diferența ajunge astfel la aproximativ 770 de lei pe lună, adică peste 9.200 de lei într-un an. Este însă o comparație orientativă: condițiile efective, DAE, perioada rămasă și costurile refinanțării pot schimba rezultatul.
Ce trebuie verificat înainte să muți creditul
O dobândă de reclamă mai mică nu înseamnă automat că refinanțarea este cea mai avantajoasă soluție. Clientul trebuie să solicite o simulare pentru propriul sold și să compare DAE, rata, perioada de dobândă fixă, costul după expirarea acesteia, asigurările, evaluarea imobilului și celelalte comisioane. Unele dintre cele mai mici dobânzi sunt disponibile numai dacă locuința are o anumită clasă energetică, salariul este încasat la banca respectivă sau clientul încheie o asigurare.
Mai trebuie verificat și ce se întâmplă după cei trei sau cinci ani de dobândă fixă. Creditul poate reveni atunci la o formulă variabilă, astfel că o rată foarte bună astăzi nu trebuie proiectată automat pe întreaga perioadă de 20-30 de ani.
O altă variantă pentru cei care dispun de economii este rambursarea anticipată, care reduce soldul și, implicit, dobânda ce va fi plătită în viitor.
Așadar, creșterea IRCC din octombrie nu ar trebui să producă un șoc în buget: vorbim de numai câțiva lei pentru creditele analizate. Pentru un român care plătește însă o dobândă variabilă de peste 8%, adevăratul calcul care merită făcut este comparația cu ofertele de refinanțare disponibile acum. O diferență de câteva puncte procentuale la dobândă poate valora sute de lei în fiecare lună.