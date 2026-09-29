IRCC crește de la 1 octombrie. Cu cât se măresc ratele și soluția prin care poți plăti cu sute de lei mai puțin

Pentru un împrumut mai mare, de 500.000 de lei, pe aceeași perioadă, diferența este de aproximativ 3 lei lunar.

„Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro.

IRCC rămâne, de altfel, sub maximul de 6,06% înregistrat în 2025.

De ce IRCC reacționează cu întârziere

IRCC este indicele folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate consumatorilor după introducerea sa în 2019. Dobânda efectivă a creditului este formată, de regulă, din IRCC plus marja fixă stabilită de bancă prin contract. Important este că IRCC nu arată situația din piață din ziua în care se modifică rata.

Valoarea de 5,57% aplicabilă din octombrie a fost calculată folosind valorile zilnice din trimestrul al doilea al anului. Din această cauză, schimbările dobânzilor din economie ajung cu întârziere în ratele populației.

Cum ai putea scădea rata cu sute de lei

Pentru cine plătește deja o dobândă variabilă mare, diferența de 2-3 lei provocată de noul IRCC este aproape irelevantă. Mult mai interesantă poate fi refinanțarea. Să luăm exemplul din analiza MrFinance.ro: credit de 350.000 de lei pe 30 de ani, cu o marjă bancară de 2,5%.

Cu IRCC de 5,57%, dobânda variabilă totală ajunge la aproximativ 8,07%. Rata estimată este de circa 2.585 de lei. Dacă același sold ar putea fi refinanțat în condițiile exemplului la o dobândă fixă de 4,70%, rata ar fi în jur de 1.815 lei.

Diferența ajunge astfel la aproximativ 770 de lei pe lună, adică peste 9.200 de lei într-un an. Este însă o comparație orientativă: condițiile efective, DAE, perioada rămasă și costurile refinanțării pot schimba rezultatul.