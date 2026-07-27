Marvel a confirmat pe ascuns un nou film după Comic-Con. Nova intră oficial în MCU, dar va avea mult de așteptat
Marvel Studios a păstrat una dintre surprizele importante pentru momentul în care reflectoarele din Hall H se stinseseră deja. Kevin Feige a confirmat că studioul pregătește un film dedicat supereroului cosmic Nova, deși proiectul nu a fost prezentat oficial în timpul panelului Marvel de la San Diego Comic-Con 2026, scrie Polygon.
Confirmarea a venit într-un interviu acordat după eveniment, când Feige a fost întrebat direct dacă zvonurile despre producție sunt adevărate. După ce un reprezentant Marvel a avertizat că studioul nu spusese „absolut nimic” despre Nova, producătorul a răspuns în stilul său caracteristic: „Absolut nimic, dar este un film”. Replica ironică reprezintă prima recunoaștere oficială a faptului că personajul va primi propriul lungmetraj în MCU.
Kevin Feige confirmă proiectul pe care Marvel l-a ascuns la Comic-Con
Absența lui Nova din prezentarea organizată la San Diego Comic-Con fusese surprinzătoare, mai ales după informațiile apărute în ultimele săptămâni. Studioul anunțase filme precum „Ghost Rider” și „Black Panther 3”, oferise imagini noi din „Avengers: Doomsday”, dar evitase complet să discute despre viitorul erou cosmic.
Situația s-a schimbat imediat după încheierea panelului. Declarația lui Kevin Feige nu oferă informații despre distribuție, regizor, începutul filmărilor sau data lansării, însă confirmă că versiunea actuală a proiectului este concepută pentru cinematografe, nu pentru Disney+. Marvel analizase anterior posibilitatea realizării unui serial, dar acea variantă a fost abandonată.
Informațiile apărute înaintea Comic-Con indicau faptul că Michael Waldron este implicat în dezvoltare. Scenaristul a creat serialul „Loki”, a scris „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” și a lucrat la povestea filmului „Avengers: Doomsday”. Numele său fusese asociat deja cu filmul „Nova” aflat în pregătire, însă până acum Marvel refuzase să confirme public existența producției.
Waldron ar putea semna scenariul și, potrivit informațiilor din industrie, ar putea fi luat în calcul inclusiv pentru regie. Proiectul se află însă într-o etapă timpurie, astfel că echipa creativă se poate schimba înainte ca filmul să primească undă verde pentru producție.
Cine este Nova și de ce contează pentru viitorul Marvel
Cea mai cunoscută versiune a personajului este Richard Rider, un tânăr de pe Pământ care primește puterile unui membru Nova Corps. El capătă forță supraomenească, rezistență, capacitatea de a zbura și posibilitatea de a supraviețui în spațiu, devenind unul dintre principalii eroi cosmici ai benzilor desenate Marvel.
Nova Corps a apărut deja în primul film „Guardians of the Galaxy”. Organizația funcționa ca o forță intergalactică de menținere a păcii și apăra planeta Xandar. În MCU, lumea a fost atacată ulterior de Thanos, care a mers acolo pentru a recupera Piatra Puterii înaintea evenimentelor din „Avengers: Infinity War”. Atacul nu a fost prezentat pe ecran, iar filmul „Nova” ar putea transforma tocmai acel moment în punctul său de plecare.
În benzile desenate, Richard Rider devine singurul centurion supraviețuitor după ce Nova Corps este aproape distrusă de Annihilus. Conflictul face parte din povestea „Annihilation”, unul dintre cele mai importante evenimente cosmice Marvel, care a contribuit la popularizarea unor personaje folosite ulterior în filmele „Guardians of the Galaxy”.
Un asemenea scenariu i-ar permite studioului să deschidă o nouă zonă a MCU, după încheierea trilogiei regizate de James Gunn. Nova poate deveni personajul central al poveștilor intergalactice și poate face legătura dintre Gardienii Galaxiei, Silver Surfer, Fantastic Four și viitoarele amenințări cosmice.
Filmul Nova ar putea ajunge abia după 2028
Marvel nu a anunțat o dată de lansare, iar calendarul studioului este deja aglomerat. „Spider-Man: Brand New Day” ajunge în cinematografe pe 31 iulie 2026, urmat de „Avengers: Doomsday” pe 18 decembrie 2026 și „Avengers: Secret Wars” în decembrie 2027.
După finalul Saga Multiversului, studioul are în pregătire „Ghost Rider” și „Black Panther 3”, producții așteptate în 2028. În aceste condiții, filmul „Nova” ar putea fi lansat cel mai devreme în 2029, dacă dezvoltarea avansează fără întârzieri. Estimarea nu reprezintă însă o dată oficială.
Confirmarea lui Feige arată că Marvel nu intenționează să abandoneze componenta cosmică a universului său. După ani de zvonuri, scenarii rescrise și o versiune de serial anulată, Richard Rider pare să se apropie în sfârșit de debutul cinematografic. Rămâne de văzut cine va primi casca Nova și dacă personajul va conduce următoarea generație de eroi intergalactici ai MCU.