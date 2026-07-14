Marvel pregătește filmul „Nova”: eroul cosmic cerut de fani ar putea intra, în sfârșit, în MCU

Cine este Nova, eroul cosmic al Marvel

Nova este numele purtat de mai multe personaje din benzile desenate Marvel. Cea mai cunoscută versiune este Richard Rider. Personajul a debutat în 1976, în „The Man Called Nova” #1, scris de Marv Wolfman și desenat de John Buscema.

Richard Rider este, la început, un adolescent obișnuit de pe Pământ. Viața sa se schimbă după ce primește puterile unui membru al Nova Corps. El capătă forță supraomenească, poate zbura și poate supraviețui în spațiu.

Nova Corps reprezintă o forță militară și de menținere a păcii la nivel galactic. Organizația a apărut deja în MCU, în primul film „Guardians of the Galaxy”. Membrii săi apărau planeta Xandar și colaborau cu Gardienii pentru a-l opri pe Ronan.

Povestea lui Nova ar putea începe după distrugerea planetei Xandar. Thanos a atacat lumea înaintea evenimentelor din „Avengers: Infinity War” pentru a obține Piatra Puterii. Atacul nu a fost prezentat pe ecran, dar poate deveni punctul de plecare pentru film.

Michael Waldron ar putea semna și regia

Michael Waldron este unul dintre scenariștii importanți ai actualei ere Marvel. El a creat serialul „Loki” și a scris scenariul filmului „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Ambele producții au avut un rol major în dezvoltarea poveștii multiversului.

Waldron a fost implicat și în pregătirea unor producții Avengers. Numele său a fost asociat cu filmele și serialele Marvel programate pentru următorii ani, inclusiv proiectele care încheie Saga Multiversului.

În cazul filmului „Nova”, Waldron nu este luat în calcul doar pentru scenariu. El ar putea ocupa și scaunul regizoral. Decizia nu este însă definitivă. Marvel poate schimba echipa creativă pe măsură ce proiectul evoluează.