Marvel pregătește filmul „Nova”: eroul cosmic cerut de fani ar putea intra, în sfârșit, în MCU
Marvel Studios a început dezvoltarea unui film dedicat supereroului Nova. Michael Waldron, cunoscut pentru „Loki” și „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, lucrează la scenariu, potrivit Deadline.
Proiectul se află într-o etapă incipientă. Marvel nu a anunțat distribuția, data lansării sau începerea filmărilor. Waldron ar putea regiza producția, dacă aceasta primește undă verde pentru a merge mai departe.
Cine este Nova, eroul cosmic al Marvel
Nova este numele purtat de mai multe personaje din benzile desenate Marvel. Cea mai cunoscută versiune este Richard Rider. Personajul a debutat în 1976, în „The Man Called Nova” #1, scris de Marv Wolfman și desenat de John Buscema.
Richard Rider este, la început, un adolescent obișnuit de pe Pământ. Viața sa se schimbă după ce primește puterile unui membru al Nova Corps. El capătă forță supraomenească, poate zbura și poate supraviețui în spațiu.
Nova Corps reprezintă o forță militară și de menținere a păcii la nivel galactic. Organizația a apărut deja în MCU, în primul film „Guardians of the Galaxy”. Membrii săi apărau planeta Xandar și colaborau cu Gardienii pentru a-l opri pe Ronan.
Povestea lui Nova ar putea începe după distrugerea planetei Xandar. Thanos a atacat lumea înaintea evenimentelor din „Avengers: Infinity War” pentru a obține Piatra Puterii. Atacul nu a fost prezentat pe ecran, dar poate deveni punctul de plecare pentru film.
Michael Waldron ar putea semna și regia
Michael Waldron este unul dintre scenariștii importanți ai actualei ere Marvel. El a creat serialul „Loki” și a scris scenariul filmului „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Ambele producții au avut un rol major în dezvoltarea poveștii multiversului.
Waldron a fost implicat și în pregătirea unor producții Avengers. Numele său a fost asociat cu filmele și serialele Marvel programate pentru următorii ani, inclusiv proiectele care încheie Saga Multiversului.
În cazul filmului „Nova”, Waldron nu este luat în calcul doar pentru scenariu. El ar putea ocupa și scaunul regizoral. Decizia nu este însă definitivă. Marvel poate schimba echipa creativă pe măsură ce proiectul evoluează.
Studioul nu a comentat oficial informația. Nici actorul care l-ar putea interpreta pe Richard Rider nu a fost ales. Filmul poate trece prin mai multe etape de rescriere înainte să intre în producție.
Proiectul a trecut de la serial la lungmetraj
Marvel încearcă de mai mulți ani să îl introducă pe Nova în universul cinematografic. În 2022, Sabir Pirzada, unul dintre scenariștii serialului „Moon Knight”, lucra la o producție dedicată personajului.
La momentul respectiv, nu era clar dacă Nova urma să primească un film sau un serial Disney+. Proiectul a trecut ulterior prin mai multe schimbări. Noua versiune dezvoltată de Michael Waldron este gândită ca lungmetraj.
Schimbarea poate indica importanța personajului pentru viitorul MCU. Nova nu este doar un erou izolat. În benzile desenate, el este implicat în conflicte galactice uriașe și interacționează cu Guardians of the Galaxy, Silver Surfer și numeroși membri Avengers.
Marvel pregătește în paralel o reorganizare importantă a universului său. „Avengers: Secret Wars” ar putea reseta o parte din MCU, ceea ce i-ar permite studioului să introducă personaje noi fără să fie limitat de toate poveștile anterioare.
MCU nu renunță la aventurile cosmice
Filmul „Nova” sugerează că Marvel vrea să continue poveștile desfășurate în spațiu. Seria originală „Guardians of the Galaxy” s-a încheiat, dar scena de după genericul celui de-al treilea film a promis revenirea lui Peter Quill.
Nova ar putea prelua rolul de erou cosmic central. Filmul său poate explora consecințele atacului lui Thanos asupra planetei Xandar. De asemenea, poate prezenta reconstrucția Nova Corps și apariția unor noi amenințări galactice.
Viitorul MCU va fi influențat mai întâi de „Avengers: Doomsday”. Filmul îl readuce pe Robert Downey Jr. în rolul lui Doctor Doom și pregătește confruntarea finală din „Secret Wars”.
„Nova” nu are încă o dată de lansare. Proiectul poate apărea după încheierea poveștii multiversului. Până atunci, implicarea lui Michael Waldron este primul semn concret că eroul cerut de fani de aproape un deceniu se apropie, în sfârșit, de marele ecran.