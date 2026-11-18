Potrivit anunțului de promovare din România, biletele pentru noua versiune a lungmetrajului vor fi disponibile online începând de luni, 23 noiembrie. Relansarea cinematografică a fost confirmată și la nivel internațional, pe 16 noiembrie, prin intermediul conturilor oficiale ale filmului.

Noua ediție este promovată sub titlul „Spider-Man: Brand New Day”, un joc de cuvinte prin care producătorii marchează revenirea pe marile ecrane a supereroului.

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Ce scene noi va include versiunea extinsă a filmului „Spider-Man: Brand New Day”

Una dintre cele mai interesante surprize pregătite pentru această relansare este revenirea actriței Rosario Dawson în rolul lui Claire Temple, personaj cunoscut fanilor Marvel din serialele „Daredevil”, „Jessica Jones”, „Luke Cage”, „Iron Fist” și „The Defenders”.

Potrivit publicației TheWrap, secvența în care apare actrița a fost filmată pentru producția originală, însă a fost eliminată în timpul procesului de montaj. Aceasta va fi recuperată pentru versiunea extinsă, oferindu-le spectatorilor încă un punct de legătură între universul cinematografic Marvel și fostele producții Netflix dedicate supereroilor.

Presa internațională vorbește despre aproximativ șapte până la zece minute de material suplimentar, însă durata exactă a noii versiuni nu a fost precizată în anunțul destinat publicului din România.

De asemenea, momentul ales pentru relansare este interesant, având în vedere că „Avengers: Doomsday” urmează să ajungă în cinematografe tot în luna decembrie. Fanii speculează deja că anumite secvențe suplimentare ar putea pregăti terenul pentru următorul eveniment cinematografic Marvel, deși această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Filmul cu Tom Holland a intrat în istoria cinematografiei

Lansat în cinematografele din România pe 31 iulie 2026, „Spider-Man: Brand New Day” a devenit rapid un fenomen internațional, depășind pragul de 2,5 miliarde de dolari în încasări la nivel mondial.

Producția ocupă locul al treilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie, după „Avatar” și „Avengers: Endgame”, fiind totodată cel mai profitabil film din perspectiva încasărilor la box office din istoria Sony Pictures.

Regizat de Destin Daniel Cretton, cineastul din spatele producției „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, lungmetrajul continuă evenimentele din „Spider-Man: No Way Home”, la finalul căruia întreaga lume uitase identitatea lui Peter Parker.

Tom Holland explorează o latură mai întunecată și mai vulnerabilă a personajului, confruntat cu singurătatea, pierderea și responsabilitățile unei vieți duble.

Din distribuție fac parte și Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Mark Ruffalo, care revine în rolul lui Bruce Banner, dar și Jon Bernthal, în postura deja consacrată a lui Frank Castle, alias The Punisher.

Sony readuce în cinematografe unul dintre cei mai îndrăgiți supereroi Marvel

Relansarea unei producții Spider-Man într-o versiune extinsă nu reprezintă o premieră pentru Sony Pictures. Studioul a recurs la o strategie asemănătoare în 2022, când „Spider-Man: No Way Home” a revenit în cinematografe sub titulatura „The More Fun Stuff Version”.

Dincolo de avantajele comerciale ale unei asemenea decizii, versiunile extinse le oferă fanilor posibilitatea de a descoperi secvențe care, din diverse considerente creative sau de durată, nu au mai ajuns în montajul inițial.

Dacă ai văzut deja „Spider-Man: Brand New Day” și ești curios să descoperi ce au eliminat realizatorii din prima versiune, vei putea reveni în cinematografe începând cu 4 decembrie 2026.