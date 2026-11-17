Ce clipuri de pe TikTok vor apărea pe Disney+

Videoclipurile vor fi disponibile în Verts, secțiunea de clipuri verticale din aplicația mobilă Disney+. Participarea la program se face pe bază de invitație, iar creatorii aleși decid dacă vor să se înscrie. Disney vorbește despre o selecție de clipuri legate de propriile filme, seriale și personaje. La lansare, materialele selectate vor putea fi urmărite și pe TikTok. Dacă ai deja un creator preferat, faptul că postează despre Marvel sau Star Wars nu înseamnă automat că îl vei găsi și în Disney+.

Acordul prevede acces pentru creatori la materiale legate de sute de filme și seriale din catalogul Disney, inclusiv din universurile Marvel, Pixar și Star Wars. Ideea este ca oamenii care fac deja clipuri despre aceste producții să aibă ce folosi pentru următoarele lor materiale și, dacă sunt selectați, să ajungă la public și prin aplicația Disney+. În raportul financiar publicat în noiembrie, compania a legat debutul de campania pentru Avengers: Doomsday. Data de 18 decembrie se referă la premiera filmului în cinematografe, nu la o zi exactă de lansare a clipurilor în aplicație și nici la debutul filmului pe streaming.

Ce se schimbă cu Hulu și ce înseamnă pentru România

În aceeași lună, Disney spune că va finaliza integrarea Hulu în aplicația Disney+. Pentru abonații din Statele Unite care au pachetele eligibile, asta înseamnă că televiziunea live Hulu și anumite opțiuni premium vor fi accesibile din Disney+, împreună cu programele deja disponibile acolo. Compania a pus accentul pe accesul din aceeași aplicație. Raportul nu anunță închiderea simultană a serviciului separat Hulu.

În România, există deja o secțiune Hulu în Disney+, cu producții incluse în abonamentul local. Ea nu trebuie confundată cu Hulu + Live TV, serviciul american de televiziune în direct. Pentru un abonat din România, faptul că ambele noutăți apar în același anunț nu înseamnă că pachetul american de televiziune sau clipurile creatorilor vor deveni disponibile aici din decembrie. Pentru clipurile TikTok, reperul util rămâne un anunț privind următoarele piețe în care Disney va extinde programul.

Cele două mișcări urmăresc, totuși, același lucru: să ai mai multe motive să deschizi Disney+. Un abonat intră pentru un serial sau un canal din pachetul său, altul poate intra să vadă un clip despre filmul pe care îl așteaptă. Diferența se va vedea dacă acel clip îți dă un motiv să cauți mai departe prin catalog, după ce l-ai terminat de urmărit.