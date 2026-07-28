Marte ar putea ascunde rubine, safire și opale. Adevărata comoară nu este însă una de purtat

Pietrele marțiene nu seamănă cu bijuteriile de pe Pământ

Granatul este una dintre cele mai interesante descoperiri recente. Cercetătorii au identificat câteva granule într-un meteorit provenit de pe Marte. Este prima asemenea descoperire într-o mostră marțiană, dar originea mineralului trebuie încă verificată.

Meteoriții marțieni sunt fragmente desprinse de pe planetă în urma unor impacturi puternice. Acestea au fost aruncate în spațiu și au ajuns, după călătorii foarte lungi, pe Pământ. Există posibilitatea ca granatul să fi fost format pe Marte. Cercetătorii nu exclud însă ca el să provină din obiectul care a lovit planeta.

Dacă originea marțiană va fi confirmată, mineralul ar putea oferi informații prețioase. Granatul păstrează urmele temperaturii și presiunii la care s-a format. Geologii îl folosesc drept un fel de arhivă naturală pentru reconstruirea proceselor din interiorul unei planete.

Descoperirea acestui mineral într-un meteorit de pe Marte ridică mai multe ipoteze. Granatul ar fi putut apărea atunci când magma a pătruns în scoarță. O altă variantă este că presiunea și căldura unui impact au transformat rocile existente.

Opalele ar putea păstra urmele unor microbi străvechi

Roverele Curiosity și Perseverance au identificat depozite de opal în regiuni diferite. Mineralul a fost observat și într-un meteorit marțian numit Nakhla. Aceste descoperiri sunt importante deoarece opalul se formează în prezența apei.

Pe Pământ, apa bogată în siliciu pătrunde în fisurile rocilor. După evaporare, rămân depozite care se transformă treptat în opal. Un proces asemănător ar fi putut avea loc și pe Marte, într-o perioadă în care planeta era mai caldă și mai umedă.

Opalul poate conserva materiale foarte fine. În anumite condiții, poate proteja inclusiv urmele chimice lăsate de microorganisme. Dacă viața microbiană a existat cândva pe Marte, asemenea depozite ar putea deveni unele dintre cele mai bune locuri în care să fie căutată.