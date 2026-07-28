Marte ar putea ascunde rubine, safire și opale. Adevărata comoară nu este însă una de purtat
Marte nu este doar o lume acoperită cu praf roșiatic. Planeta ascunde minerale care, pe Pământ, sunt asociate cu bijuterii spectaculoase. Cercetătorii au găsit indicii privind existența granatelor, opalelor și corindonului, mineralul din care se formează rubinele și safirele. Potrivit IFLScience, adevărata lor valoare ar putea fi informația păstrată despre trecutul geologic și biologic al Planetei Roșii.
Nu trebuie să ne imaginăm însă cristale uriașe, perfecte pentru bijuterii. Majoritatea mineralelor marțiene sunt foarte mici. Unele pot fi observate doar la microscop. Ele s-au format și în condiții diferite de cele existente pe Pământ. Tocmai aceste diferențe le fac importante pentru oamenii de știință.
Pietrele marțiene nu seamănă cu bijuteriile de pe Pământ
Granatul este una dintre cele mai interesante descoperiri recente. Cercetătorii au identificat câteva granule într-un meteorit provenit de pe Marte. Este prima asemenea descoperire într-o mostră marțiană, dar originea mineralului trebuie încă verificată.
Meteoriții marțieni sunt fragmente desprinse de pe planetă în urma unor impacturi puternice. Acestea au fost aruncate în spațiu și au ajuns, după călătorii foarte lungi, pe Pământ. Există posibilitatea ca granatul să fi fost format pe Marte. Cercetătorii nu exclud însă ca el să provină din obiectul care a lovit planeta.
Dacă originea marțiană va fi confirmată, mineralul ar putea oferi informații prețioase. Granatul păstrează urmele temperaturii și presiunii la care s-a format. Geologii îl folosesc drept un fel de arhivă naturală pentru reconstruirea proceselor din interiorul unei planete.
Descoperirea acestui mineral într-un meteorit de pe Marte ridică mai multe ipoteze. Granatul ar fi putut apărea atunci când magma a pătruns în scoarță. O altă variantă este că presiunea și căldura unui impact au transformat rocile existente.
Opalele ar putea păstra urmele unor microbi străvechi
Roverele Curiosity și Perseverance au identificat depozite de opal în regiuni diferite. Mineralul a fost observat și într-un meteorit marțian numit Nakhla. Aceste descoperiri sunt importante deoarece opalul se formează în prezența apei.
Pe Pământ, apa bogată în siliciu pătrunde în fisurile rocilor. După evaporare, rămân depozite care se transformă treptat în opal. Un proces asemănător ar fi putut avea loc și pe Marte, într-o perioadă în care planeta era mai caldă și mai umedă.
Opalul poate conserva materiale foarte fine. În anumite condiții, poate proteja inclusiv urmele chimice lăsate de microorganisme. Dacă viața microbiană a existat cândva pe Marte, asemenea depozite ar putea deveni unele dintre cele mai bune locuri în care să fie căutată.
Roverul Perseverance a găsit deja carbon organic complex în roci marțiene. Prezența compușilor organici nu demonstrează existența vieții. Aceștia pot fi produși și prin procese geologice. Asocierea lor cu minerale formate în apă face însă descoperirea mult mai interesantă.
Cea mai prețioasă rocă nu este o piatră prețioasă
Cea mai importantă mostră marțiană cunoscută în prezent poartă numele Cheyava Falls. Perseverance a descoperit roca în craterul Jezero. Suprafața sa are pete și structuri chimice care seamănă cu urmele lăsate de activitatea microbiană pe Pământ.
NASA le descrie drept posibile biosemnături. Nu sunt o confirmare a vieții. Aceleași modele pot apărea și prin reacții care nu implică organisme. Instrumentele roverului nu pot face toate analizele necesare pentru eliminarea explicațiilor geologice.
Perseverance a colectat o mostră din rocă, numită Sapphire Canyon. Aceasta este păstrată într-un tub sigilat pe Marte. Analizarea ei în laboratoarele terestre ar putea arăta dacă semnalele provin de la microbi sau dintr-un proces chimic neobișnuit.
Din acest motiv, roca Cheyava Falls este mai valoroasă pentru știință decât orice rubin sau safir. Pietrele prețioase marțiene nu vor ajunge prea curând în bijuterii. Ar putea însă păstra răspunsul la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii: a existat viață pe o altă planetă?