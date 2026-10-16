NASA pregătește trei elicoptere care vor explora Marte sute de kilometri. SkyFall ar putea ajunge în locuri inaccesibile roverelor

NASA avansează cu dezvoltarea misiunii SkyFall, prin care trei elicoptere autonome urmează să fie trimise pe Marte pentru a explora regiuni dificil sau imposibil de atins cu vehicule terestre. Noi detalii despre capacitățile aparatelor, prezentate de Space.com, arată că fiecare elicopter ar putea parcurge între 200 și 300 de kilometri pe durata misiunii, cercetând inclusiv depozitele de gheață ascunse sub suprafața Planetei Roșii.

NASA confirmă că SkyFall este programată pentru lansare la sfârșitul anului 2028 și că cele trei aparate vor continua ceea ce a început Ingenuity, primul elicopter care a realizat un zbor controlat pe o altă planetă. Playtech a scris anterior despre cele trei elicoptere SkyFall și misiunea lor de a căuta apă sub suprafața lui Marte, însă noile informații oferă o imagine mai clară asupra distanțelor pe care acestea le-ar putea acoperi și asupra modului în care vor fi alese regiunile de explorat.

Elicopterele SkyFall ar putea parcurge până la 300 de kilometri pe Marte

Matthew Golombek, cercetător în cadrul proiectului SkyFall de la Jet Propulsion Laboratory, a explicat că fiecare elicopter este proiectat să poată zbura aproximativ unul până la doi kilometri o dată la două zile marțiene. În aceste condiții, traseele cumulate ar putea ajunge la aproximativ 200-300 de kilometri.

Durata de funcționare pentru care sunt proiectate aparatele este de șase luni, însă echipa NASA își propune ca acestea să poată rămâne active până la un an terestru. Dacă acest obiectiv va fi atins, SkyFall ar putea acoperi zone considerabil mai mari decât cele accesibile unui rover într-o perioadă similară.

Mobilitatea este unul dintre principalele avantaje ale unui astfel de sistem. Un elicopter nu trebuie să ocolească stânci, pante sau alte obstacole întâlnite la sol și poate ajunge în regiuni în care un rover nu ar putea fi trimis în siguranță. NASA a demonstrat deja acest lucru cu Ingenuity, care fusese proiectat inițial pentru doar cinci zboruri, dar a ajuns în cele din urmă la 72.

Experiența acumulată cu Ingenuity a influențat direct proiectarea noilor aparate. SkyFall va folosi sau adapta elemente deja testate, inclusiv structura, rotoarele, motoarele, trenul de aterizare, software-ul de zbor și sistemele de navigație autonomă.

NASA caută gheața ascunsă sub suprafața Planetei Roșii

Unul dintre cele mai importante instrumente ale misiunii va fi radarul capabil să pătrundă în subsolul marțian. Acesta va putea identifica structuri aflate la adâncimi care nu pot fi analizate în detaliu cu instrumentele radar aflate pe orbită. Straturile observate ar putea conține rocă, gheață sau combinații ale celor două.

Prezența gheții aproape de suprafață este importantă din două motive. Depozitele înghețate pot păstra informații despre clima trecută a planetei, dar ar putea reprezenta și o resursă pentru eventualele misiuni umane. NASA urmărește de mult timp identificarea unor regiuni în care apa ar putea fi accesibilă viitorilor exploratori.

Elicopterele vor analiza și geologia terenului, atmosfera și nivelul radiațiilor. NASA enumeră printre echipamente radarul de penetrare a solului, camere în spectrul vizibil și infraroșu apropiat, senzori de temperatură și un microdozimetru pentru măsurarea radiațiilor.

Informațiile culese din aer ar urma să completeze datele furnizate de vehiculele aflate la sol, precum roverul Perseverance, care a stabilit recent un nou record pentru distanța parcursă de un vehicul pe suprafața unei alte lumi.

Unde vor zbura cele trei elicoptere

NASA nu a stabilit încă zona exactă în care vor opera elicopterele. Un prim workshop dedicat posibilelor locuri de aterizare și regiunilor de interes științific este programat pentru începutul anului viitor. Ulterior va fi realizată o listă cu zonele considerate cele mai promițătoare, iar acestea vor fi analizate în detaliu înaintea unui al doilea workshop programat pentru finalul lui 2027.

Printre variantele luate în calcul se află regiuni în care există indicii privind depozite subterane de gheață și terenuri formate prin procese glaciare sau periglaciare. Selecția nu va depinde însă doar de valoarea științifică a unei zone, ci și de limitările tehnice ale misiunii și de posibilitatea desfășurării în siguranță a aparatelor.

SkyFall va avea și o metodă diferită de sosire pe Marte. Cele trei elicoptere vor fi transportate de sistemul misiunii până în atmosfera marțiană și vor fi eliberate în aer, urmând să coboare și să aterizeze independent. NASA descrie acest procedeu drept „SkyFall maneuver”, deoarece elimină necesitatea unui rover-gazdă precum Perseverance, de care Ingenuity a depins pentru desfășurare și comunicații.

Misiunea ar trebui să ajungă pe Marte după o călătorie începută la finalul lui 2028, iar NASA indică în prezent toamna anului 2030 pentru aterizarea elicopterelor, după traseul planificat al vehiculului care le transportă. Dacă proiectul va funcționa conform planului, cele trei aparate ar putea oferi cercetătorilor acces la regiuni ale Planetei Roșii care până acum au putut fi studiate doar de la distanță.