Marte ar putea avea încă vulcani activi. Descoperirea care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie și posibilitatea existenței vieții

Un gaz misterios ar putea indica existența magmei sub suprafața planetei

Alba Mons este unul dintre cei mai impresionanți vulcani din Sistemul Solar, având o întindere uriașă, chiar dacă înălțimea sa nu este la fel de spectaculoasă precum cea a celebrului Olympus Mons. Regiunea păstrează urmele unei activități vulcanice intense din trecut, dar până acum nu existau dovezi clare că procesele magmatice ar putea continua în prezent.

Cercetătorii au observat prezența clorurii de hidrogen deasupra unor fisuri din această zonă. Una dintre explicațiile investigate este că gazul ar proveni din degazarea materialului magmatic aflat în adâncime. Pe măsură ce magma se deplasează și presiunea se modifică, anumite gaze ar putea ajunge spre suprafață, traversând fisurile din scoarța planetei.

Un detaliu interesant este variația sezonieră a concentrației gazului. Oamenii de știință au remarcat creșteri în anumite perioade ale anului marțian, în special la începutul verii. O posibilă explicație este că temperaturile mai ridicate determină topirea gheții care blochează temporar fisurile, permițând eliberarea gazelor acumulate dedesubt.

Această interpretare nu reprezintă însă dovada definitivă a existenței magmei active. Pentru confirmare, cercetătorii trebuie să elimine și alte posibile mecanisme chimice sau geologice care ar putea produce semnături atmosferice asemănătoare.

Ce legătură are descoperirea cu posibilitatea existenței vieții pe Marte

Dacă Marte păstrează suficientă căldură internă pentru a susține activitate magmatică, implicațiile ar putea depăși domeniul geologiei. Căldura provenită din interiorul planetei ar putea interacționa cu depozitele de gheață sau cu apa existentă în subteran, generând medii hidrotermale.

Pe Pământ, astfel de medii pot susține comunități microbiene chiar și în condiții extreme. Unele microorganisme supraviețuiesc fără lumina Soarelui, folosind energia rezultată din reacții chimice. Un mecanism asemănător ar putea fi posibil, cel puțin teoretic, și pe Marte.

Descoperirea completează cercetările anterioare despre posibilele rețele de magmă ascunse sub suprafața marțiană. Tot mai multe observații sugerează că evoluția geologică a Planetei Roșii ar putea fi mai complexă decât indică imaginea unui deșert înghețat.