Marte ar putea avea încă vulcani activi. Descoperirea care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie și posibilitatea existenței vieții
Marte este considerată de multă vreme o planetă rece, aridă și aproape complet inactivă din punct de vedere geologic. O nouă descoperire sugerează însă că sub suprafața sa s-ar putea ascunde încă procese vulcanice active. Oamenii de știință au identificat un gaz neobișnuit în atmosfera marțiană, într-o regiune asociată cu unul dintre cei mai mari vulcani ai planetei. Descoperirea ridică întrebări despre activitatea din interiorul lui Marte și despre posibilitatea existenței unor medii favorabile vieții.
Potrivit Reuters, cercetătorii au detectat clorură de hidrogen deasupra unor fisuri din apropierea vulcanului Alba Mons, folosind instrumentele sondei ExoMars Trace Gas Orbiter. Rezultatele cercetării, prezentate pe 4 noiembrie 2026, sugerează că gazul ar putea proveni din procese care au loc în interiorul planetei.
Un gaz misterios ar putea indica existența magmei sub suprafața planetei
Alba Mons este unul dintre cei mai impresionanți vulcani din Sistemul Solar, având o întindere uriașă, chiar dacă înălțimea sa nu este la fel de spectaculoasă precum cea a celebrului Olympus Mons. Regiunea păstrează urmele unei activități vulcanice intense din trecut, dar până acum nu existau dovezi clare că procesele magmatice ar putea continua în prezent.
Cercetătorii au observat prezența clorurii de hidrogen deasupra unor fisuri din această zonă. Una dintre explicațiile investigate este că gazul ar proveni din degazarea materialului magmatic aflat în adâncime. Pe măsură ce magma se deplasează și presiunea se modifică, anumite gaze ar putea ajunge spre suprafață, traversând fisurile din scoarța planetei.
Un detaliu interesant este variația sezonieră a concentrației gazului. Oamenii de știință au remarcat creșteri în anumite perioade ale anului marțian, în special la începutul verii. O posibilă explicație este că temperaturile mai ridicate determină topirea gheții care blochează temporar fisurile, permițând eliberarea gazelor acumulate dedesubt.
Această interpretare nu reprezintă însă dovada definitivă a existenței magmei active. Pentru confirmare, cercetătorii trebuie să elimine și alte posibile mecanisme chimice sau geologice care ar putea produce semnături atmosferice asemănătoare.
Ce legătură are descoperirea cu posibilitatea existenței vieții pe Marte
Dacă Marte păstrează suficientă căldură internă pentru a susține activitate magmatică, implicațiile ar putea depăși domeniul geologiei. Căldura provenită din interiorul planetei ar putea interacționa cu depozitele de gheață sau cu apa existentă în subteran, generând medii hidrotermale.
Pe Pământ, astfel de medii pot susține comunități microbiene chiar și în condiții extreme. Unele microorganisme supraviețuiesc fără lumina Soarelui, folosind energia rezultată din reacții chimice. Un mecanism asemănător ar putea fi posibil, cel puțin teoretic, și pe Marte.
Descoperirea completează cercetările anterioare despre posibilele rețele de magmă ascunse sub suprafața marțiană. Tot mai multe observații sugerează că evoluția geologică a Planetei Roșii ar putea fi mai complexă decât indică imaginea unui deșert înghețat.
Totuși, prezența unei surse de căldură nu înseamnă automat existența vieții. Pentru ca microorganismele să supraviețuiască, ar fi necesare și alte condiții, precum disponibilitatea apei lichide, a substanțelor chimice potrivite și a unui mediu relativ stabil.
De ce ar putea schimba această descoperire viitoarele misiuni spațiale
Până în prezent, explorarea planetei Marte s-a concentrat în mare măsură asupra identificării urmelor de apă din trecut, analizării rocilor și căutării unor posibile dovezi ale vieții antice. Confirmarea unei activități geologice actuale ar putea modifica prioritățile cercetătorilor.
Zonele în care căldura internă interacționează cu gheața subterană ar deveni ținte deosebit de interesante pentru viitoarele misiuni. Instrumentele capabile să analizeze gazele atmosferice, structura scoarței și eventualele depozite de apă ar putea ajuta la verificarea ipotezei.
În plus, dacă planeta este încă activă geologic, oamenii de știință vor trebui să reevalueze cât de rapid s-a răcit interiorul marțian și ce cantitate de energie mai păstrează acesta după miliarde de ani de evoluție.
Pentru moment, misterul rămâne deschis. Marte nu a oferit dovezi că ar găzdui viață, dar noua descoperire sugerează că planeta ar putea fi mai dinamică decât părea. Iar dacă sub suprafața sa există încă surse de căldură și apă, căutarea vieții extraterestre ar putea intra într-o etapă nouă.