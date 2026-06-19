Surpriză uriașă într-un meteorit de pe Marte: oamenii de știință au găsit un mineral care nu mai fusese detectat în mostre marțiene
Un meteorit provenit de pe Marte le-a oferit cercetătorilor o descoperire neașteptată: în interiorul unei mici bucăți de rocă au fost identificate câteva granule de granat, un mineral care nu mai fusese găsit până acum într-o mostră marțiană. Deși este vorba despre particule extrem de mici, descoperirea ridică întrebări importante despre trecutul geologic al Planetei Roșii și despre procesele care ar fi putut avea loc acolo în urmă cu milioane sau chiar miliarde de ani.
Meteoritul analizat, numit NWA 8171, se află în colecția Royal Ontario Museum și este deja considerat un obiect de mare interes pentru oamenii de știință. Acesta este format din brecie bazaltică, un tip de rocă apărut atunci când magma se răcește și se solidifică în jurul altor fragmente minerale. Practic, meteoritul funcționează ca o capsulă geologică, în care sunt păstrate indicii despre vulcanism, impacturi și transformări chimice din istoria lui Marte, spun oamenii de știință.
Mineralul care nu ar fi trebuit să fie acolo
Pe Pământ, granatul este asociat adesea cu roci formate în condiții intense de temperatură, presiune sau transformare chimică. Tocmai de aceea, apariția lui într-un meteorit marțian este atât de importantă. Până acum, cercetătorii nu identificaseră pe Marte condițiile potrivite pentru formarea acestui mineral, ceea ce face descoperirea cu atât mai surprinzătoare.
Când ne gândim la granat, imaginea clasică este cea a unei pietre prețioase roșii, cu o culoare intensă. În cazul meteoritului marțian, însă, lucrurile arată diferit. Mineralul identificat este andradit, o formă de granat bogată în fier, care poate avea o nuanță gălbuie-verzuie sau măslinie. Din acest motiv, cercetătorii aproape că au ratat descoperirea, pentru că mineralul seamănă cu alte componente comune din meteoriți.
Inițial, fragmentul analizat părea să conțină piroxen, un mineral mult mai obișnuit. Chimia neobișnuită a probei i-a determinat însă pe specialiști să facă analize suplimentare. Acestea au confirmat că era vorba, de fapt, despre granat. Granulele au fost găsite într-un fragment minuscul, de aproximativ 0,8 pe 0,5 milimetri, mai mic decât o sămânță de mac.
Dimensiunea redusă a probei nu diminuează importanța descoperirii. Dimpotrivă, tocmai astfel de detalii pot schimba felul în care este înțeleasă evoluția geologică a unei planete. Un mineral rar într-un loc neașteptat poate indica procese care nu au fost luate în calcul până acum.
Ce poate spune granatul despre trecutul lui Marte
Granatele sunt valoroase pentru geologi deoarece păstrează foarte bine informații despre condițiile în care s-au format. Ele pot conserva indicii despre temperatură, presiune, compoziția chimică a mediului și chiar despre perioada în care au avut loc anumite transformări. Din acest motiv, descoperirea andraditului într-o mostră marțiană poate deveni o piesă importantă în reconstituirea istoriei Planetei Roșii.
Cercetătorii nu știu încă exact cum s-a format granatul din NWA 8171. Una dintre ipoteze este că mineralul a apărut pe Marte în urma unor procese metamorfice. Pe Pământ, metamorfismul transformă roci vulcanice sau sedimentare atunci când acestea sunt expuse la temperaturi mari, presiune ridicată sau fluide fierbinți.
Pe Marte, astfel de condiții ar fi putut fi generate de impactul unui meteorit asupra suprafeței, de ascensiunea magmei în scoarța marțiană sau de o combinație între cele două. Un impact violent poate produce local căldură și presiune uriașe, suficiente pentru a transforma mineralele existente în unele noi. În același timp, activitatea magmatică ar putea crea medii chimice neobișnuite, capabile să ducă la formarea granatului.
O altă posibilitate, pe care cercetătorii nu o exclud încă, este ca mineralul să nu se fi format pe Marte. Deoarece NWA 8171 este o brecie, adică o rocă alcătuită din mai multe fragmente, există șansa ca unul dintre aceste fragmente să fi avut o origine diferită și să fi ajuns pe Marte înainte de a fi inclus în roca finală.
Întrebarea-cheie: granatul s-a format pe Marte sau a ajuns acolo din altă parte?
Pentru a lămuri originea mineralului, cercetătorii vor analiza raporturile izotopice din granat. Dacă acestea seamănă cu cele din alte minerale marțiene, atunci va fi un indiciu puternic că granatul s-a format chiar pe Marte. Dacă diferențele sunt mari, scenariul unei origini externe va deveni mai plauzibil.
Această etapă este esențială, pentru că răspunsul poate schimba felul în care oamenii de știință privesc geologia marțiană. Dacă granatul s-a format pe Marte, atunci planeta a avut condiții mai variate și mai complexe decât se credea. Asta ar putea însemna existența unor procese de alterare chimică, impacturi sau episoade magmatice capabile să creeze minerale considerate până acum improbabile în mostrele marțiene.
Meteoritul NWA 8171 devine astfel mai mult decât o simplă rocă venită din spațiu. El este o arhivă a unor procese vechi, care pot dezvălui cum s-a transformat Marte de-a lungul timpului. Fiecare fragment mineral din interiorul său poate conține o informație despre căldură, presiune, fluide, impacturi sau vulcanism.
Descoperirea nu oferă încă toate răspunsurile, dar deschide o nouă direcție de cercetare. Marte continuă să surprindă, nu doar prin imaginile trimise de roverele de pe suprafață, ci și prin meteoriții care ajung pe Pământ. Iar câteva granule minuscule de granat ar putea deveni cheia pentru a înțelege un capitol necunoscut din istoria Planetei Roșii.