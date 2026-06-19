Surpriză uriașă într-un meteorit de pe Marte: oamenii de știință au găsit un mineral care nu mai fusese detectat în mostre marțiene

Mineralul care nu ar fi trebuit să fie acolo

Pe Pământ, granatul este asociat adesea cu roci formate în condiții intense de temperatură, presiune sau transformare chimică. Tocmai de aceea, apariția lui într-un meteorit marțian este atât de importantă. Până acum, cercetătorii nu identificaseră pe Marte condițiile potrivite pentru formarea acestui mineral, ceea ce face descoperirea cu atât mai surprinzătoare.

Când ne gândim la granat, imaginea clasică este cea a unei pietre prețioase roșii, cu o culoare intensă. În cazul meteoritului marțian, însă, lucrurile arată diferit. Mineralul identificat este andradit, o formă de granat bogată în fier, care poate avea o nuanță gălbuie-verzuie sau măslinie. Din acest motiv, cercetătorii aproape că au ratat descoperirea, pentru că mineralul seamănă cu alte componente comune din meteoriți.

Inițial, fragmentul analizat părea să conțină piroxen, un mineral mult mai obișnuit. Chimia neobișnuită a probei i-a determinat însă pe specialiști să facă analize suplimentare. Acestea au confirmat că era vorba, de fapt, despre granat. Granulele au fost găsite într-un fragment minuscul, de aproximativ 0,8 pe 0,5 milimetri, mai mic decât o sămânță de mac.

Dimensiunea redusă a probei nu diminuează importanța descoperirii. Dimpotrivă, tocmai astfel de detalii pot schimba felul în care este înțeleasă evoluția geologică a unei planete. Un mineral rar într-un loc neașteptat poate indica procese care nu au fost luate în calcul până acum.

Ce poate spune granatul despre trecutul lui Marte

Granatele sunt valoroase pentru geologi deoarece păstrează foarte bine informații despre condițiile în care s-au format. Ele pot conserva indicii despre temperatură, presiune, compoziția chimică a mediului și chiar despre perioada în care au avut loc anumite transformări. Din acest motiv, descoperirea andraditului într-o mostră marțiană poate deveni o piesă importantă în reconstituirea istoriei Planetei Roșii.

Cercetătorii nu știu încă exact cum s-a format granatul din NWA 8171. Una dintre ipoteze este că mineralul a apărut pe Marte în urma unor procese metamorfice. Pe Pământ, metamorfismul transformă roci vulcanice sau sedimentare atunci când acestea sunt expuse la temperaturi mari, presiune ridicată sau fluide fierbinți.

Pe Marte, astfel de condiții ar fi putut fi generate de impactul unui meteorit asupra suprafeței, de ascensiunea magmei în scoarța marțiană sau de o combinație între cele două. Un impact violent poate produce local căldură și presiune uriașe, suficiente pentru a transforma mineralele existente în unele noi. În același timp, activitatea magmatică ar putea crea medii chimice neobișnuite, capabile să ducă la formarea granatului.