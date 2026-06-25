Marte ascunde încă un indiciu despre viață? Roverul Perseverance a găsit carbon organic complex în roci vechi de miliarde de ani

Carbonul găsit de Perseverance poate avea două explicații

Roverul a făcut descoperirea în rocile argiloase din formațiunea Bright Angel, aflată în Neretva Vallis, un vechi canal prin care apa curgea spre craterul Jezero cu miliarde de ani în urmă. Astăzi, zona este aridă, rece și expusă radiațiilor dure de pe Marte. În trecut, însă, ar fi putut fi un mediu cu apă lichidă, sedimente și condiții favorabile pentru viață microbiană.

Instrumentul SHERLOC de la bordul roverului a analizat rocile cu un laser ultraviolet și a detectat carbon organic macromolecular, prescurtat MMC. Este vorba despre un tip de carbon complex, alcătuit din molecule mari, care poate fi asociat cu materie organică. Pe Pământ, asemenea materiale se găsesc inclusiv în resturi biologice fosilizate, în depuneri organice și în structuri formate de comunități microbiene.

Aici apare însă partea esențială. „Organic” nu înseamnă automat „produs de viață”. Carbonul macromolecular poate apărea și prin reacții dintre roci și apă, prin transformări chimice care au loc la temperaturi joase sau poate fi adus pe Marte de meteoriți. Cercetătorii încearcă acum să stabilească dacă structura, distribuția și asocierea acestui carbon cu anumite minerale indică un proces biologic sau unul complet abiotic.

Perseverance a observat carbonul în două roci diferite, inclusiv în celebra Cheyava Falls. Aceasta este una dintre pietrele care au atras atenția comunității științifice încă din 2024, după ce roverul a găsit pe suprafața ei pete și noduli cu aspect neobișnuit. Unele dintre aceste structuri seamănă cu urmele care pot apărea pe Pământ în roci influențate de microorganisme.

De ce craterul Jezero rămâne cel mai promițător loc de pe Marte

Craterul Jezero nu a fost ales întâmplător drept loc de aterizare pentru Perseverance. Regiunea păstrează urmele unui lac antic și ale unei delte formate în urmă cu miliarde de ani, într-o perioadă în care Marte era probabil mai umedă și mai prietenoasă decât planeta prăfuită pe care o vedem astăzi.

Sedimentele depuse în astfel de medii sunt extrem de importante pentru astrobiologie. Pe Pământ, lacurile, râurile și deltele pot păstra în straturile lor minerale, urme chimice și structuri care rezistă mult după dispariția organismelor. Dacă Marte a avut vreodată forme simple de viață, craterul Jezero este unul dintre locurile unde semnătura lor ar fi avut cele mai mari șanse să fie conservată.

Noua detecție este cu atât mai importantă deoarece roverul Curiosity găsise anterior materie organică în craterul Gale, la peste 3.000 de kilometri depărtare de Jezero. Faptul că materiale cu carbon organic au fost identificate în mai multe regiuni ale planetei sugerează că disponibilitatea acestui ingredient esențial ar fi putut fi mai răspândită decât se credea.