Marte ascunde încă un indiciu despre viață? Roverul Perseverance a găsit carbon organic complex în roci vechi de miliarde de ani
Marte tocmai a oferit oamenilor de știință un nou motiv să privească atent spre craterul Jezero, conform NASA. Roverul Perseverance al NASA a detectat molecule complexe de carbon în roci care au stat cândva pe fundul unui curs de apă, într-o zonă unde existau deja indicii ce aminteau de urmele lăsate de microorganisme pe Terra.
Descoperirea nu este dovada că viața a existat pe Planeta Roșie. Este însă unul dintre cele mai interesante semnale adunate până acum de misiunea NASA, pentru că materialul identificat poate apărea atât în urma unor procese biologice, cât și prin reacții geologice. Cu alte cuvinte, Perseverance a găsit piese importante din puzzle, dar nu are încă instrumentele necesare pentru a spune cine le-a pus acolo.
Carbonul găsit de Perseverance poate avea două explicații
Roverul a făcut descoperirea în rocile argiloase din formațiunea Bright Angel, aflată în Neretva Vallis, un vechi canal prin care apa curgea spre craterul Jezero cu miliarde de ani în urmă. Astăzi, zona este aridă, rece și expusă radiațiilor dure de pe Marte. În trecut, însă, ar fi putut fi un mediu cu apă lichidă, sedimente și condiții favorabile pentru viață microbiană.
Instrumentul SHERLOC de la bordul roverului a analizat rocile cu un laser ultraviolet și a detectat carbon organic macromolecular, prescurtat MMC. Este vorba despre un tip de carbon complex, alcătuit din molecule mari, care poate fi asociat cu materie organică. Pe Pământ, asemenea materiale se găsesc inclusiv în resturi biologice fosilizate, în depuneri organice și în structuri formate de comunități microbiene.
Aici apare însă partea esențială. „Organic” nu înseamnă automat „produs de viață”. Carbonul macromolecular poate apărea și prin reacții dintre roci și apă, prin transformări chimice care au loc la temperaturi joase sau poate fi adus pe Marte de meteoriți. Cercetătorii încearcă acum să stabilească dacă structura, distribuția și asocierea acestui carbon cu anumite minerale indică un proces biologic sau unul complet abiotic.
Perseverance a observat carbonul în două roci diferite, inclusiv în celebra Cheyava Falls. Aceasta este una dintre pietrele care au atras atenția comunității științifice încă din 2024, după ce roverul a găsit pe suprafața ei pete și noduli cu aspect neobișnuit. Unele dintre aceste structuri seamănă cu urmele care pot apărea pe Pământ în roci influențate de microorganisme.
De ce craterul Jezero rămâne cel mai promițător loc de pe Marte
Craterul Jezero nu a fost ales întâmplător drept loc de aterizare pentru Perseverance. Regiunea păstrează urmele unui lac antic și ale unei delte formate în urmă cu miliarde de ani, într-o perioadă în care Marte era probabil mai umedă și mai prietenoasă decât planeta prăfuită pe care o vedem astăzi.
Sedimentele depuse în astfel de medii sunt extrem de importante pentru astrobiologie. Pe Pământ, lacurile, râurile și deltele pot păstra în straturile lor minerale, urme chimice și structuri care rezistă mult după dispariția organismelor. Dacă Marte a avut vreodată forme simple de viață, craterul Jezero este unul dintre locurile unde semnătura lor ar fi avut cele mai mari șanse să fie conservată.
Noua detecție este cu atât mai importantă deoarece roverul Curiosity găsise anterior materie organică în craterul Gale, la peste 3.000 de kilometri depărtare de Jezero. Faptul că materiale cu carbon organic au fost identificate în mai multe regiuni ale planetei sugerează că disponibilitatea acestui ingredient esențial ar fi putut fi mai răspândită decât se credea.
Asta nu transformă Marte într-o fostă planetă vie, dar întărește ideea că avea o chimie capabilă să susțină procese complexe. Carbonul, apa și mineralele nu sunt suficiente pentru a demonstra viața, însă reprezintă baza unei povești care devine tot mai interesantă cu fiecare analiză transmisă de rover spre Pământ.
De ce răspunsul final nu poate veni încă de pe Marte
Perseverance este un laborator mobil impresionant, însă are limite inevitabile. Instrumentele sale sunt proiectate să caute roci promițătoare, să măsoare compoziția lor chimică și să identifice potențiale biosemnături. Nu pot face însă toate testele minuțioase de care ar fi nevoie pentru a separa fără dubiu o origine biologică de una geologică.
Pentru acest răspuns, probele ar trebui analizate în laboratoare de pe Pământ, cu echipamente mult mai precise decât poate transporta un rover. Cercetătorii ar putea studia izotopii de carbon, structura moleculară a materiei organice, distribuția mineralelor și relația dintre diferitele straturi ale rocii. Tocmai astfel de analize pot arăta dacă materialul a fost produs de microbi sau de procese chimice nebiologice.
Perseverance a colectat deja o probă din zona Cheyava Falls, numită Sapphire Canyon. Aceasta ar putea deveni una dintre cele mai valoroase mostre marțiene trimise vreodată spre Pământ, dacă misiunea de returnare a probelor va ajunge să fie pusă în practică.
NASA și ESA lucrează de mai mulți ani la conceptul Mars Sample Return, un proiect extrem de complex care ar presupune recuperarea tuburilor lăsate de Perseverance, lansarea lor de pe suprafața planetei Marte și transportarea lor înapoi pe Terra. Calendarul și arhitectura misiunii sunt încă în revizuire, iar costurile uriașe au transformat proiectul într-o provocare tehnică și financiară majoră.
Un mister mai mare decât o simplă moleculă
Descoperirea din Bright Angel nu oferă încă răspunsul pe care omenirea îl caută de generații: a existat viață pe Marte? Dar ridică standardul pentru toate cercetările care vor urma. Carbonul organic complex găsit în roci formate într-un mediu cu apă, alături de noduli și minerale neobișnuite, merită investigat până la capăt.
Este posibil ca Marte să fi avut doar chimie interesantă, capabilă să producă molecule sofisticate fără niciun ajutor biologic. Este posibil și ca planeta să fi adăpostit cândva microorganisme, iar urmele lor să fie încă ascunse în sedimentele vechi ale craterului Jezero.
Deocamdată, Perseverance face ceea ce a fost trimis să facă: găsește locurile unde întrebarea devine suficient de serioasă încât să nu mai poată fi ignorată. Iar roca Cheyava Falls ar putea rămâne una dintre cele mai importante pietre studiate vreodată în căutarea vieții dincolo de Pământ.