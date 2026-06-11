Încărcarea electrică de 5 minute care poate face Tesla să pară lentă și scumpă. Lovitura pregătită de BYD în Europa
BYD intră într-o nouă etapă a războiului electric cu o tehnologie care atacă una dintre cele mai mari probleme ale mașinilor pe baterii: timpul de încărcare. Constructorul chinez a pornit în Marea Britanie prima stație Flash Charging, la doar câteva zile după activarea primului astfel de încărcător din Germania, iar cifrele anunțate sunt suficient de spectaculoase încât să pună presiune directă pe Tesla și pe restul industriei.
Noua rețea BYD promite o putere maximă de 1.500 kW, de trei ori mai mare decât cea a celor mai rapide Superchargere Tesla V4, care ajung la aproximativ 500 kW. Diferența nu este doar una tehnică, bună de pus într-un comunicat de presă. În practică, BYD vrea să transforme încărcarea unei mașini electrice într-o experiență apropiată de oprirea la benzinărie: câteva minute, cost predictibil și fără senzația că pierzi timp doar pentru că ai ales un vehicul electric, conform presei străine.
BYD vrea să reducă încărcarea electrică la timpul unei opriri la benzinărie
Primul mare argument al tehnologiei Flash Charging este viteza. Pentru vehiculele compatibile, BYD vorbește despre o încărcare de la 10% la 70% în cinci minute și până la 97% în doar nouă minute. Este genul de promisiune care poate schimba percepția publicului asupra mașinilor electrice, mai ales în rândul șoferilor care încă se tem de autonomia limitată sau de opririle lungi pe traseu.
Deocamdată, aceste performanțe sunt rezervate modelelor construite pe tehnologia BYD de ultimă generație, cu a doua generație de baterii Blade. În Europa, printre primele modele vizate se află Denza Z9 GT, un automobil premium prin care BYD încearcă să își arate forța tehnologică, nu doar capacitatea de a produce mașini electrice mai ieftine decât rivalii occidentali.
Comparația cu Tesla este inevitabilă. Rețeaua Supercharger a fost ani la rând unul dintre cele mai mari avantaje ale companiei americane, iar faptul că Tesla a reușit să construiască un ecosistem de încărcare rapidă, fiabil și extins a contat enorm în succesul său global. BYD pare să atace acum exact această zonă, dar cu o strategie agresivă: putere mai mare, prețuri competitive și extindere rapidă în Europa.
Prețul este un alt element-cheie. În Marea Britanie, BYD ar viza un tarif de aproximativ 50 de pence pe kWh, adică în jur de 0,67 dolari. Mai important, compania ia în calcul tarife preferențiale pentru clienții proprii, iar primii cumpărători ai modelului Denza Z9 GT ar urma să primească 18 luni de încărcare Flash gratuită.
Planul european care poate pune presiune pe toată industria
BYD nu vrea să se oprească la câteva stații demonstrative. Compania are în plan 300 de încărcătoare Flash în Marea Britanie și 3.000 în Europa până la finalul anului 2027. Ținta este ca acestea să fie amplasate la aproximativ 50 de kilometri distanță unele de altele pe rutele principale, astfel încât șoferii să nu mai simtă anxietatea autonomiei în deplasările lungi.
Constructorul chinez poartă deja discuții cu lanțuri de supermarketuri și retaileri pentru instalarea încărcătoarelor în parcări, o strategie care poate accelera extinderea. În plus, aproximativ 30–40 de dealeri BYD din Marea Britanie ar avea deja conexiunile la rețea necesare pentru a găzdui astfel de stații, ceea ce reduce o parte din obstacolele logistice.
Chiar și așa, provocarea rămâne uriașă. Europa are deja sute de mii de încărcătoare rapide DC, iar BYD trebuie să recupereze mult teren pentru a deveni o forță reală în infrastructură. Totuși, compania nu pornește de la zero într-un vid comercial. BYD este deja un gigant al industriei electrice, cu vânzări puternice, tehnologie proprie pentru baterii și o ambiție globală tot mai evidentă.
Pentru Statele Unite, tehnologia Flash Charging rămâne mai degrabă un semnal de avertizare decât o realitate imediată, deoarece BYD nu are aceeași prezență pe piața americană. Totuși, comparația este relevantă: unele dintre cele mai rapide mașini electrice vândute acolo acceptă în jur de 300 kW, ceea ce înseamnă încărcări de 10–80% în 20–30 de minute. BYD promite să reducă acest timp la o fracțiune.
Dacă rețeaua se dezvoltă conform planului, Flash Charging ar putea deveni una dintre cele mai importante arme ale BYD în Europa. Nu este vorba doar despre încărcătoare mai rapide, ci despre o schimbare de mesaj: mașina electrică nu trebuie să fie mai complicată decât una pe benzină. Iar dacă BYD reușește să combine viteza, prețul și disponibilitatea, Tesla ar putea descoperi că avantajul său istoric începe să se subțieze.