Încărcarea electrică de 5 minute care poate face Tesla să pară lentă și scumpă. Lovitura pregătită de BYD în Europa

BYD vrea să reducă încărcarea electrică la timpul unei opriri la benzinărie

Primul mare argument al tehnologiei Flash Charging este viteza. Pentru vehiculele compatibile, BYD vorbește despre o încărcare de la 10% la 70% în cinci minute și până la 97% în doar nouă minute. Este genul de promisiune care poate schimba percepția publicului asupra mașinilor electrice, mai ales în rândul șoferilor care încă se tem de autonomia limitată sau de opririle lungi pe traseu.

Deocamdată, aceste performanțe sunt rezervate modelelor construite pe tehnologia BYD de ultimă generație, cu a doua generație de baterii Blade. În Europa, printre primele modele vizate se află Denza Z9 GT, un automobil premium prin care BYD încearcă să își arate forța tehnologică, nu doar capacitatea de a produce mașini electrice mai ieftine decât rivalii occidentali.

Comparația cu Tesla este inevitabilă. Rețeaua Supercharger a fost ani la rând unul dintre cele mai mari avantaje ale companiei americane, iar faptul că Tesla a reușit să construiască un ecosistem de încărcare rapidă, fiabil și extins a contat enorm în succesul său global. BYD pare să atace acum exact această zonă, dar cu o strategie agresivă: putere mai mare, prețuri competitive și extindere rapidă în Europa.

Prețul este un alt element-cheie. În Marea Britanie, BYD ar viza un tarif de aproximativ 50 de pence pe kWh, adică în jur de 0,67 dolari. Mai important, compania ia în calcul tarife preferențiale pentru clienții proprii, iar primii cumpărători ai modelului Denza Z9 GT ar urma să primească 18 luni de încărcare Flash gratuită.

Planul european care poate pune presiune pe toată industria

BYD nu vrea să se oprească la câteva stații demonstrative. Compania are în plan 300 de încărcătoare Flash în Marea Britanie și 3.000 în Europa până la finalul anului 2027. Ținta este ca acestea să fie amplasate la aproximativ 50 de kilometri distanță unele de altele pe rutele principale, astfel încât șoferii să nu mai simtă anxietatea autonomiei în deplasările lungi.

Constructorul chinez poartă deja discuții cu lanțuri de supermarketuri și retaileri pentru instalarea încărcătoarelor în parcări, o strategie care poate accelera extinderea. În plus, aproximativ 30–40 de dealeri BYD din Marea Britanie ar avea deja conexiunile la rețea necesare pentru a găzdui astfel de stații, ceea ce reduce o parte din obstacolele logistice.

Chiar și așa, provocarea rămâne uriașă. Europa are deja sute de mii de încărcătoare rapide DC, iar BYD trebuie să recupereze mult teren pentru a deveni o forță reală în infrastructură. Totuși, compania nu pornește de la zero într-un vid comercial. BYD este deja un gigant al industriei electrice, cu vânzări puternice, tehnologie proprie pentru baterii și o ambiție globală tot mai evidentă.