Turiștii români au ales cea mai dezamăgitoare plajă din Thassos. Prețurile și accesul, principalele reproșuri
Thassos rămâne una dintre cele mai iubite destinații de vacanță ale românilor, însă nu toate plajele insulei reușesc să lase o impresie bună. Într-o discuție recentă de pe un grup dedicat vacanțelor în Thassos, un turist a întrebat simplu: „Care plaje din Thassos nu merită din cauza drumului sau a distanței de mers pe jos până la plajă?”. Răspunsurile au venit imediat, iar un nume s-a repetat mai mult decât oricare altul: Marble Beach. Deși este una dintre cele mai fotografiate plaje ale insulei, mulți români spun că experiența de la fața locului nu se ridică întotdeauna la nivelul imaginilor de pe internet.
Principala dezamăgire pentru mulți turiști
Cele mai multe comentarii au vizat drumul până la Marble Beach, despre care turiștii spun că este dificil, prăfuit și incomod. Un român a rezumat foarte direct experiența sa: „Marble Beach. O porcărie, cu un drum oribil.”
Alții au explicat mai detaliat ce i-a deranjat.
„Marble Beach este superbă doar până în jurul orei 10. După ce încep să sosească vapoarele cu turiști, apa devine foarte tulbure. Nu mi-a venit să cred cât de mare este diferența.”
Pentru mulți, problema nu este doar drumul, ci și aglomerația care apare încă de dimineață.
Prețurile, un alt motiv de nemulțumire
Pe lângă accesul dificil, mai mulți turiști au criticat costurile practicate pe plajă. De exemplu, un utilizator a scris:
„Marble Beach are drum forestier, iar dacă nu ajungi înainte de ora 10 găsești foarte multă aglomerație. Totul este scump, iar mâncarea se rezumă la câteva sandwich-uri, așa că este mai bine să veniți cu ceva de acasă.”
Un alt turist spune că experiența nu justifică prețul șezlongurilor.
„Apa era tulbure, iar pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 50 de euro. La plecare a trebuit să spăl și mașina din cauza prafului.”
Mai multe persoane au remarcat și faptul că parcarea este amenajată într-o zonă fără umbră, ceea ce face ca autoturismele să rămână ore întregi în soare.
Nu doar Marble Beach a fost criticată
Discuția a inclus și alte locuri de pe insulă. Despre Giola, celebra piscină naturală săpată în stâncă, un turist a spus:
„Trebuie să cobori destul de mult pe jos, iar vara este foarte cald din cauza stâncilor încinse. Pentru două-trei fotografii, eu nu cred că merită efortul.”
Nici Paradise Beach nu a scăpat de comentarii.
„Paradise Beach era plină de gălăgie și de oameni care nu respectau liniștea celorlalți turiști”, a scris unul dintre participanții la discuție.
Au existat și critici la adresa unei plaje din zona Skala Potamia.
„Am ajuns în jurul orei 11 și nu mai aveai loc nici să arunci un ac. În plus, prețurile mi s-au părut exagerate: la primul rând de șezlonguri consumul minim era de 50 de euro de persoană, iar în spate de 35 de euro. La intrare îți verificau geanta și nu aveai voie să intri decât cu prosopul.”
În aceeași discuție au fost recomandate mai multe plaje considerate mai liniștite și cu un raport mai bun între preț și experiență. Printre cele mai apreciate s-au numărat Psili Ammos, Golden Beach, Pefkari Beach, Skala și Karnagio Beach, turiștii spunând că oferă acces mai ușor, servicii bune și un peisaj spectaculos.
De ce Marble Beach rămâne totuși una dintre cele mai populare plaje
Chiar dacă a fost cea mai criticată în această discuție, Marble Beach continuă să fie una dintre atracțiile emblematice ale insulei Thassos. Plaja este renumită pentru pietricelele albe din marmură, care dau apei o culoare turcoaz spectaculoasă și creează un peisaj greu de întâlnit în alte locuri din Grecia.
Mulți turiști spun că experiența poate fi complet diferită dacă ajungi foarte devreme, înainte de sosirea bărcilor cu excursioniști. În primele ore ale dimineții apa este, de regulă, limpede, iar plaja este mult mai puțin aglomerată. Cei care aleg să o viziteze sunt sfătuiți să plece din timp, să ia în calcul drumul forestier neasfaltat și să verifice dinainte condițiile de acces și costurile pentru șezlonguri, astfel încât să evite surprizele neplăcute.