Turiștii români au ales cea mai dezamăgitoare plajă din Thassos. Prețurile și accesul, principalele reproșuri

Alții au explicat mai detaliat ce i-a deranjat.

„Marble Beach este superbă doar până în jurul orei 10. După ce încep să sosească vapoarele cu turiști, apa devine foarte tulbure. Nu mi-a venit să cred cât de mare este diferența.”

Pentru mulți, problema nu este doar drumul, ci și aglomerația care apare încă de dimineață.

Prețurile, un alt motiv de nemulțumire

Pe lângă accesul dificil, mai mulți turiști au criticat costurile practicate pe plajă. De exemplu, un utilizator a scris:

„Marble Beach are drum forestier, iar dacă nu ajungi înainte de ora 10 găsești foarte multă aglomerație. Totul este scump, iar mâncarea se rezumă la câteva sandwich-uri, așa că este mai bine să veniți cu ceva de acasă.”

Un alt turist spune că experiența nu justifică prețul șezlongurilor.

„Apa era tulbure, iar pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 50 de euro. La plecare a trebuit să spăl și mașina din cauza prafului.”

Mai multe persoane au remarcat și faptul că parcarea este amenajată într-o zonă fără umbră, ceea ce face ca autoturismele să rămână ore întregi în soare.

Nu doar Marble Beach a fost criticată

Discuția a inclus și alte locuri de pe insulă. Despre Giola, celebra piscină naturală săpată în stâncă, un turist a spus:

„Trebuie să cobori destul de mult pe jos, iar vara este foarte cald din cauza stâncilor încinse. Pentru două-trei fotografii, eu nu cred că merită efortul.”

Nici Paradise Beach nu a scăpat de comentarii.