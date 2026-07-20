Siguranța bateriilor la mașini electrice: ce înseamnă, de fapt, un incident termic și cum îl previi

Expresia „incident termic” este folosită frecvent pentru orice problemă asociată temperaturii bateriei, deși nu fiecare încălzire anormală se transformă într-un incendiu. Un incident poate începe cu o temperatură prea mare într-o zonă, cu apariția fumului, cu evacuarea unor gaze sau cu degradarea unei celule. Situația cea mai gravă este fuga termică, atunci când o celulă începe să se încălzească necontrolat, iar reacțiile chimice interne generează și mai multă căldură.

Riscul nu poate fi eliminat complet, la fel cum nu poate fi eliminat nici riscul de incendiu al unui rezervor de combustibil, al unei instalații electrice convenționale sau al unui motor supraîncălzit. El poate însă fi redus semnificativ prin proiectare, utilizare corectă, încărcare cu echipamente conforme și intervenție rapidă atunci când apar semne neobișnuite.

Ce este fuga termică și de ce se poate propaga între celule

În timpul utilizării normale, celulele bateriei produc o anumită cantitate de căldură. Accelerările puternice, încărcarea rapidă, temperaturile ridicate din exterior și solicitarea prelungită pot crește această temperatură, dar sistemul de răcire și electronica mașinii încearcă să o mențină într-un interval sigur. Dacă răcirea nu este suficientă, automobilul poate limita puterea de încărcare sau performanța motorului.

Fuga termică apare atunci când o celulă intră într-o reacție autoîntreținută. Pe măsură ce temperatura crește, materialele interne se degradează și eliberează energie suplimentară, ceea ce accelerează reacția. În această etapă, simpla oprire a curentului din exterior nu mai este neapărat suficientă, deoarece căldura este generată în interiorul celulei.

Declanșarea poate avea mai multe cauze. O deformare puternică a bateriei în urma unui accident poate strivi sau perfora celulele, iar componentele interne pot ajunge în contact direct. Un defect de fabricație poate produce un scurtcircuit intern microscopic. Supraîncărcarea, folosirea unui echipament defect, infiltrarea apei, coroziunea sau o reparație necorespunzătoare pot crea, la rândul lor, condiții periculoase.

Celula afectată poate evacua gaze fierbinți și inflamabile. Dacă energia termică ajunge la celulele din jur, procesul se poate propaga de la una la alta. Constructorii încearcă să prevină acest fenomen prin separatoare, materiale izolante, spații de evacuare a gazelor, plăci de răcire și carcase rezistente la foc. Scopul nu este doar împiedicarea defectului inițial, ci și limitarea propagării atunci când acesta apare.

Un incendiu al bateriei poate fi dificil de gestionat deoarece energia nu provine exclusiv din flacăra vizibilă. Chiar dacă focul pare stins, una sau mai multe celule pot continua să se încălzească și pot reaprinde ansamblul după un interval de timp. Din acest motiv, echipele de intervenție monitorizează temperatura și pot menține vehiculul într-o zonă izolată după stingere.