Spania pregătește una dintre cele mai dure măsuri antifumat. Țigările ar putea fi interzise pe terase și pe plaje
Spania este tot mai aproape de adoptarea uneia dintre cele mai ample reforme privind combaterea consumului de tutun din ultimii ani. Guvernul a aprobat un proiect de lege care extinde semnificativ spațiile în care fumatul ar urma să fie interzis și introduce reguli mai stricte pentru produsele din tutun și cele care conțin nicotină. Documentul urmează acum traseul parlamentar, iar înainte de adoptarea formei finale pot fi aduse modificări prin amendamente.
Reforma anti-fumat intră în Parlament și extinde considerabil zonele fără fum
Consiliul de Miniștri din Spania a aprobat marți proiectul de lege care actualizează reglementările aflate în vigoare încă din 2005. Executivul motivează schimbările prin evoluția obiceiurilor de consum și apariția unor produse precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină și narghilelele, care nu erau acoperite în mod suficient de legislația actuală.
Proiectul face parte din Planul cuprinzător pentru prevenirea și controlul consumului de tutun 2024-2027 și este prezentat drept cea mai importantă modificare a legislației anti-fumat din ultimii zece ani. În perioada următoare, textul va fi dezbătut în Cortes Generale, unde parlamentarii vor putea propune amendamente înainte de votul final.
Ministerul Sănătății a transmis că scopul reformei este „să crească numărul de zone fără fumători, să consolideze protecția copiilor și adolescenților și să adapteze legislația la noile produse legate de tutun”.
Totodată, Guvernul susține că noile prevederi sunt necesare pentru eliminarea „lacunelor legale” create de răspândirea rapidă a produselor moderne pe bază de nicotină.
Terasele, plajele și alte spații publice ar putea deveni zone fără fum
Dacă proiectul va fi adoptat, lista spațiilor în care fumatul va fi interzis se va extinde considerabil. Interdicția va viza atât produsele din tutun, cât și țigările electronice utilizate pe terasele barurilor, restaurantelor și altor unități de ospitalitate, pe plajele maritime și fluviale, în piscinele publice, în facilitățile sportive, în parcurile naționale, în vehiculele de serviciu – cu excepția celor folosite exclusiv în scop personal – precum și în locurile unde sunt organizate evenimente publice.
În plus, proiectul introduce zone de protecție cu o rază de 15 metri în jurul intrărilor în clădirile publice, spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, centre culturale, facilități sportive și locuri de joacă pentru copii.
Ministrul Sănătății, Mónica García, a explicat, după ședința Consiliului de Miniștri, motivele acestei extinderi.
„Oricine dorește să bea o cafea sau să se bucure liber de timpul liber la o terasă ar trebui să poată face acest lucru fără ca fumul de la mesele din apropiere să devină parte a meniului”, a declarat aceasta, subliniind că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese anual în Spania, relatează Euronews.
Reguli mai dure pentru minori, țigări electronice și publicitatea produselor din tutun
O altă schimbare importantă este introducerea unei interdicții explicite privind consumul de produse din tutun de către persoanele cu vârsta sub 18 ani. Până în prezent, legislația interzicea doar vânzarea și furnizarea acestor produse către minori, fără a sancționa în mod direct consumul.
Ministerul Sănătății amintește că, potrivit Studiului privind consumul de droguri în învățământul secundar din Spania – Estudios 2025, prevalența fumătorilor zilnici în rândul adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani este de 4,3%, cea mai redusă valoare înregistrată din 1994 până în prezent. Cu toate acestea, consumul de tutun în ultima lună rămâne la un nivel de 15,5% pentru aceeași categorie de vârstă.
Proiectul păstrează și interdicția privind utilizarea pungilor cu nicotină de către minori, chiar dacă aceste produse nu sunt incluse în extinderea zonelor fără fum prevăzută pentru celelalte dispozitive.
În ceea ce privește țigările electronice, reforma stabilește că acestea vor fi tratate identic cu țigările clasice în toate spațiile unde fumatul este interzis. Măsura se aplică dispozitivelor cu sau fără nicotină, produselor pentru fumat din plante, narghilelelor și altor dispozitive care imită actul fumatului.
Noile reguli prevăd și limitarea comercializării acestor produse doar în magazine specializate, care vor trebui să respecte condițiile ce vor fi stabilite ulterior prin ordin al Ministerului Sănătății. Totodată, aceste magazine nu vor mai putea afișa reclame sau postere vizibile din exterior.
Guvernul a eliminat temporar din proiect interdicția privind țigările electronice de unică folosință și introducerea ambalajelor simple pentru pachetele de țigări. Executivul a precizat însă că intenționează să reintroducă aceste măsuri în timpul dezbaterilor parlamentare, pe măsură ce reglementările europene vor avansa.
Publicitatea produselor din tutun și sancțiunile, înăsprite
Proiectul aduce și restricții suplimentare privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a celor conexe. Noile limite se vor aplica tuturor canalelor de comunicare și platformelor, inclusiv internetului, automatelor de vânzare și oricărei forme de promovare, indiferent dacă este directă sau indirectă.
În mediul audiovizual, prezentatorii, colaboratorii și invitații nu vor mai putea apărea fumând sau prezentând produse din tutun ori dispozitive similare în conținutul media. De asemenea, nu vor putea fi afișate mărci, logo-uri sau alte referințe comerciale asociate acestor produse.
Reforma actualizează și sistemul sancțiunilor. Potrivit presei locale, amenzile vor varia între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitatea încălcării prevederilor legale.
Pentru minorii care vor încălca interdicția privind consumul de tutun sau produse conexe, sancțiunile pentru contravențiile minore vor începe de la 200 de euro. Ministerul Sănătății precizează că aceste amenzi vor putea fi înlocuite cu muncă în folosul comunității.
După aprobarea definitivă și publicarea în Monitorul Oficial al Statului, legea va intra în vigoare în termen de 20 de zile. Instituțiile și unitățile vizate vor avea apoi la dispoziție două luni pentru adaptarea semnalizării noilor zone fără fumat.