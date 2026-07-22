Spania pregătește una dintre cele mai dure măsuri antifumat. Țigările ar putea fi interzise pe terase și pe plaje

Proiectul face parte din Planul cuprinzător pentru prevenirea și controlul consumului de tutun 2024-2027 și este prezentat drept cea mai importantă modificare a legislației anti-fumat din ultimii zece ani. În perioada următoare, textul va fi dezbătut în Cortes Generale, unde parlamentarii vor putea propune amendamente înainte de votul final.

Ministerul Sănătății a transmis că scopul reformei este „să crească numărul de zone fără fumători, să consolideze protecția copiilor și adolescenților și să adapteze legislația la noile produse legate de tutun”.

Totodată, Guvernul susține că noile prevederi sunt necesare pentru eliminarea „lacunelor legale” create de răspândirea rapidă a produselor moderne pe bază de nicotină.

Terasele, plajele și alte spații publice ar putea deveni zone fără fum

Dacă proiectul va fi adoptat, lista spațiilor în care fumatul va fi interzis se va extinde considerabil. Interdicția va viza atât produsele din tutun, cât și țigările electronice utilizate pe terasele barurilor, restaurantelor și altor unități de ospitalitate, pe plajele maritime și fluviale, în piscinele publice, în facilitățile sportive, în parcurile naționale, în vehiculele de serviciu – cu excepția celor folosite exclusiv în scop personal – precum și în locurile unde sunt organizate evenimente publice.

În plus, proiectul introduce zone de protecție cu o rază de 15 metri în jurul intrărilor în clădirile publice, spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, centre culturale, facilități sportive și locuri de joacă pentru copii.

Ministrul Sănătății, Mónica García, a explicat, după ședința Consiliului de Miniștri, motivele acestei extinderi.

„Oricine dorește să bea o cafea sau să se bucure liber de timpul liber la o terasă ar trebui să poată face acest lucru fără ca fumul de la mesele din apropiere să devină parte a meniului”, a declarat aceasta, subliniind că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese anual în Spania, relatează Euronews.

Reguli mai dure pentru minori, țigări electronice și publicitatea produselor din tutun

O altă schimbare importantă este introducerea unei interdicții explicite privind consumul de produse din tutun de către persoanele cu vârsta sub 18 ani. Până în prezent, legislația interzicea doar vânzarea și furnizarea acestor produse către minori, fără a sancționa în mod direct consumul.