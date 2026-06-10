Bateriile care pot schimba mașinile electrice ajung mai repede decât credeai: BYD, SAIC și Chery promit peste 1.000 km autonomie
Bateriile solid-state, considerate de ani buni „următorul mare salt” pentru mașinile electrice, par tot mai aproape de șosele. BYD vrea să înceapă producția în loturi limitate în 2027, iar producția de masă ar urma să fie țintită pentru 2030. Primele modele echipate cu această tehnologie ar putea veni de la mărcile premium ale grupului, precum Denza, Yangwang sau Fang Cheng Bao.
Cine aleargă spre bateria solid-state
BYD nu este singurul nume mare din cursă. SAIC, împreună cu Qingtao Energy, testează prototipuri cu baterii all-solid-state și țintește producția de masă în 2027. Compania a vorbit despre densități de peste 400 Wh/kg și autonomii de peste 1.000 km. Changan a anunțat bateria Golden Bell, cu planuri pentru prototipuri până la finalul anului și producție de masă tot în 2027. Chery promite peste 1.500 km autonomie CLTC, iar Dongfeng testează prototipuri care ar putea depăși 1.000 km cu o singură încărcare.
Pentru șoferii din România, cifrele acestea sună aproape prea bine. Un București-Cluj fără oprire serioasă la încărcare, un București-Viena planificat relaxat sau un drum până la mare și înapoi fără emoții ar schimba percepția despre mașinile electrice. Totuși, trebuie păstrată o doză de realism. Autonomiile CLTC folosite frecvent în China sunt mai optimiste decât valorile WLTP europene și mult mai optimiste decât ce vezi iarna, la viteze de autostradă, cu încălzirea pornită.
Diferența tehnică vine din electrolit. Bateriile solid-state înlocuiesc electrolitul lichid cu unul solid. În teorie, asta poate aduce densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă, risc redus de incendiu și durată de viață mai bună. Pentru producători, miza este uriașă: cine controlează bateria controlează prețul, autonomia și atractivitatea mașinii electrice.
De ce ar trebui să conteze pentru români
România este încă o piață în care cumpărătorii se uită atent la preț, autonomie reală și infrastructura de încărcare. Chiar dacă bateriile solid-state vor debuta probabil pe modele scumpe, efectul lor poate ajunge treptat și la mașinile de volum. Așa s-a întâmplat și cu alte tehnologii: apar întâi pe modele premium, apoi coboară spre segmente accesibile.
BYD spune că bateriile pe bază de electroliți sulfurați pot fi mai stabile, pot rezista mai mult și pot permite încărcări mai rapide. Dar chiar BYD transmite prudență. Lian Yubo, șeful științific al grupului, a indicat că tehnologia este într-o fază critică, dar nu complet matură comercial. În plus, compania nu vede solid-state ca înlocuitor imediat pentru bateriile actuale, ci ca tehnologie complementară. Litiu-ion, LFP și sodiu-ion vor continua să aibă roluri importante.
Asta este important pentru cititorul român, fiindcă nu toate promisiunile despre baterii se traduc imediat în mașini mai ieftine. Primele modele solid-state vor fi probabil scumpe, rare și destinate clienților premium. Însă presiunea pusă de BYD, SAIC, Changan, Chery și Dongfeng poate forța întreaga industrie să accelereze.
Dacă aceste baterii livrează ce promit, discuția despre electrice se schimbă. Nu va mai fi doar despre „unde încarc?”, ci despre cât de repede, cât de sigur și la ce preț. Iar pentru România, unde drumurile lungi sunt adesea o combinație de autostradă, național și trafic imprevizibil, o autonomie reală mai mare ar putea conta enorm.