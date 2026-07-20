Camioneta care sperie dieselurile ajunge în Europa: 436 CP, 90 km electric și priză de 6,6 kW

În Regatul Unit, BYD Shark pornește de la echivalentul a aproximativ 55.200 de euro, cu taxele locale incluse. Livrările sunt programate până la finalul anului, iar extinderea pe piețele europene transformă modelul într-un posibil rival pentru Ford Ranger PHEV și pentru pickup-urile diesel tradiționale.

Bateria de 32,2 kWh promite aproximativ 90 km fără benzină

BYD Shark folosește o baterie Blade de 32,2 kWh, o capacitate apropiată de cea întâlnită la unele automobile electrice urbane. Autonomia declarată în regim complet electric este de aproximativ 90 de kilometri, mai mult decât dublul celor circa 43 de kilometri anunțați pentru Ford Ranger PHEV.

Diferența poate fi importantă pentru un utilizator care își încarcă mașina acasă sau la sediul firmei. Drumurile zilnice, deplasările între șantier și depozit ori naveta urbană pot fi realizate fără pornirea motorului pe benzină, cu condiția ca bateria să fie încărcată constant. Dacă mașina este folosită ca un hibrid obișnuit, fără acces la priză, avantajul acumulatorului mare scade considerabil.

Cu rezervorul plin și bateria încărcată, autonomia totală declarată ajunge la aproximativ 674 de kilometri. Motorul termic poate transmite energie către motoarele electrice sau poate încărca bateria, astfel încât sistemul păstrează flexibilitatea necesară pentru drumurile lungi și pentru zonele în care infrastructura de încărcare este rară.

Shark acceptă și încărcare rapidă în curent continuu la 55 kW. Trecerea de la 30% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 21 de minute. Puterea nu impresionează în comparație cu automobilele electrice moderne, dar este neobișnuită pentru un plug-in hybrid, majoritatea modelelor din această categorie fiind limitate la încărcare AC.

Cele două motoare electrice livrează împreună 650 Nm, iar sistemul de tracțiune integrală oferă moduri dedicate pentru nisip, noroi, zăpadă și pietriș. Pentru România, aceste setări pot fi relevante atât în utilizarea profesională, cât și pentru accesul la cabane, terenuri agricole sau zone montane.

Poate alimenta un șantier și tractează 2,5 tone

Una dintre cele mai interesante dotări este funcția Vehicle-to-Load, prin care bateria poate furniza până la 6,6 kW aparatelor externe. Pickup-ul poate alimenta scule electrice, iluminat, un laptop, un frigider, o cafetieră sau alte echipamente folosite pe șantier și în camping.