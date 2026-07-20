Camioneta care sperie dieselurile ajunge în Europa: 436 CP, 90 km electric și priză de 6,6 kW
BYD intră pe piața europeană a pickup-urilor cu un model care încearcă să schimbe regulile unui segment dominat de ani întregi de motoare diesel. Shark nu este complet electric, ci folosește un sistem plug-in hybrid construit în jurul unei baterii neobișnuit de mari, două motoare electrice și un propulsor pe benzină de 1,5 litri.
Rezultatul este un vehicul de aproape 5,5 metri lungime, cu 436 CP, tracțiune integrală și o accelerație de la 0 la 100 km/h în numai 5,7 secunde. Sunt valori mai apropiate de o mașină sport decât de un pickup proiectat să transporte materiale, să tracteze remorci și să circule pe teren dificil.
În Regatul Unit, BYD Shark pornește de la echivalentul a aproximativ 55.200 de euro, cu taxele locale incluse. Livrările sunt programate până la finalul anului, iar extinderea pe piețele europene transformă modelul într-un posibil rival pentru Ford Ranger PHEV și pentru pickup-urile diesel tradiționale.
Bateria de 32,2 kWh promite aproximativ 90 km fără benzină
BYD Shark folosește o baterie Blade de 32,2 kWh, o capacitate apropiată de cea întâlnită la unele automobile electrice urbane. Autonomia declarată în regim complet electric este de aproximativ 90 de kilometri, mai mult decât dublul celor circa 43 de kilometri anunțați pentru Ford Ranger PHEV.
Diferența poate fi importantă pentru un utilizator care își încarcă mașina acasă sau la sediul firmei. Drumurile zilnice, deplasările între șantier și depozit ori naveta urbană pot fi realizate fără pornirea motorului pe benzină, cu condiția ca bateria să fie încărcată constant. Dacă mașina este folosită ca un hibrid obișnuit, fără acces la priză, avantajul acumulatorului mare scade considerabil.
Cu rezervorul plin și bateria încărcată, autonomia totală declarată ajunge la aproximativ 674 de kilometri. Motorul termic poate transmite energie către motoarele electrice sau poate încărca bateria, astfel încât sistemul păstrează flexibilitatea necesară pentru drumurile lungi și pentru zonele în care infrastructura de încărcare este rară.
Shark acceptă și încărcare rapidă în curent continuu la 55 kW. Trecerea de la 30% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 21 de minute. Puterea nu impresionează în comparație cu automobilele electrice moderne, dar este neobișnuită pentru un plug-in hybrid, majoritatea modelelor din această categorie fiind limitate la încărcare AC.
Cele două motoare electrice livrează împreună 650 Nm, iar sistemul de tracțiune integrală oferă moduri dedicate pentru nisip, noroi, zăpadă și pietriș. Pentru România, aceste setări pot fi relevante atât în utilizarea profesională, cât și pentru accesul la cabane, terenuri agricole sau zone montane.
Poate alimenta un șantier și tractează 2,5 tone
Una dintre cele mai interesante dotări este funcția Vehicle-to-Load, prin care bateria poate furniza până la 6,6 kW aparatelor externe. Pickup-ul poate alimenta scule electrice, iluminat, un laptop, un frigider, o cafetieră sau alte echipamente folosite pe șantier și în camping.
Puterea disponibilă este mai mare decât cea oferită de multe mașini electrice cu V2L și se apropie de ceea ce poate livra un generator portabil serios. Pentru firme, avantajul este că energia este disponibilă direct în mașină, fără transportul unui generator separat și fără motor pornit permanent lângă zona de lucru.
Capacitatea de tractare ajunge la 2.500 kg, iar sarcina utilă maximă este de 790 kg. Valorile îl fac potrivit pentru remorci, echipamente, motociclete, utilaje mici și activități profesionale, deși unele pickup-uri diesel pot oferi capacități de tractare mai mari.
Dimensiunile sunt generoase: 5.457 mm lungime, 1.971 mm lățime și 1.925 mm înălțime, cu un ampatament de 3.260 mm. Shark este puțin mai mare decât Ford Ranger și poate fi dificil de manevrat în parcările urbane sau pe străzile înguste din orașele românești.
Interiorul încearcă să se îndepărteze de imaginea utilitară clasică. Șoferul primește un instrumentar digital de 10,25 inchi, un ecran central de 15,6 inchi, conectivitate wireless pentru telefon și un head-up display. Modelul combină astfel capacitatea de lucru a unui pickup cu dotările întâlnite într-un SUV modern.
Rămâne de văzut la ce preț ar putea ajunge într-o eventuală ofertă pentru România. La aproximativ 55.200 de euro, Shark nu este un vehicul ieftin, dar încearcă să compenseze prin performanță, autonomie electrică, încărcare DC și posibilitatea de a funcționa ca sursă mobilă de energie.