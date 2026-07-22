Cât costă benzina și motorina azi, 22 iulie. Carburanții s-au scumpit puternic, explicația din spatele majorărilor

Companie Motorină Motorină Premium Benzină Benzină Premium Petrom 9,49 lei 10,26 lei 8,72 lei 9,20 lei OMV 9,70 lei 10,51 lei 8,93 lei 9,50 lei Rompetrol 9,70 lei 10,51 lei 8,78 lei 9,35 lei MOL 9,65 lei 10,46 lei 8,78 lei 9,39 lei Lukoil 9,65 lei 10,45 lei 8,77 lei 9,40 lei SOCAR 9,64 lei 10,04 lei 8,84 lei 9,49 lei

După această majorare, un șofer care alimentează 50 de litri plătește cu aproximativ 7,5 lei mai mult decât înainte de scumpirea de miercuri.

De ce continuă să crească prețurile

Majorarea nu este întâmplătoare. Principalul motiv îl reprezintă evoluția piețelor internaționale, unde petrolul și carburanții s-au scumpit accelerat în ultimele săptămâni.

Cotația petrolului Brent a urcat la aproximativ 91 de dolari pe baril, iar doar în ultima zi a avansat cu încă 2%. Creșterea vine pe fondul reaprinderii conflictului din Golful Persic și al continuării războiului dintre Rusia și Ucraina, două evenimente care sporesc incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol.

Pentru România contează însă și mai mult evoluția cotațiilor Platt’s Med, folosite de companiile petroliere la stabilirea prețurilor din benzinării. Acestea au crescut mult mai rapid decât petrolul brut, în special în cazul motorinei.

Motorina, cea mai afectată

În numai trei săptămâni, cotația internațională a motorinei a urcat de la mai puțin de 900 de dolari pe tonă la peste 1.250 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 38%. România produce o parte importantă din necesarul de carburanți în rafinăriile interne, însă în cazul motorinei depinde în continuare de importuri. Din acest motiv, orice scumpire de pe piața internațională se reflectă relativ rapid în prețurile afișate la pompă.

Numai în ultima săptămână, cotația motorinei a crescut cu aproximativ 200 de dolari pe tonă, presiunea fiind resimțită de toate companiile de distribuție.

De ce este puțin probabilă o ieftinire

Pe termen scurt, premisele unei scăderi a prețurilor sunt reduse. Pe lângă cotațiile ridicate ale petrolului și carburanților, situația din Marea Neagră s-a deteriorat, după intensificarea atacurilor asupra petrolierelor care transportă țiței. Acest lucru majorează costurile de transport și de asigurare, cheltuieli care ajung, în final, în prețul plătit de consumatori.