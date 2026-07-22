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Cât costă benzina și motorina azi, 22 iulie. Carburanții s-au scumpit puternic, explicația din spatele majorărilor

Cât costă benzina și motorina azi, 22 iulie. Carburanții s-au scumpit puternic, explicația din spatele majorărilor
De ce continuă să crească prețurile la motorină şi benzină (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Șoferii care alimentează începând de miercuri, 22 iulie, plătesc mai mult pentru fiecare litru de carburant. OMV Petrom, liderul pieței de distribuție din România, a majorat atât prețul benzinei, cât și pe cel al motorinei cu 15 bani pe litru, după ce Rompetrol aplicase deja o creștere similară cu o zi înainte. Scumpirea vine într-un context internațional complicat, marcat de tensiuni geopolitice și de creșterea accelerată a cotațiilor petrolului și ale produselor petroliere, ceea ce face ca perspectivele unei ieftiniri în perioada următoare să fie reduse.

Cuprins
  1. Noile prețuri la benzină și motorină
  2. De ce continuă să crească prețurile
  3. Motorina, cea mai afectată
  4. De ce este puțin probabilă o ieftinire

Noile prețuri la benzină și motorină

În București, prețurile diferă ușor de la o companie la alta, însă toate marile lanțuri au ajustat tarifele în sus.

Companie Motorină Motorină Premium Benzină Benzină Premium
Petrom 9,49 lei 10,26 lei 8,72 lei 9,20 lei
OMV 9,70 lei 10,51 lei 8,93 lei 9,50 lei
Rompetrol 9,70 lei 10,51 lei 8,78 lei 9,35 lei
MOL 9,65 lei 10,46 lei 8,78 lei 9,39 lei
Lukoil 9,65 lei 10,45 lei 8,77 lei 9,40 lei
SOCAR 9,64 lei 10,04 lei 8,84 lei 9,49 lei

După această majorare, un șofer care alimentează 50 de litri plătește cu aproximativ 7,5 lei mai mult decât înainte de scumpirea de miercuri.

De ce continuă să crească prețurile

Majorarea nu este întâmplătoare. Principalul motiv îl reprezintă evoluția piețelor internaționale, unde petrolul și carburanții s-au scumpit accelerat în ultimele săptămâni.

Cotația petrolului Brent a urcat la aproximativ 91 de dolari pe baril, iar doar în ultima zi a avansat cu încă 2%. Creșterea vine pe fondul reaprinderii conflictului din Golful Persic și al continuării războiului dintre Rusia și Ucraina, două evenimente care sporesc incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol.

Pentru România contează însă și mai mult evoluția cotațiilor Platt’s Med, folosite de companiile petroliere la stabilirea prețurilor din benzinării. Acestea au crescut mult mai rapid decât petrolul brut, în special în cazul motorinei.

Motorina, cea mai afectată

În numai trei săptămâni, cotația internațională a motorinei a urcat de la mai puțin de 900 de dolari pe tonă la peste 1.250 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 38%. România produce o parte importantă din necesarul de carburanți în rafinăriile interne, însă în cazul motorinei depinde în continuare de importuri. Din acest motiv, orice scumpire de pe piața internațională se reflectă relativ rapid în prețurile afișate la pompă.

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Numai în ultima săptămână, cotația motorinei a crescut cu aproximativ 200 de dolari pe tonă, presiunea fiind resimțită de toate companiile de distribuție.

De ce este puțin probabilă o ieftinire

Pe termen scurt, premisele unei scăderi a prețurilor sunt reduse. Pe lângă cotațiile ridicate ale petrolului și carburanților, situația din Marea Neagră s-a deteriorat, după intensificarea atacurilor asupra petrolierelor care transportă țiței. Acest lucru majorează costurile de transport și de asigurare, cheltuieli care ajung, în final, în prețul plătit de consumatori.

În plus, o veste importantă pentru piața românească este decizia Kazahstanului, principalul furnizor de țiței al României, de a suspenda livrările prin Marea Neagră în urma incidentelor de securitate. O eventuală reducere a fluxului de petrol poate pune presiune suplimentară asupra aprovizionării și poate menține prețurile ridicate.

La toate acestea se adaugă cursul de schimb leu-dolar și nivelul taxelor incluse în prețul carburanților. Atât timp cât petrolul și produsele petroliere continuă să se scumpească pe piețele internaționale, iar tensiunile geopolitice rămân ridicate, este puțin probabil ca șoferii să vadă reduceri importante la pompă în perioada următoare.

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