Audi Q7 2027 vine cu un preț mai mare, dar ar putea deveni cea mai avantajoasă alegere dintre SUV-urile premium germane
Audi a anunțat oficial prețurile pentru noul Q7 2027, iar la prima vedere vestea nu pare încurajatoare. SUV-ul premium pornește de la un preț mai mare decât generația anterioară, însă explicația este simplă: constructorul german a renunțat complet la versiunea cu motor cu patru cilindri și oferă de acum, în standard, un propulsor V6.
Chiar și în aceste condiții, noul Audi Q7 reușește să rămână competitiv în fața principalilor rivali de la BMW și Mercedes-Benz, iar în unele configurații este chiar mai accesibil, scrie Autoblog.
Audi simplifică gama și renunță la motorul cu patru cilindri
Modelul Audi Q7 2027 este disponibil în trei niveluri de echipare după cum urmează:
- Premium – de la 70.900 de dolari;
- Premium Plus – de la 75.300 de dolari;
- Prestige – de la 84.900 de dolari.
Creșterea de preț este semnificativă comparativ cu vechile versiuni de bază, însă Audi explică faptul că acestea utilizau un motor cu patru cilindri, disponibil acum doar în trecut.
Toate versiunile noului Q7 sunt echipate standard cu motorul V6 55 TFSI quattro, aceeași motorizare pe care majoritatea clienților o alegeau și până acum.
Potrivit companiei, aproximativ 70% dintre cumpărători optau deja pentru varianta V6, ceea ce a făcut ca păstrarea unei motorizări mai mici să nu mai fie justificată.
Mai multe dotări standard pentru același concept premium
Audi spune că reorganizarea gamei urmărește simplificarea ofertei și creșterea valorii oferite clienților. Pe lângă motorul V6 inclus în echiparea standard, noul Q7 beneficiază de mai multă tehnologie încă din versiunea de bază și păstrează configurația cu șapte locuri, fără costuri suplimentare.
Constructorul aplică aceeași strategie și altor modele recente din gamă, precum A5 și A6, unde numărul versiunilor disponibile a fost redus, iar lista dotărilor standard a fost extinsă.
Cum se compară noul Audi Q7 cu BMW X5 și Mercedes-Benz GLE
Deși prețul inițial este mai mare decât înainte, Audi Q7 rămâne foarte competitiv în segmentul SUV-urilor premium. În Statele Unite, Mercedes-Benz GLE 450 4Matic pornește de la aproximativ 72.250 de dolari, ceea ce îl face cu peste 1.300 de dolari mai scump decât Audi Q7.
În cazul BMW X5 xDrive40i, diferența este minimă. Modelul BMW începe de la aproximativ 70.600 de dolari, cu doar 300 de dolari sub prețul noului Q7.
Totuși, această comparație este realizată folosind prețurile modelelor BMW și Mercedes pentru anul 2026. Odată cu lansarea versiunilor 2027, este de așteptat ca acestea să devină mai scumpe.
Vorbim despre un avantaj important față de rivali
Pe lângă motorizarea V6 standard, Audi Q7 oferă încă din versiunea de bază trei rânduri de scaune, un element care nu este disponibil în aceeași formă la principalii concurenți.
La Mercedes-Benz GLE, al treilea rând este oferit contra cost, iar noua generație BMW X5 nu va beneficia deloc de această configurație.
În aceste condiții, chiar dacă noul Audi Q7 a devenit mai scump decât predecesorul său, SUV-ul german ar putea reprezenta una dintre cele mai atractive opțiuni din segment pentru cei care caută un model premium cu motor V6 și șapte locuri incluse în echiparea standard.