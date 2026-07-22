Audi Q7 2027 vine cu un preț mai mare, dar ar putea deveni cea mai avantajoasă alegere dintre SUV-urile premium germane

Audi simplifică gama și renunță la motorul cu patru cilindri

Modelul Audi Q7 2027 este disponibil în trei niveluri de echipare după cum urmează:

Premium – de la 70.900 de dolari;

Premium Plus – de la 75.300 de dolari;

Prestige – de la 84.900 de dolari.

Creșterea de preț este semnificativă comparativ cu vechile versiuni de bază, însă Audi explică faptul că acestea utilizau un motor cu patru cilindri, disponibil acum doar în trecut.

Toate versiunile noului Q7 sunt echipate standard cu motorul V6 55 TFSI quattro, aceeași motorizare pe care majoritatea clienților o alegeau și până acum.

Potrivit companiei, aproximativ 70% dintre cumpărători optau deja pentru varianta V6, ceea ce a făcut ca păstrarea unei motorizări mai mici să nu mai fie justificată.

Mai multe dotări standard pentru același concept premium

Audi spune că reorganizarea gamei urmărește simplificarea ofertei și creșterea valorii oferite clienților. Pe lângă motorul V6 inclus în echiparea standard, noul Q7 beneficiază de mai multă tehnologie încă din versiunea de bază și păstrează configurația cu șapte locuri, fără costuri suplimentare.

Constructorul aplică aceeași strategie și altor modele recente din gamă, precum A5 și A6, unde numărul versiunilor disponibile a fost redus, iar lista dotărilor standard a fost extinsă.

Cum se compară noul Audi Q7 cu BMW X5 și Mercedes-Benz GLE

Deși prețul inițial este mai mare decât înainte, Audi Q7 rămâne foarte competitiv în segmentul SUV-urilor premium. În Statele Unite, Mercedes-Benz GLE 450 4Matic pornește de la aproximativ 72.250 de dolari, ceea ce îl face cu peste 1.300 de dolari mai scump decât Audi Q7.