BYD explodează în afara Chinei: peste 160.000 de mașini vândute internațional într-o singură lună

În unele piețe importante, inclusiv Marea Britanie, BYD a depășit Tesla și Kia la vânzările de electrice în perioada analizată de Electrek. Pentru un cititor român, asta contează fiindcă piața auto locală urmează adesea tendințele europene cu întârziere. Ce apare întâi în UK, Germania, Franța sau Olanda ajunge apoi și în ofertele urmărite de clienții din România.

BYD Dolphin Surf pornește în UK de la 18.650 lire, adică aproximativ 21.600 euro. Nu înseamnă automat același preț în România, unde taxele, echipările și strategiile locale pot schimba calculele, dar arată direcția: chinezii vor să atace zona mașinilor accesibile, nu doar segmentul premium.

Dolphin G poate deveni tentația pragmatică

Un model-cheie pentru Europa este Dolphin G DM-i, primul automobil BYD dezvoltat special pentru piețele externe. Este un hatchback plug-in hybrid de 4,16 metri lungime și 1,825 metri lățime, adică apropiat ca dimensiuni de Volkswagen Polo sau Toyota Yaris. Diferența majoră este sistemul Super Hybrid DM-i, care promite o autonomie combinată WLTP de peste 1.000 km.

Pentru România, o astfel de mașină poate fi foarte interesantă. Mulți cumpărători ezită între electrică pură, hibrid clasic și benzină din cauza infrastructurii de încărcare, a drumurilor lungi și a valorii de revânzare. Un PHEV compact, cu autonomie mare și preț estimat sub 20.000 lire, adică aproximativ 23.200 euro, ar putea intra în zona de atenție a celor care se uită azi la hibrizi Toyota, modele Dacia bine echipate sau compacte second-hand din Germania.

BYD aduce în Europa și tehnologiile Blade Battery 2.0 și Flash Charging, începând cu modele mai scumpe precum Denza Z9 GT. În China, cererea pentru unele modele echipate cu noile tehnologii a depășit capacitatea de producție, cu comenzi de peste 100.000 de unități. Asta poate fi și veste bună, și veste proastă: interesul este mare, dar livrările pot întârzia.

Pentru piața românească, miza nu este doar prețul. BYD trebuie să convingă prin service, garanții, disponibilitate de piese și încredere pe termen lung. Dacă reușește, ofensiva chineză poate schimba serios calculele cumpărătorilor. După Dacia Spring, România știe deja că un preț agresiv poate face o electrică vizibilă peste noapte. BYD pare să pregătească următorul nivel: nu doar ieftin, ci și tehnologic ambițios.