BYD explodează în afara Chinei: peste 160.000 de mașini vândute internațional într-o singură lună
BYD a avut o lună mai bună decât se așteptau mulți, iar vestea importantă nu vine doar din China. În mai, constructorul a vândut 383.453 de vehicule electrificate, iar piețele externe au devenit motorul surpriză al creșterii. Pentru prima dată, BYD a trecut de 160.000 de mașini vândute peste hotare într-o singură lună, cu 80% mai mult decât în mai 2025.
Exporturile BYD devin problema Europei
Vânzările BYD din mai au crescut cu aproape 20% față de aprilie. Compania a livrat 198.674 de electrice pure și 178.316 hibride plug-in. În primele cinci luni din 2026, BYD a vândut 616.263 de vehicule în afara Chinei, iar în mai exporturile au reprezentat peste 41% din total. Aceste cifre arată că BYD nu mai este doar un gigant chinezesc, ci un jucător global care începe să pună presiune reală pe Tesla, Kia, Volkswagen și alte mărci cunoscute.
În unele piețe importante, inclusiv Marea Britanie, BYD a depășit Tesla și Kia la vânzările de electrice în perioada analizată de Electrek. Pentru un cititor român, asta contează fiindcă piața auto locală urmează adesea tendințele europene cu întârziere. Ce apare întâi în UK, Germania, Franța sau Olanda ajunge apoi și în ofertele urmărite de clienții din România.
BYD Dolphin Surf pornește în UK de la 18.650 lire, adică aproximativ 21.600 euro. Nu înseamnă automat același preț în România, unde taxele, echipările și strategiile locale pot schimba calculele, dar arată direcția: chinezii vor să atace zona mașinilor accesibile, nu doar segmentul premium.
Dolphin G poate deveni tentația pragmatică
Un model-cheie pentru Europa este Dolphin G DM-i, primul automobil BYD dezvoltat special pentru piețele externe. Este un hatchback plug-in hybrid de 4,16 metri lungime și 1,825 metri lățime, adică apropiat ca dimensiuni de Volkswagen Polo sau Toyota Yaris. Diferența majoră este sistemul Super Hybrid DM-i, care promite o autonomie combinată WLTP de peste 1.000 km.
Pentru România, o astfel de mașină poate fi foarte interesantă. Mulți cumpărători ezită între electrică pură, hibrid clasic și benzină din cauza infrastructurii de încărcare, a drumurilor lungi și a valorii de revânzare. Un PHEV compact, cu autonomie mare și preț estimat sub 20.000 lire, adică aproximativ 23.200 euro, ar putea intra în zona de atenție a celor care se uită azi la hibrizi Toyota, modele Dacia bine echipate sau compacte second-hand din Germania.
BYD aduce în Europa și tehnologiile Blade Battery 2.0 și Flash Charging, începând cu modele mai scumpe precum Denza Z9 GT. În China, cererea pentru unele modele echipate cu noile tehnologii a depășit capacitatea de producție, cu comenzi de peste 100.000 de unități. Asta poate fi și veste bună, și veste proastă: interesul este mare, dar livrările pot întârzia.
Pentru piața românească, miza nu este doar prețul. BYD trebuie să convingă prin service, garanții, disponibilitate de piese și încredere pe termen lung. Dacă reușește, ofensiva chineză poate schimba serios calculele cumpărătorilor. După Dacia Spring, România știe deja că un preț agresiv poate face o electrică vizibilă peste noapte. BYD pare să pregătească următorul nivel: nu doar ieftin, ci și tehnologic ambițios.