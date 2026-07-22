Franța blochează TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Când începe prima interdicție totală din UE
Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Parlamentarii francezi au aprobat definitiv legea marți, 21 iulie 2026. Măsura, susținută puternic de președintele Emmanuel Macron, ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie, odată cu începerea noului an școlar, potrivit Reuters.
Interdicția va viza platformele mari. Printre acestea se numără TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și X. Companiile vor trebui să împiedice minorii să își deschidă conturi. Conturile deja existente vor trebui închise într-un interval de patru luni.
Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor
Legea nu se bazează doar pe declarația introdusă de utilizator la înregistrare. Platformele vor trebui să adopte sisteme reale de verificare a vârstei. Soluțiile tehnice trebuie să respecte regulile europene privind confidențialitatea și protecția datelor.
Metoda exactă nu a fost încă stabilită. Pot fi folosite servicii externe care confirmă vârsta fără să transmită platformei identitatea completă. Alte variante includ documente digitale, estimarea vârstei prin analiza feței sau viitorul portofel european de identitate. Aceste soluții ridică însă întrebări importante despre colectarea și păstrarea datelor personale.
Autoritățile franceze vor supraveghea aplicarea noilor reguli. Platformele nu vor putea evita legea susținând că utilizatorii au mințit în legătură cu data nașterii. Responsabilitatea verificării va reveni în principal companiilor care administrează serviciile.
Măsura franceză apare în timp ce Uniunea Europeană analizează o interdicție mai largă. Mai multe state cer un prag comun de vârstă. Bruxelles-ul încearcă însă să evite reguli naționale care intră în conflict cu Digital Services Act.
Macron spune că mintea copiilor nu este de vânzare
Emmanuel Macron a transformat limitarea rețelelor sociale într-una dintre prioritățile ultimului său an de mandat. Președintele francez susține că algoritmii platformelor exploatează emoțiile copiilor și îi expun conținutului conceput pentru a-i ține cât mai mult timp în aplicații.
„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare”, declara Macron la începutul anului. După votul final, acesta a anunțat că rețelele sociale vor fi interzise pentru copiii sub 15 ani începând din noul an școlar.
Datele autorității franceze pentru audiovizual și comunicații digitale arată că adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani petrec, în medie, o oră și 21 de minute pe zi numai pe TikTok. Oficialii avertizează că sistemele de recomandare pot conduce rapid utilizatorii spre materiale tot mai extreme, anxiogene sau periculoase.
Specialiștii nu sunt însă de acord că simpla interdicție va rezolva problema. Unii cer eliminarea funcțiilor care încurajează folosirea compulsivă. Printre acestea se află derularea infinită, notificările insistente și recomandările bazate pe profilarea comportamentală. Disputa despre vârsta potrivită pentru accesarea rețelelor sociale rămâne deschisă.
Copiii ar putea găsi rapid metode de ocolire
Cea mai mare problemă va fi aplicarea legii. Minorii pot introduce date false, pot folosi conturile părinților sau se pot conecta prin servicii VPN. Platformele vor trebui să demonstreze că au luat măsuri rezonabile pentru detectarea și închiderea conturilor interzise.
Criticii avertizează și că blocarea generală poate limita accesul la informații educaționale sau la comunități online de sprijin. Versiunea finală a legii include excepții pentru platformele educaționale, științifice și unele servicii care nu funcționează în principal prin recomandări algoritmice.
Franța urmează modelul Australiei, care a introdus o interdicție pentru utilizatorii sub 16 ani. Marea Britanie pregătește restricții similare, iar Spania, Grecia și Danemarca discută propriile praguri de vârstă.
Subiectul este analizat și în România. Implementarea unei astfel de măsuri ar necesita un sistem sigur de verificare, sancțiuni pentru platforme și reguli clare privind datele personale. Un material despre cum ar putea România să blocheze rețelele sociale pentru copii arată că simpla introducere a unei limite în lege nu este suficientă.
Franța a stabilit acum cea mai dură regulă din Uniunea Europeană. Testul adevărat începe însă în septembrie. Atunci se va vedea dacă platformele pot ține copiii în afara aplicațiilor sau dacă interdicția va deveni doar o nouă fereastră în care utilizatorul apasă că are peste 15 ani.