Franța blochează TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Când începe prima interdicție totală din UE

Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor

Legea nu se bazează doar pe declarația introdusă de utilizator la înregistrare. Platformele vor trebui să adopte sisteme reale de verificare a vârstei. Soluțiile tehnice trebuie să respecte regulile europene privind confidențialitatea și protecția datelor.

Metoda exactă nu a fost încă stabilită. Pot fi folosite servicii externe care confirmă vârsta fără să transmită platformei identitatea completă. Alte variante includ documente digitale, estimarea vârstei prin analiza feței sau viitorul portofel european de identitate. Aceste soluții ridică însă întrebări importante despre colectarea și păstrarea datelor personale.

Autoritățile franceze vor supraveghea aplicarea noilor reguli. Platformele nu vor putea evita legea susținând că utilizatorii au mințit în legătură cu data nașterii. Responsabilitatea verificării va reveni în principal companiilor care administrează serviciile.

Măsura franceză apare în timp ce Uniunea Europeană analizează o interdicție mai largă. Mai multe state cer un prag comun de vârstă. Bruxelles-ul încearcă însă să evite reguli naționale care intră în conflict cu Digital Services Act.

Macron spune că mintea copiilor nu este de vânzare

Emmanuel Macron a transformat limitarea rețelelor sociale într-una dintre prioritățile ultimului său an de mandat. Președintele francez susține că algoritmii platformelor exploatează emoțiile copiilor și îi expun conținutului conceput pentru a-i ține cât mai mult timp în aplicații.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare”, declara Macron la începutul anului. După votul final, acesta a anunțat că rețelele sociale vor fi interzise pentru copiii sub 15 ani începând din noul an școlar.

Datele autorității franceze pentru audiovizual și comunicații digitale arată că adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani petrec, în medie, o oră și 21 de minute pe zi numai pe TikTok. Oficialii avertizează că sistemele de recomandare pot conduce rapid utilizatorii spre materiale tot mai extreme, anxiogene sau periculoase.