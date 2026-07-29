Henry Cavill își cheamă maestrul horrorului în război: Mike Flanagan ar putea conduce Warhammer 40,000

Mike Flanagan ar putea stabili tonul serialului

Mike Flanagan este cunoscut în special pentru producții horror în care amenințarea supranaturală este combinată cu trauma, religia și conflictele de familie. A creat seriale precum „The Haunting of Hill House”, „Midnight Mass”, „The Haunting of Bly Manor” și „The Fall of the House of Usher”.

Experiența sa pare potrivită pentru Warhammer 40,000. Universul Games Workshop nu este doar despre armuri uriașe, nave spațiale și războaie între planete. Este un decor întunecat, dominat de fanatici religioși, dictaturi, monștri și zei ai haosului.

Flanagan știe să construiască lumi apăsătoare. Știe și să transforme personaje aparent puternice în oameni vulnerabili. Tocmai această abordare poate împiedica serialul să devină doar o succesiune de lupte scumpe și efecte vizuale.

Cineastul are deja o relație apropiată cu Amazon MGM Studios. El a semnat un acord pe mai mulți ani pentru dezvoltarea unor seriale originale. Primul proiect realizat în baza acestei colaborări este noua adaptare „Carrie” pentru Prime Video, care va fi lansată pe 7 octombrie 2026.

Henry Cavill nu este doar actorul principal

Amazon a obținut drepturile globale pentru universul Warhammer 40,000 în 2022. Acordul permite dezvoltarea de seriale, filme și alte proiecte. Henry Cavill a fost anunțat încă de la început ca actor principal și producător executiv.

Pentru Cavill, proiectul este unul personal. Actorul a vorbit în repetate rânduri despre pasiunea sa pentru jocul de miniaturi. El cunoaște personajele, armatele și istoria universului. Nu intră în proiect doar ca vedetă folosită pentru promovare.

Actorul va lucra cu Vertigo Entertainment și Games Workshop pentru stabilirea direcției creative. Roy Lee și Natalie Viscuso sunt implicați ca producători executivi. Din partea Games Workshop participă Andy Smillie și Max Bottrill.