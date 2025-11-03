REVIEW „The Witcher”, sezonul 4 pe Netflix: între loialitate și reinventare – un nou Geralt, o lume mai întunecată și o poveste care încă fascinează

Ca mare fan al universului Witcher — am citit cărţile lui Andrzej Sapkowski, am jucat seria de jocuri video, am urmărit toate cele trei sezoane cu Henry Cavill în rolul lui Geralt de Rivia, ba chiar le-am luat și un interviu lui Tim Crosbie, VFX Supervisor și Lucindei Wright, Costume Designer — aşteptam cu emoţie sezonul 4.

Lansat pe Netflix pe 30 octombrie 2025, acest sezon marchează un nou început, cu schimbări majore: în primul rând actorul principal — Geralt este acum interpretat de Liam Hemsworth. În acest articol voi face o recapitulare scurtă a primelor trei sezoane, voi explora ce aduce sezonul 4 şi voi oferi o recenzie personală — în calitate de geek nerd al universului — despre ce funcţionează şi ce mă îngrijorează în acest reboot.

O recapitulare a primelor sezoane și noul punct de plecare pentru poveste

În primul sezon al serialului „The Witcher”, lansat în decembrie 2019, Henry Cavill îl întruchipa pe Geralt — vrăjitorul cunoscut sub porecla „Lupul Alb”, care pribegeste pe Continent ucigând monştri contra cost, dar devine implicat într-o soartă mai mare: prin tânara prinţesă Ciri (Freya Allan) şi vrăjitoarea Yennefer (Anya Chalotra) se leagă destinul său.

Sezonul 2, lansat în decembrie 2021, a continuat cu adaptarea volumului „Sângele elfilor”, explorând traiul lui Ciri, formarea ei, şi escaladarea politică şi magică. Sezonul 3, lansat în 2023, a introdus războiul pe Continent, luptele pentru putere şi o structură narativă mai matură, mai întunecată.

În sezonul 4, schimbarea este clară: Geralt, Yennefer şi Ciri se află separaţi după ultimele evenimente apocaliptice de la finalul sezonului 3. Războiul devastează; alianţe neaşteptate apar; lumea se diluează între magie, politică şi supravieţuire. Sezonul 4 este penultimul capitol, inspirat din romanele Baptism of Fire, The Tower of the Swallow şi Lady of the Lake, adică exact acea parte a acestei saga în care povestea devine mitică, dureroasă și profund umană.

Ce aduce sezonul 4 și de ce funcționează

De la bun început, schimbarea actorului principal era previzibilă — Henry Cavill anunţase deja că nu va mai continua după sezonul 3. În locul lui, Liam Hemsworth preia mantia Lupului Alb. Accept acest lucru într-o oarecare măsură — după toate, actorii trebuie să evolueze — însă pentru mine Cavill rămâne Geraltul „canonic” al seriei, mai ales că era un fan declarat al cărţilor şi al jocurilor și aducea o familiaritate cu universul original.

Cu toate acestea, sezonul 4 merită lăudat pentru mai multe elemente:

Scenariul pare mai concentrat, mai matur, cu o distribuţie extinsă (de exemplu, Laurence Fishburne apare într-un rol surprinzător) care aduce un vibe fresh.

Ambiţia adaptării ultimelor romane pare reală — ceea ce, pentru un fan al cărţilor, este esenţial.

Construcţia lumii, detaliile vizuale, monştrii, bătăliile — toate par să fi fost ridicate la un nivel superior.

Hemsworth, în rolul Geralt, aduce un ton uşor diferit — mai relaxat, poate mai uman, ceea ce evită transformarea personajului într-o simplă caricatură de erou.

Din perspectiva mea de fan „nerd” al jocurilor și al cărților, apreciez faptul că serialul de pe Netflix îşi asumă maturizarea personajelor: Ciri devine nu doar prinţesă, ci luptătoare. Yennefer are episoade puternice și o complexitate emoțională pe care rareori o vedem într-un serial fantasy. Geralt nu mai e doar vrăjitorul care bate monştri; e un om care poartă povara destinului și înțelege, în sfârșit, prețul alegerilor sale.

De ce schimbarea lui Cavill mă doare și ce sper de la Hemworth

Sincer, unul dintre motivele pentru care am ezitat să dau play pe sezonul 4 de pe Netflix a fost exact mutarea lui Cavill din rolul central. Pentru mine, Cavill aducea nu doar fizic puterea, ci și o pasiune autentică pentru cărţile originale. În interviuri, el insista pe fidelitatea față de romanele lui Sapkowski, iar acest lucru se simțea — în gesturi, în tonul vocii, în felul în care spunea o replică.

Schimbarea lui Geralt cu Hemsworth înseamnă pentru mine:

o ruptură imediată cu imaginea consacrată a personajului;

un risc mare ca fanii vechi să nu accepte noua versiune;

sentimentul că serialul de pe Netflix intră într-o fază de „resetare” care poate dilua spiritul original.

Totuși, recunosc: sezonul 4 a livrat aproape tot ceea ce promitea — o poveste intensă, adaptare serioasă, personaje puternice — atunci sacrificiul schimbării poate fi justificat. Hemsworth, până acum, pare să-și fi făcut temele: are un limbaj corporal bine controlat, a preluat modul de vorbire monosilabic al lui Geralt și încearcă să păstreze gravitatea specifică personajului.

Pentru mine va fi important ca serialul să continue pe linia corectă:

să definească clar motivul pentru care Geralt se comportă diferit;

să păstreze relațiile fundamentale (Ciri, Yennefer, Vesemir, Jaskier);

să ofere un setup coerent pentru sezonul final.

Cavill a fost, fără îndoială, „fața” serialului, dar se pare că și Hemsworth reușește să aducă o versiune proprie, fără a forța imitația. Probabil „The Witcher” poate merge mai departe cu demnitate.

Verdictul unui fan al universului Witcher

Dacă ești fan al universului Witcher — cărți, jocuri sau seria Netflix — sezonul 4 merită atenția ta. Deși schimbarea actorului principal este un moment controversat, serialul reușește să revină cu o energie fresh. Povestea este mai bine structurată, efectele vizuale sunt mai curate, iar regia își găsește un echilibru între fantezie și realism.

După ce am văzut sezonul 4, pot spune că mă regăsesc din nou entuziasmată: simt fiorul luptei, al misterului, al puterii magiei și al umanității ascunse în Geralt. Este un serial care crește odată cu publicul său, păstrând ceea ce l-a făcut special — melancolia, brutalitatea, dar și dragostea de viață.

Pentru cei noi, acesta poate fi un bun punct de intrare, dar pentru fanii vechi — ca mine — sezonul 4 este un test de loialitate. „The Witcher” nu mai e doar un serial fantasy despre monștri, ci o alegorie despre identitate, despre cine ești când lumea te schimbă.

În concluzie, sezonul 4 marchează o nouă eră: un Geralt diferit, dar o poveste la fel de captivantă. Iar dacă următorul sezon va fi ultimul, atunci sper ca universul să primească în sfârșit încheierea epică pe care o merită.