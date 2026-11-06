Henry Cavill își creează propriul joc video cu ajutorul AI. Cum arată Mustache Protocol, proiectul realizat pe un Googlebook

Mustache Protocol, un joc despre salvarea mustăților de pe planetă

Ideea jocului pornește de la o glumă legată de mustața lui Henry Cavill, care a devenit un subiect cunoscut pe internet. În Mustache Protocol, jucătorul trebuie să oprească un grup de artiști CGI care încearcă să șteargă toate mustățile de pe planetă.

Proiectul este construit în stilul jocurilor arcade clasice, cu grafică pe 16 biți. Cavill a pornit de la o idee schițată pe hârtie și a folosit instrumentele disponibile pe Googlebook pentru a transforma conceptul într-un joc care poate fi testat și jucat.

Actorul a experimentat cu mai multe variante vizuale, a adăugat accesorii personajelor și a ajustat elementele grafice. Procesul a inclus și organizarea ideilor inițiale, astfel încât diferitele componente ale jocului să poată fi dezvoltate într-o direcție coerentă.

Cum l-au ajutat instrumentele AI să dezvolte jocul

Unul dintre instrumentele folosite de Cavill este Antigravity, o tehnologie care poate transforma instrucțiunile formulate în limbaj natural în mecanici funcționale pentru jocuri. Astfel, utilizatorul poate descrie ceea ce dorește să se întâmple în joc, iar AI contribuie la implementarea acestor idei.

Pentru organizarea conceptelor și a observațiilor din timpul procesului creativ, actorul a folosit Rambler, un instrument de conversie a vorbirii în text. Acesta preia ideile exprimate verbal și le transformă în notițe mai bine structurate, care pot fi folosite ulterior în dezvoltarea proiectului.

Un alt instrument prezentat este Magic Pointer, cu ajutorul căruia Cavill a putut selecta și combina elemente vizuale direct pe ecran. Funcția i-a permis să experimenteze cu aspectul jocului fără să fie nevoit să construiască fiecare variantă de la zero.

Google a inclus în demonstrație și Continue On, o funcție prin care activitatea poate fi continuată între telefonul Android și laptop. În acest fel, Cavill a putut trece de la un dispozitiv la altul fără să piardă contextul lucrului la proiect.