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Gaming

Henry Cavill își creează propriul joc video cu ajutorul AI. Cum arată Mustache Protocol, proiectul realizat pe un Googlebook

Henry Cavill își creează propriul joc video cu ajutorul AI. Cum arată Mustache Protocol, proiectul realizat pe un Googlebook
Henry Cavill are propriul joc video / Foto: Google
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Actorul Henry Cavill, cunoscut pentru rolurile din „The Witcher” și „Superman”, a trecut de la pasiunea pentru jocuri video la dezvoltarea propriului proiect. Cu ajutorul unui laptop Googlebook și al unor instrumente bazate pe AI, acesta lucrează la Mustache Protocol, un joc în stil arcade, cu grafică pe 16 biți. Proiectul face parte dintr-o serie video lansată de Google, care urmărește etapele dezvoltării jocului și arată cum pot fi folosite instrumentele AI pentru a transforma o idee într-un produs funcțional.

Cuprins
  1. Mustache Protocol, un joc despre salvarea mustăților de pe planetă
  2. Cum l-au ajutat instrumentele AI să dezvolte jocul
  3. Google prezintă procesul de dezvoltare într-o serie video
  4. Jocul va susține campania Movember pentru sănătatea bărbaților

Prima parte a seriei a fost publicată pe 4 noiembrie 2026. În episoadele următoare, vor fi prezentate procesul de creare a personajului principal, introducerea unor abilități inspirate de meme-uri și realizarea coloanei sonore.

Mustache Protocol, un joc despre salvarea mustăților de pe planetă

Ideea jocului pornește de la o glumă legată de mustața lui Henry Cavill, care a devenit un subiect cunoscut pe internet. În Mustache Protocol, jucătorul trebuie să oprească un grup de artiști CGI care încearcă să șteargă toate mustățile de pe planetă.

Proiectul este construit în stilul jocurilor arcade clasice, cu grafică pe 16 biți. Cavill a pornit de la o idee schițată pe hârtie și a folosit instrumentele disponibile pe Googlebook pentru a transforma conceptul într-un joc care poate fi testat și jucat.

Actorul a experimentat cu mai multe variante vizuale, a adăugat accesorii personajelor și a ajustat elementele grafice. Procesul a inclus și organizarea ideilor inițiale, astfel încât diferitele componente ale jocului să poată fi dezvoltate într-o direcție coerentă.

Cum l-au ajutat instrumentele AI să dezvolte jocul

Unul dintre instrumentele folosite de Cavill este Antigravity, o tehnologie care poate transforma instrucțiunile formulate în limbaj natural în mecanici funcționale pentru jocuri. Astfel, utilizatorul poate descrie ceea ce dorește să se întâmple în joc, iar AI contribuie la implementarea acestor idei.

Pentru organizarea conceptelor și a observațiilor din timpul procesului creativ, actorul a folosit Rambler, un instrument de conversie a vorbirii în text. Acesta preia ideile exprimate verbal și le transformă în notițe mai bine structurate, care pot fi folosite ulterior în dezvoltarea proiectului.

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Un alt instrument prezentat este Magic Pointer, cu ajutorul căruia Cavill a putut selecta și combina elemente vizuale direct pe ecran. Funcția i-a permis să experimenteze cu aspectul jocului fără să fie nevoit să construiască fiecare variantă de la zero.

Google a inclus în demonstrație și Continue On, o funcție prin care activitatea poate fi continuată între telefonul Android și laptop. În acest fel, Cavill a putut trece de la un dispozitiv la altul fără să piardă contextul lucrului la proiect.

Google prezintă procesul de dezvoltare într-o serie video

Mustache Protocol este subiectul unei noi serii video în care Google documentează etapele realizării jocului. Primul episod prezintă începutul proiectului și modul în care Henry Cavill folosește instrumentele integrate în Googlebook pentru a trece de la concept la primele mecanici de joc.

Episoadele următoare vor urmări dezvoltarea personajului principal, crearea unor superputeri inspirate de meme-uri și adăugarea muzicii. Seria va fi publicată treptat, în săptămânile următoare, până la finalizarea jocului.

Inițiativa are și o componentă caritabilă. Google colaborează cu organizația Movember, iar jocul va putea fi accesat de public după lansare. Pentru fiecare partidă jucată în luna noiembrie, compania va dona 11 dolari, în limita unei sume totale de 500.000 de dolari.

Henry Cavill își creează propriul joc video cu ajutorul AI

Henry Cavill își creează propriul joc video cu ajutorul AI

Jocul va susține campania Movember pentru sănătatea bărbaților

Banii strânși prin această inițiativă vor contribui la programe de informare și finanțare dedicate sănătății bărbaților. Printre domeniile vizate se numără sănătatea mintală, prevenirea sinuciderii, cancerul de prostată și cancerul testicular.

Prin asocierea jocului cu Movember, Google încearcă să transforme un proiect de divertisment într-o modalitate de susținere a acestor cauze. Donația va depinde de numărul de partide jucate în luna noiembrie, iar plafonul stabilit de companie este de jumătate de milion de dolari.

Primul episod al seriei este disponibil pe site-ul dedicat proiectului, googlebook.com/henry, unde cei interesați pot urmări și materialele viitoare și se pot înscrie pentru a primi informații despre lansarea jocului.

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