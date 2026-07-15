Universul fantasy de pe Prime Video cu cinci sezoane perfecte: toate au 100% pe Rotten Tomatoes
Prime Video are un univers fantasy care a reușit o performanță rară. Toate cele cinci sezoane lansate până acum au primit scorul de 100% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes, potrivit ScreenRant. Este vorba despre „The Legend of Vox Machina” și serialul derivat „The Mighty Nein”.
Ambele producții sunt animații fantasy pentru adulți. Acțiunea se desfășoară în Exandria, lumea creată pentru seria online „Critical Role”. Proiectul a pornit de la campanii de Dungeons & Dragons jucate de actori profesioniști, dar a devenit între timp una dintre cele mai apreciate francize fantasy de pe streaming.
Patru sezoane perfecte pentru The Legend of Vox Machina
„The Legend of Vox Machina” are patru sezoane disponibile pe Prime Video. Fiecare dintre ele are un scor de 100% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes. Platforma confirmă că sezonul al patrulea a debutat în iunie 2026 și are 12 episoade. Povestea nu se va opri aici.
Serialul urmărește un grup de aventurieri care acceptă inițial misiuni pentru bani. Echipa îi include pe Vex’ahlia, Vax’ildan, Percy, Keyleth, Pike, Grog și bardul Scanlan. Personajele sunt puternice, dar departe de imaginea eroilor perfecți.
Grupul ajunge să înfrunte vampiri, dragoni și forțe magice capabile să distrugă întreaga lume. Scenele violente sunt echilibrate de umor, prietenie și momente emoționante. Serialul poate fi comparat cu o versiune animată și mai relaxată a „Game of Thrones”.
Succesul arată că Prime Video nu depinde doar de producții live-action precum The Rings of Power. O animație cu un buget mai mic poate construi o lume la fel de vastă, fără limitele efectelor speciale tradiționale.
The Mighty Nein a continuat seria de victorii
„The Mighty Nein” a debutat în noiembrie 2025. Primul sezon a primit, la rândul său, 100% pe Rotten Tomatoes. Astfel, universul Critical Role a ajuns la cinci sezoane consecutive fără nicio recenzie negativă inclusă în scorul criticilor.
Producția nu continuă direct aventura echipei Vox Machina. Prezintă un alt grup de personaje, într-o regiune diferită a lumii Exandria. Acțiunea se desfășoară pe continentul Wildemount și are un ton mai întunecat.
Echipa este formată din fugari și personaje cu trecuturi complicate. Printre acestea se numără Caleb Widogast, Nott the Brave, Beauregard Lionett, Jester Lavorre și Fjord Stone. Ei ajung implicați într-un conflict provocat de furtul unei relicve magice numite The Beacon.
„The Mighty Nein” folosește o poveste mai lentă și acordă mai mult timp traumelor personajelor. Membrii grupului nu sunt eroi clasici. Ei mint, fug de responsabilitate și iau uneori decizii moral discutabile. Tocmai aceste defecte îi fac interesanți.
Ce înseamnă, de fapt, un scor de 100%
Un scor de 100% pe Rotten Tomatoes nu înseamnă că fiecare critic a acordat serialului nota maximă. Procentul arată că toate recenziile luate în calcul au fost considerate pozitive. O evaluare de șapte din zece poate contribui, așadar, la un rezultat perfect.
Numărul recenziilor este, de asemenea, important. Un sezon analizat de 15 critici poate ajunge mai ușor la 100% decât o producție evaluată de câteva sute de publicații. Performanța celor două seriale rămâne însă remarcabilă, deoarece s-a repetat de cinci ori.
Criticii au apreciat în special distribuția vocală, ritmul alert și relațiile dintre personaje. Sunt lăudate și scenele de acțiune. Animația permite apariția unor monștri și confruntări care ar costa mult mai mult într-un serial cu actori.
Prime Video a investit și în alte animații destinate unui public matur. Antologia Secret Level a adaptat universuri cunoscute din jocuri video, inclusiv Dungeons & Dragons și Warhammer 40,000.
Următorul sezon poate extinde și mai mult universul
„The Legend of Vox Machina” a fost reînnoit pentru un al cincilea și ultim sezon. Povestea principală va primi astfel o concluzie planificată. „The Mighty Nein” poate continua separat și poate explora alte regiuni, conflicte și personaje din Exandria.
Succesul celor două producții este important pentru viitoarele adaptări Dungeons & Dragons. Demonstrează că publicul nu are nevoie de eroi foarte cunoscuți. O poveste bună și o echipă convingătoare pot transforma o campanie de joc într-un serial apreciat internațional.
Prime Video are deja mai multe francize fantasy importante. The Wheel of Time și universul Tolkien se bazează pe romane celebre. Critical Role a urmat drumul opus. A pornit de la o masă de joc și a ajuns la o franciză cu cinci sezoane perfecte.
Pentru moment, universul Exandria nu are niciun sezon cu o recenzie negativă înregistrată de Rotten Tomatoes. Al cincilea sezon din „The Legend of Vox Machina” va avea misiunea dificilă de a păstra această serie aproape imposibilă.