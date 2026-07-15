Universul fantasy de pe Prime Video cu cinci sezoane perfecte: toate au 100% pe Rotten Tomatoes

Patru sezoane perfecte pentru The Legend of Vox Machina

„The Legend of Vox Machina” are patru sezoane disponibile pe Prime Video. Fiecare dintre ele are un scor de 100% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes. Platforma confirmă că sezonul al patrulea a debutat în iunie 2026 și are 12 episoade. Povestea nu se va opri aici.

Serialul urmărește un grup de aventurieri care acceptă inițial misiuni pentru bani. Echipa îi include pe Vex’ahlia, Vax’ildan, Percy, Keyleth, Pike, Grog și bardul Scanlan. Personajele sunt puternice, dar departe de imaginea eroilor perfecți.

Grupul ajunge să înfrunte vampiri, dragoni și forțe magice capabile să distrugă întreaga lume. Scenele violente sunt echilibrate de umor, prietenie și momente emoționante. Serialul poate fi comparat cu o versiune animată și mai relaxată a „Game of Thrones”.

Succesul arată că Prime Video nu depinde doar de producții live-action precum The Rings of Power. O animație cu un buget mai mic poate construi o lume la fel de vastă, fără limitele efectelor speciale tradiționale.

The Mighty Nein a continuat seria de victorii

„The Mighty Nein” a debutat în noiembrie 2025. Primul sezon a primit, la rândul său, 100% pe Rotten Tomatoes. Astfel, universul Critical Role a ajuns la cinci sezoane consecutive fără nicio recenzie negativă inclusă în scorul criticilor.

Producția nu continuă direct aventura echipei Vox Machina. Prezintă un alt grup de personaje, într-o regiune diferită a lumii Exandria. Acțiunea se desfășoară pe continentul Wildemount și are un ton mai întunecat.