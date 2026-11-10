În 1968, România a revenit la organizarea pe județe, prin Legea nr. 2/1968, Ilfovul avea atunci o suprafață mult mai mare decât în prezent, iar Bucureștiul era stabilit drept reședință a județului. În 1981, județul Ilfov a fost desființat, o parte dintre localitățile sale fiind repartizate județelor învecinate, iar zona din jurul Capitalei devenind Sectorul Agricol Ilfov.

După căderea comunismului, reorganizarea administrativă a continuat. Prin Legea nr. 50/1997, Ilfovul a fost reconstituit ca județ, păstrând Bucureștiul drept reședință oficială.

De ce Ilfovul nu are reședința în Buftea

Situația este cu atât mai interesantă cu cât județul Ilfov are orașe proprii, precum Buftea, Otopeni sau Voluntari, dar niciunul nu este reședința sa. În 2019, parlamentarii au analizat un proiect care propunea mutarea reședinței județului la Buftea. Inițiativa a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, însă ulterior a fost respinsă de Senat.

Prin urmare, Bucureștiul a rămas reședința legală a Ilfovului, deși nu aparține administrativ acestuia.

Guvernul pregătește comasarea localităților. Ce se poate schimba

Particularitățile administrative ale României revin în atenție în contextul reformei discutate în noiembrie 2026. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar putea fi comasate în două etape. Prima, voluntară, ar urma să se desfășoare până la 1 martie 2027, iar reorganizarea obligatorie ar putea fi aplicată începând cu 2028.

În privința județelor, ministrul a precizat că eventualele modificări necesită o analiză mult mai amplă. În paralel, PSD analizează inclusiv comasarea unor orașe mici sau reclasificarea acestora drept comune. Potrivit europarlamentarului Dragoș Benea, peste 55% dintre orașele României nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.

Ce ar însemna reorganizarea pentru locuitori

O eventuală comasare nu presupune automat dispariția satelor de pe hartă. Localitățile ar putea continua să existe, însă unele primării ar urma să fie reunite într-o singură administrație. Pentru cetățeni, schimbările ar putea viza instituția la care plătesc taxele, obțin documente sau solicită servicii publice.