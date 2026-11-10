Harta României ascunde o anomalie administrativă. Județul care are reședința în afara propriului teritoriu
România se pregătește pentru o posibilă reformă administrativ-teritorială de amploare, care ar putea aduce comasarea comunelor, reorganizarea orașelor mici și, într-o etapă ulterioară, chiar modificarea limitelor județene. Discuțiile readuc în atenție particularitățile hărții administrative, stabilite în mare parte în urmă cu aproape șase decenii. Un exemplu neobișnuit este județul Ilfov, care înconjoară Bucureștiul, deși Capitala nu face parte din județ. Mai mult, reședința oficială a Ilfovului se află chiar în municipiul București.
De ce județul Ilfov are o formă atât de neobișnuită
Privit pe hartă, Ilfovul formează un teritoriu aproape circular în jurul Bucureștiului. Capitala se află în interiorul acestuia, însă constituie o unitate administrativ-teritorială separată. Această particularitate este rezultatul mai multor reorganizări administrative, nu al unei împărțiri geografice naturale.
În 1968, România a revenit la organizarea pe județe, prin Legea nr. 2/1968, Ilfovul avea atunci o suprafață mult mai mare decât în prezent, iar Bucureștiul era stabilit drept reședință a județului. În 1981, județul Ilfov a fost desființat, o parte dintre localitățile sale fiind repartizate județelor învecinate, iar zona din jurul Capitalei devenind Sectorul Agricol Ilfov.
După căderea comunismului, reorganizarea administrativă a continuat. Prin Legea nr. 50/1997, Ilfovul a fost reconstituit ca județ, păstrând Bucureștiul drept reședință oficială.
De ce Ilfovul nu are reședința în Buftea
Situația este cu atât mai interesantă cu cât județul Ilfov are orașe proprii, precum Buftea, Otopeni sau Voluntari, dar niciunul nu este reședința sa. În 2019, parlamentarii au analizat un proiect care propunea mutarea reședinței județului la Buftea. Inițiativa a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, însă ulterior a fost respinsă de Senat.
Prin urmare, Bucureștiul a rămas reședința legală a Ilfovului, deși nu aparține administrativ acestuia.
Guvernul pregătește comasarea localităților. Ce se poate schimba
Particularitățile administrative ale României revin în atenție în contextul reformei discutate în noiembrie 2026. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar putea fi comasate în două etape. Prima, voluntară, ar urma să se desfășoare până la 1 martie 2027, iar reorganizarea obligatorie ar putea fi aplicată începând cu 2028.
În privința județelor, ministrul a precizat că eventualele modificări necesită o analiză mult mai amplă. În paralel, PSD analizează inclusiv comasarea unor orașe mici sau reclasificarea acestora drept comune. Potrivit europarlamentarului Dragoș Benea, peste 55% dintre orașele României nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.
Ce ar însemna reorganizarea pentru locuitori
O eventuală comasare nu presupune automat dispariția satelor de pe hartă. Localitățile ar putea continua să existe, însă unele primării ar urma să fie reunite într-o singură administrație. Pentru cetățeni, schimbările ar putea viza instituția la care plătesc taxele, obțin documente sau solicită servicii publice.
Dragoș Benea a explicat că satele și-ar putea păstra denumirile, iar schimbarea documentelor de identitate, acolo unde va fi necesară, ar putea fi suportată financiar de stat.
Deocamdată, nu există o decizie privind modificarea granițelor dintre București și Ilfov. Cazul acestui județ arată însă cât de complexe sunt actualele delimitări administrative și de ce o reformă națională trebuie să țină cont atât de istorie, cât și de nevoile actuale ale populației.