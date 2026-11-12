Cum poți transforma o prezentare PowerPoint într-un raport care se actualizează automat cu ajutorul Excel
Actualizarea săptămânală a unei prezentări PowerPoint poate deveni o activitate repetitivă atunci când informațiile provin din mai multe fișiere Excel. Datele trebuie centralizate, graficele refăcute, iar fiecare modificare trebuie transferată în diapozitive. Microsoft 365 oferă însă o metodă prin care o mare parte din acest proces poate fi simplificată: combinarea Power Query cu tabelele Pivot și graficele Excel conectate la PowerPoint.
Prin această metodă, fișierele Excel sunt centralizate într-un singur registru de lucru, datele sunt sintetizate automat, iar graficele din prezentare pot prelua modificările din documentul-sursă. În loc să fie reconstruite în fiecare săptămână, diapozitivele pot fi actualizate prin reîmprospătarea legăturii dintre cele două aplicații.
Power Query poate combina automat rapoartele Excel dintr-un folder
Primul pas este organizarea tuturor rapoartelor săptămânale într-un singur folder. Pentru ca metoda să funcționeze corect, fișierele trebuie să respecte aceeași structură: să folosească aceeași denumire pentru foaia de calcul, aceleași antete de coloane și un format identic al datelor, scrie How to Geek.
În loc să fie deschis fiecare document și să fie copiate manual informațiile într-un registru central, poate fi folosit Power Query, instrumentul din Excel destinat importului și transformării datelor.
Conectarea se realizează din meniul Data, prin opțiunea Get Data, urmată de From File și From Folder. După selectarea folderului în care se află rapoartele, Excel poate combina informațiile din registrele de lucru într-un singur set de date.
Avantajul este că această conexiune nu trebuie reconstruită de fiecare dată când apare un raport nou. Atât timp cât documentele păstrează structura inițială, Power Query poate identifica și importa informațiile din fișierele adăugate ulterior.
După configurarea inițială, centralizarea datelor se face prin comanda Refresh. Astfel, în loc să fie copiate manual valorile din fiecare raport, toate informațiile sunt reunite într-un singur loc, pregătite pentru analiză.
Tabelele Pivot transformă datele într-un grafic ușor de urmărit
Datele importate prin Power Query pot conține numeroase înregistrări individuale. Reprezentarea tuturor acestora într-un grafic ar putea face prezentarea dificil de urmărit, mai ales atunci când fiecare raport include mai multe tranzacții.
O soluție este folosirea unui PivotTable, adică a unui tabel Pivot care sintetizează informațiile în funcție de criteriile alese. În exemplul prezentat, obiectivul este compararea veniturilor obținute în fiecare săptămână.
Pentru configurare, câmpul Source.Name este plasat în zona Rows, iar câmpul Revenue în zona Values. Excel calculează astfel venitul total asociat fiecărui fișier-sursă, transformând numeroase tranzacții într-un rezumat mult mai simplu.
Pe baza tabelului Pivot poate fi creat apoi un PivotChart. Graficul permite observarea evoluției veniturilor de la un raport săptămânal la altul, fără să fie afișată fiecare tranzacție în parte. Pentru o prezentare mai aerisită, butoanele de câmp pot fi ascunse din meniul PivotChart Analyze, prin opțiunea Field Buttons, urmată de Hide All.
Un detaliu important este că tabelul și graficul nu trebuie refăcute atunci când apare un raport nou. Comanda Refresh All actualizează rezultatele Power Query, tabelul Pivot și graficul asociat.
Există și câteva setări care pot face procesul mai simplu. Din fila Data, secțiunea Queries & Connections, se poate deschide meniul Properties al interogării. Acolo pot fi activate opțiunile Refresh data when opening the file sau Refresh every X minutes, pentru actualizarea automată la deschiderea documentului sau la intervale stabilite.
În plus, dezactivarea opțiunii Enable Background Refresh poate ajuta la sincronizarea operațiunilor. În testele prezentate, această setare a făcut ca o singură comandă Refresh All să actualizeze corect datele importate, tabelul Pivot și graficul, fără să fie necesară o a doua reîmprospătare.
Cum conectezi graficul Excel la o prezentare PowerPoint
După ce graficul este pregătit în Excel, următorul pas este transferarea lui în PowerPoint. O simplă copiere și lipire nu este suficientă dacă obiectivul este actualizarea automată a informațiilor. În acest caz, graficul ajunge în prezentare ca o imagine sau ca un obiect independent, iar modificările ulterioare din fișierul Excel nu sunt preluate automat.
Soluția este folosirea opțiunii Paste Special, care permite păstrarea unei legături cu registrul de lucru original.
Procedura presupune copierea PivotChart-ului din Excel, deschiderea prezentării PowerPoint și selectarea opțiunii Paste Special. Din meniul afișat trebuie aleasă varianta Paste Link, urmată de Microsoft Excel Chart Object.
În acest fel, graficul din diapozitiv rămâne conectat la documentul Excel din care provine. Atunci când datele sunt actualizate și registrul de lucru este salvat, PowerPoint poate prelua noua versiune a graficului prin reîmprospătarea legăturii.
Locul în care este păstrat fișierul-sursă contează. În testele descrise, legăturile au funcționat mai fiabil atunci când registrul Excel era salvat într-un folder local, nu într-o locație sincronizată prin OneDrive. Dacă PowerPoint nu mai poate găsi documentul original, actualizarea graficului nu va funcționa. De aceea, este important ca fișierul să rămână în locația cunoscută de prezentare și ca legătura să fie verificată atunci când apar probleme.
Un raport nou poate actualiza prezentarea fără refacerea graficelor
Avantajele metodei devin evidente atunci când este primit un nou raport săptămânal. În exemplul prezentat, diapozitivul conține un grafic construit pe baza a trei rapoarte. Când apare al patrulea fișier, acesta este adăugat în același folder, fără să fie necesară modificarea manuală a tabelului central.
Fluxul de lucru presupune deschiderea registrului Excel și apăsarea butonului Refresh All. Power Query importă datele noi, tabelul Pivot recalculează totalurile, iar PivotChart-ul reflectă evoluția actualizată. După salvarea registrului de lucru, prezentarea PowerPoint trebuie deschisă, iar legătura cu documentul Excel trebuie actualizată atunci când aplicația solicită acest lucru.
Întregul proces poate fi rezumat astfel: folderul cu rapoarte, Power Query, tabelul Pivot, graficul Pivot și diapozitivul PowerPoint. Fiecare etapă preia rezultatul celei anterioare, reducând numărul operațiunilor care trebuie repetate manual.
Metoda nu automatizează însă colectarea rapoartelor inițiale. Fișierele trebuie în continuare create, descărcate sau primite și adăugate în folderul corespunzător. Automatizarea începe din momentul în care documentele sunt disponibile, eliminând o mare parte din munca de centralizare și actualizare a prezentării.