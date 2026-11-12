Power Query poate combina automat rapoartele Excel dintr-un folder

Primul pas este organizarea tuturor rapoartelor săptămânale într-un singur folder. Pentru ca metoda să funcționeze corect, fișierele trebuie să respecte aceeași structură: să folosească aceeași denumire pentru foaia de calcul, aceleași antete de coloane și un format identic al datelor, scrie How to Geek.

În loc să fie deschis fiecare document și să fie copiate manual informațiile într-un registru central, poate fi folosit Power Query, instrumentul din Excel destinat importului și transformării datelor.

Conectarea se realizează din meniul Data, prin opțiunea Get Data, urmată de From File și From Folder. După selectarea folderului în care se află rapoartele, Excel poate combina informațiile din registrele de lucru într-un singur set de date.

Avantajul este că această conexiune nu trebuie reconstruită de fiecare dată când apare un raport nou. Atât timp cât documentele păstrează structura inițială, Power Query poate identifica și importa informațiile din fișierele adăugate ulterior.

După configurarea inițială, centralizarea datelor se face prin comanda Refresh. Astfel, în loc să fie copiate manual valorile din fiecare raport, toate informațiile sunt reunite într-un singur loc, pregătite pentru analiză.

Tabelele Pivot transformă datele într-un grafic ușor de urmărit

Datele importate prin Power Query pot conține numeroase înregistrări individuale. Reprezentarea tuturor acestora într-un grafic ar putea face prezentarea dificil de urmărit, mai ales atunci când fiecare raport include mai multe tranzacții.

O soluție este folosirea unui PivotTable, adică a unui tabel Pivot care sintetizează informațiile în funcție de criteriile alese. În exemplul prezentat, obiectivul este compararea veniturilor obținute în fiecare săptămână.